ٹی وی کے ریلی میں بھگدڑ کی تحقیقات کے لیے بی جے پی وفد کرور پہنچا

رکن پارلیمنٹ ہیما مالنی کی قیادت میں ٹیم کرور میں بھگدڑ کے مقام کا دورہ کریگی اور متاثرین کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کریگی۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2025 at 5:40 PM IST

کوئمبتور: بی جے پی ممبران پارلیمنٹ کی ایک ٹیم منگل کو تمل ناڈو کے کرور پہنچی تاکہ تاملگا ویٹری کزگم (ٹی وی کے) کے سربراہ وجے کی ریلی میں ہونے والی حالیہ بھگدڑ کا جائزہ لے سکے، جس میں 41 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔

بی جے پی ایم پی ہیما مالنی کی سربراہی میں اس ٹیم میں ممبران پارلیمنٹ انوراگ ٹھاکر، تیجسوی سوریا، بیراج لال، سری کانت شندے (شیو سینا)، ابراجیتھا سارنگی، ریکھا شرما، اور پوتا مہیش کمار (تلگو دیشم پارٹی) شامل ہیں۔

کمیٹی، جو آج صبح کوئمبتور پہنچی، توقع ہے کہ وہ بھگدڑ کی جگہ کا جائزہ لے گی اور متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات کرے گی۔ امید ہے کہ ٹیم اگلے چند دنوں میں اپنی تحقیقات مکمل کر کے دہلی بی جے پی قیادت کو رپورٹ پیش کرے گی۔

ٹیم لیڈر ہیما مالنی نے کوئمبٹور پہنچنے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، "ہم ان لوگوں کو تسلی دینے آئے ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کھو دیا ہے۔ ہم ان لوگوں سے بھی ملیں گے جو اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ کیا ہوا اس کی مکمل تحقیقات کے بعد، ہم بی جے پی قیادت کو رپورٹ پیش کریں گے۔"

مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے بھگدڑ کو ایک ایسا سانحہ قرار دیا جو بھارتی سیاست میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ٹھاکر نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ "تحقیقات کے اختتام پر واقعہ کی حقیقت سامنے آئے گی"۔

"اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم یہاں کب تک رہیں گے، ہم متاثرین کو یہ امید دلانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ہم اپنی تحقیقاتی رپورٹ جلد ہی بی جے پی قیادت کو پیش کریں گے۔"

تمل ناڈو حکومت نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کی ریٹائرڈ جج ارونا جگدیسن کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا ہے۔ جگدیسن گزشتہ دو دنوں سے TVK ریلی کے مقام پر اور متوفی کے رشتہ داروں سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔

بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے پیر کو اس واقعہ کی تحقیقات کے لیے آٹھ رکنی ایم پی ٹیم تشکیل دی تھی اور تعزیت کے لیے متاثرہ لوگوں سے ملاقات کی تھی۔ بی جے پی قیادت نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ ٹیم واقعہ کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔

