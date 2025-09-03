بنگال کانگریس ہیڈکوارٹر میں توڑ پھوڑ کے الزام میں بی جے پی لیڈر گرفتار

کولکتہ: پانچ دن تک گرفتاری سے بچنے کے بعد، بی جے پی لیڈر راکیش سنگھ - جس نے گزشتہ ہفتے مغربی بنگال پردیش کانگریس کمیٹی (ڈبلیو بی پی سی سی) کے ہیڈکوارٹر، بِدھان بھون میں توڑ پھوڑ کی، آخر کار کولکتہ کے ٹانگرہ کے ایک فلیٹ سے منگل کی رات پولیس نے گرفتار کرلیا۔
پولیس کے جوائنٹ کمشنر روپیش کمار نے میڈیا کے سامنے سنگھ کی گرفتاری کا انکشاف کیا اور کہا، "راکیش سنگھ، جو پچھلے کچھ دنوں سے فرار تھا، منگل کی رات ٹانگرہ کے ایک فلیٹ پر چھاپے کے دوران ایک خفیہ اطلاع پر گرفتار کیا گیا۔ پولیس اس کی سرگرمی سے تلاش کر رہی تھی۔"
سنگھ کے خلاف گزشتہ ہفتہ ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ منصوبہ بند حملہ سنگھ اور ان کے حامیوں نے کیا تھا، مولاعلی میں کانگریس کے دفتر میں داخل ہوا، راہل گاندھی کی تصویر پر سیاہی ڈالی، بینرز پھاڑ دیے اور بہار میں گاندھی کی 'ووٹر ادھیکار یاترا' کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی پر کی گئی مبینہ بدسلوکی کے خلاف احتجاج کے لیے نعرے لگائے۔
اگرچہ سنگھ کے بیٹے شیوم کو جنوبی کولکتہ کے ایک شاپنگ مال سے گرفتار کیا گیا تھا، جو مبینہ طور پر اپنے والد کے فرار میں مدد کر رہا تھا، لیکن سنگھ کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ شیوم نے لاجسٹک مدد فراہم کی اور یہاں تک کہ پولیس بی جے پی لیڈر کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر پہنچنے سے پہلے اپنے والد کو گھر سے فرار ہونے میں مدد کرنے کے لیے اپنی کار کا استعمال کیا۔
اس واقعے کے بعد بنگال کانگریس کے صدر سبھانکر سرکار نے حملے میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ ان کی قیادت میں کانگریس کے کارکنوں نے بھی توڑ پھوڑ کے خلاف اپنے احتجاج کے طور پر مولاعلی کراسنگ پر سڑک بلاک کردی۔
پولیس نے ہفتہ کو توڑ پھوڑ کے سلسلے میں سنگھ کے قریبی تین افراد کو گرفتار کیا تھا۔ ان کی شناخت وجے پرساد دھانوک، سنتوش کمار راج بھر اور دیبیندو سمنتا کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس کی ایک ٹیم ہفتے کی دوپہر تفتیش کے لیے راکیش سنگھ کے گھر بھی گئی، لیکن بی جے پی لیڈر نہیں ملا۔ پولیس نے کہا کہ یہ گرفتاریاں کانگریس کی طرف سے اتوار کو راہل گاندھی اور دیگر قائدین کے پوسٹروں کو پھاڑنے اور دفتر پر حملہ کے خلاف درج کرائی گئی ایف آئی آر کی بنیاد پر کی گئی ہیں۔
پولیس ذرائع کے مطابق سنگھ کے مقام کی خفیہ اطلاع منگل کی رات ملی تھی جس کے بعد صبح 2 بجے چھاپہ مارا گیا جس میں اسے پکڑا گیا۔ اس کے خلاف توڑ پھوڑ اور دیگر مقدمات درج کیے گئے ہیں اور اسے پولیس حراست کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔
اپنے بیٹے کی گرفتاری کے بعد سنگھ نے پولیس اور وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے خلاف مبینہ طور پر دھمکی آمیز ویڈیو جاری کیا تھا، جس میں اسے کولکتہ پولیس کمشنر منوج ورما کے خلاف انتہائی نازیبا ریماکس کرتے ہوئے سنا گیا۔