بی جے پی نے برقعہ پر پابندی کا کیا مطالبہ، ’’بہار انتخابات دو مرحلوں میں، اعلان کے اٹھائیس دن بعد ووٹنگ،‘‘ ، جے ڈی یو، بی جے پی اتحاد کی الگ الگ رائے
کیا بہار کے انتخابات ایک یا دو مرحلوں میں ہوں گے؟ اس فیصلے کو آج حتمی شکل دی جا سکتی ہے۔
Published : October 4, 2025 at 2:00 PM IST
پٹنہ، بہار: مرکزی الیکشن کمیشن کی ٹیم بہار کے دورے پر ہے۔ جہاں پٹنہ میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ایک اہم میٹنگ ہو رہی ہے۔ تمام جماعتیں الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا موقف پیش کر رہی ہیں۔ ہر ایک نے انتخابات کے مراحل کی تعداد پر بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ جہاں جے ڈی یو نے اسمبلی انتخابات کے ایک ہی مرحلے کا مطالبہ کیا ہے وہیں بی جے پی نے کہا ہے کہ انتخابات دو مرحلوں میں ہونے چاہئیں۔
"اسمبلی انتخابات دو مرحلوں میں ہونے چاہئیں"
بی جے پی کے ریاستی صدر دلیپ جیسوال نے کہا کہ انہوں نے شفافیت کے ساتھ ووٹر لسٹ شائع کرنے پر الیکشن کمیشن کو مبارکباد دی اور کچھ اہم تجاویز بھی دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے کمیشن کو مشورہ دیا ہے کہ بہار اسمبلی انتخابات دو مرحلوں میں کرائے جائیں۔ جیسوال نے کہا کہ انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے 28 دن بعد انتخابات ہو سکتے ہیں۔
#WATCH | पटना: बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, " हमने चुनाव आयोग को बधाई दी कि पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। हमने कुछ सुझाव भी दिए हैं। चुनाव के एक-दो दिन पहले पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज के गांवों में अर्धसैनिक बल की उपलब्धता हो और वहां मार्च भी… pic.twitter.com/palWMuvyt4— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 4, 2025
بی جے پی کے ریاستی صدر نے کیا کہا؟
دلیپ جیسوال نے کہا کہ گزشتہ انتخابات کے دوران، کچھ شکایات تھیں کہ ووٹر سلپس ووٹروں کو وقت پر نہیں پہنچائی گئیں۔ اس لیے ہم نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ ووٹر سلپس کو ووٹرز کو وقت پر پہنچایا جائے۔ سی سی ٹی وی کی نگرانی ہونی چاہیے۔ ووٹرز کو سکیورٹی فراہم کی جائے۔ انتخابات سے ایک یا دو دن پہلے نیم فوجی دستوں کو پسماندہ اور انتہائی پسماندہ برادریوں کے دیہاتوں میں تعینات کیا جانا چاہیے اور ووٹروں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے وہاں مارچ بھی کیا جانا چاہیے۔
انتخابات کے انعقاد میں کوئی تاخیر نہیں
جیسوال نے کہا کہ
"ہم نے درخواست کی ہے کہ ووٹنگ دو مرحلوں میں کروائی جائے، کیونکہ متعدد مراحل سے ووٹرز اور امیدواروں کے اخراجات بڑھتے ہیں اور تمام اداروں میں بھی خلل پڑتا ہے۔ میٹنگ کے دوران الیکشن کمیشن نے ہم سے پوچھا کہ انتخابات کب کرائے جائیں۔ ہم نے کہا کہ وہ انتخابی اعلان کے 28 دن بعد ہی انتخابات کر سکتے ہیں۔ انتخابات کے انعقاد میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔":- دلیپ جیسوال، صدر، بہار بی جے پی
بی جے پی کا برقعہ پر پابندی کا مطالبہ
اس کے ساتھ ہی، بھارتیہ جنتا پارٹی نے الیکشن کمیشن سے پولنگ بوتھ پر خواتین کے برقعہ پہننے پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔ دلیپ جیسوال نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کمیشن منصفانہ انتخابات کے لیے اس سمت میں قدم اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات سے ایک یا دو دن پہلے نیم فوجی دستے پسماندہ اور انتہائی پسماندہ طبقوں کے دیہاتوں میں موجود ہوں اور انہوں نے وہاں مارچ کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔
"انتخابات ایک ہی مرحلے میں ہونے چاہئیں"
دریں اثنا، میٹنگ کے بعد، جے ڈی یو کے ورکنگ صدر سنجے جھا نے کہا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے بہار اسمبلی انتخابات ایک ہی مرحلے میں کرانے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مہاراشٹر میں ایک ہی مرحلے میں انتخابات ہو سکتے ہیں تو بہار میں کیوں نہیں ہو سکتے؟
"ہم نے الیکشن کمیشن کو مشورہ دیا ہے کہ بہار میں ووٹنگ ایک ہی مرحلے میں کرائی جائے۔ اگر مہاراشٹر میں ووٹنگ ایک ہی مرحلے میں کرائی جا سکتی ہے تو بہار میں کیوں نہیں؟ بہار میں ایس آئی آر بہت اچھے طریقے سے کرایا گیا ہے۔ ہم نے ایس آئی آر کے لیے چیف الیکشن کمشنر کا شکریہ ادا کیا ہے۔":- سنجے جھا، کارگزار صدر، جے ڈی یو
سیاسی پارٹیوں کے ساتھ الیکشن کمیشن کی میٹنگ ختم
چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی صدارت میں الیکشن کمشنرز ڈاکٹر سکھبیر سنگھ سندھو اور ڈاکٹر وویک جوشی، بہار کے چیف الیکٹورل آفیسر ونود سنگھ گنجیال اور کمیشن کے سینئر افسران کے ساتھ بہار کی تمام تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ میٹنگ کا اختتام ہوا۔ اجلاس کے دوران الیکشن کمیشن نے کہا کہ سیاسی جماعتیں جمہوریت کا سنگ بنیاد ہیں۔ تمام جماعتوں کو شفاف انتخابی عمل کے ہر مرحلے پر اپنی شرکت کو یقینی بنانا چاہیے۔ انتخابات کا تہوار ہم آہنگی کے ساتھ منائیں اور ووٹرز کا احترام کریں۔
#WATCH पटना, बिहार: मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले अधिकारियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 4, 2025
JDU सांसद संजय कुमार झा ने कहा, " हमने चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखी। बिहार में sir हुआ है और बिहार देश को यह राह दिखाएगा कि sir कैसे किया जाता… pic.twitter.com/tjQsOHVgHe
سیاسی جماعتوں سے کمیشن کی اپیل
الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں پر زور دیا کہ وہ انتخابات کی شفافیت کا تجربہ کریں۔ سیاسی جماعتیں ہر پولنگ بوتھ پر پولنگ ایجنٹس کی تعیناتی کو یقینی بنائیں۔ سیاسی جماعتوں نے ووٹر لسٹ کو صاف کرنے کے لیے تاریخی، شفاف اور ٹھوس اقدامات کرنے پر الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کیا اور انتخابی عمل پر اپنی مکمل وفاداری اور یقین کا اعادہ کیا۔
سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے کیا کہا؟
سیاسی جماعتوں نے فی پولنگ اسٹیشن زیادہ سے زیادہ 1,200 ووٹرز مقرر کرنے پر کمیشن کا شکریہ ادا کیا۔ تمام پارٹیوں نے بہار میں رائے دہندوں کی شرکت بڑھانے کے لیے چھٹھ تہوار کے فوراً بعد انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا اور جتنے ممکن ہو سکے چند مرحلوں میں انتخابات کرانے کا مشورہ دیا۔
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु एवं चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी के साथ बिहार के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ चर्चा संपन्न हुई।— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 4, 2025
चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के बीच हुए संवाद का सारांश निम्नवत है (in image👇) pic.twitter.com/Sv7hMbxZTd
تمام جماعتوں نے اعتماد کا اظہار کیا
میٹنگ کے دوران، الیکشن کمیشن کی طرف سے کیے گئے کئی حالیہ اقدامات، جیسے پوسٹل ووٹوں کی گنتی اور فارم 17C سے متعلق دفعات، کو بڑے پیمانے پر سراہا گیا۔ تمام جماعتوں نے الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور اس پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا تاکہ آزادانہ، منصفانہ اور مکمل طور پر شفاف انتخابات کو یقینی بنایا جا سکے۔
ECI meeting with Political Parties in images 👇 ( 1/3) pic.twitter.com/9UiyTbG7E9— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 4, 2025
بہار اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز!
واضح رہے کہ بہار اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز ہوچکا ہے! مرکزی مبصرین کو تین اکتوبر کو تربیت دیے جانے کی خبر تھی۔ بہار اسمبلی انتخابات 2025 کے لیے تعینات کیے جانے والے مرکزی مبصرین کو 3 اکتوبر کو ہونے والی میٹنگ میں انتخابی طریقۂ کار کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ پٹنہ میں انڈیا انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ڈیموکریسی اینڈ الیکشن مینجمنٹ میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی طرف سے خطاب کیا گیا تھا۔ میٹنگ کا مقصد مبصرین کو انتخابات کے شفاف انعقاد میں ان کے کردار کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔