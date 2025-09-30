ٹی وی کے ریلی میں بھگدڑ کی تحقیقات کے لیے بی جے پی وفد کرور پہنچا
رکن پارلیمنٹ ہیما مالنی کی قیادت میں ٹیم کرور میں بھگدڑ کے مقام کا دورہ کریگی اور متاثرین کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کریگی۔
Published : September 30, 2025 at 5:40 PM IST
کوئمبتور: بی جے پی ممبران پارلیمنٹ کی ایک ٹیم منگل کو تمل ناڈو کے کرور پہنچی تاکہ تاملگا ویٹری کزگم (ٹی وی کے) کے سربراہ وجے کی ریلی میں ہونے والی حالیہ بھگدڑ کا جائزہ لے سکے، جس میں 41 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔
بی جے پی ایم پی ہیما مالنی کی سربراہی میں اس ٹیم میں ممبران پارلیمنٹ انوراگ ٹھاکر، تیجسوی سوریا، بیراج لال، سری کانت شندے (شیو سینا)، ابراجیتھا سارنگی، ریکھا شرما، اور پوتا مہیش کمار (تلگو دیشم پارٹی) شامل ہیں۔
کمیٹی، جو آج صبح کوئمبتور پہنچی، توقع ہے کہ وہ بھگدڑ کی جگہ کا جائزہ لے گی اور متاثرین کے اہل خانہ سے ملاقات کرے گی۔ امید ہے کہ ٹیم اگلے چند دنوں میں اپنی تحقیقات مکمل کر کے دہلی بی جے پی قیادت کو رپورٹ پیش کرے گی۔
கரூர் கட்சி நிகழ்ச்சியில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்த துயர சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களையும் அவர்களது குடும்பத்தினரையும் சந்தித்து ஆறுதல் கூறி, உண்மையை ஆராய்ந்து அறிக்கை சமர்ப்பிப்போம்- பாஜக எம்பி திருமதி. @dreamgirlhema அவர்கள்! pic.twitter.com/Tygi9TvCd5— BJP Tamilnadu (@BJP4TamilNadu) September 30, 2025
ٹیم لیڈر ہیما مالنی نے کوئمبٹور پہنچنے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، "ہم ان لوگوں کو تسلی دینے آئے ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کھو دیا ہے۔ ہم ان لوگوں سے بھی ملیں گے جو اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ کیا ہوا اس کی مکمل تحقیقات کے بعد، ہم بی جے پی قیادت کو رپورٹ پیش کریں گے۔"
مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے بھگدڑ کو ایک ایسا سانحہ قرار دیا جو بھارتی سیاست میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ٹھاکر نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ "تحقیقات کے اختتام پر واقعہ کی حقیقت سامنے آئے گی"۔
கரூர் துயர சம்பவம் குறித்து எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் அனைவரிடமும் கருத்துகளைக் கேட்டுப் பெறுவோம்.— BJP Tamilnadu (@BJP4TamilNadu) September 30, 2025
- பாஜக எம்பி திரு. @ianuragthakur அவர்கள்! pic.twitter.com/m6KIK1MTj5
"اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم یہاں کب تک رہیں گے، ہم متاثرین کو یہ امید دلانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ہم اپنی تحقیقاتی رپورٹ جلد ہی بی جے پی قیادت کو پیش کریں گے۔"
تمل ناڈو حکومت نے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ کی ریٹائرڈ جج ارونا جگدیسن کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا ہے۔ جگدیسن گزشتہ دو دنوں سے TVK ریلی کے مقام پر اور متوفی کے رشتہ داروں سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: کرور بھگدڑ: اگر آپ بھیڑ میں پھنس جائیں تو کیسے بچیں گے؟ تفصیل جانیں یہاں
بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے پیر کو اس واقعہ کی تحقیقات کے لیے آٹھ رکنی ایم پی ٹیم تشکیل دی تھی اور تعزیت کے لیے متاثرہ لوگوں سے ملاقات کی تھی۔ بی جے پی قیادت نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ یہ ٹیم واقعہ کی تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔