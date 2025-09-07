راجستھان میں شرح پیدائش 2023 میں 22.9 فیصد تک گر گئی
راجستھان میں شرح اموات خاص طور پر شہری علاقوں میں قومی اوسط سے کم رہی ہے۔
Published : September 7, 2025 at 6:09 PM IST
جے پور: راجستھان میں 2023 میں شرح پیدائش کم ہو کر 22.9 فیصد رہ گئی ہے۔ یہ بات بھارت کے رجسٹرار جنرل اور مردم شماری کمشنر کے دفتر کے ذریعہ جاری کردہ سیمپل رجسٹریشن سسٹم (ایس آر ایس) کی شماریاتی رپورٹ-2023 میں سامنے آئی ہے۔
رپورٹ میں ملک اور ریاستوں کی شرح پیدائش، شرح اموات اور بچوں کی اموات کی شرح کے اعداد و شمار کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ ملک کی آبادی کے ڈھانچے، زرخیزی اور شرح اموات کو سمجھنے کی ایک بڑی بنیاد ہے۔ رپورٹ کے مطابق، 2023 میں بھارت میں 8,839 سیمپل یونٹس کا سروے کیا گیا، جس میں 88.10 لاکھ کی آبادی کا احاطہ کیا گیا۔
اس میں سے 63.23 لاکھ نمونے دیہی علاقوں سے اور 24.87 لاکھ شہری علاقوں سے لیے گئے۔ راجستھان میں کل 350 نمونہ یونٹس شامل کیے گئے تھے، جن کی آبادی 3.62 لاکھ تھی۔ سروے میں دیہی علاقوں سے 2.97 لاکھ اور شہری علاقوں کے 65,000 لوگوں نے حصہ لیا۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2022 میں ہندوستان کی کل شرح پیدائش 19.1 فی ہزار آبادی تھی جو کہ دیہی علاقوں میں 20.8 اور شہری علاقوں میں 15.5 تھی۔ اس دوران، راجستھان میں شرح پیدائش 23.8 فیصد تھی، جس میں دیہی علاقوں میں 24.9 فیصد اور شہری علاقوں میں 20.8 فیصد تھی۔
اعداد و شمار کے مطابق، بھارت کی شرح پیدائش 2023 میں 18.4 فیصد تک گر گئی، دیہی علاقوں میں 20.3 فیصد اور شہری علاقوں میں 14.9 فیصد۔ راجستھان کی شرح پیدائش بھی گر کر 22.9 فیصد رہ گئی ہے جس میں دیہی علاقوں میں 23.9 فیصد اور شہری علاقوں میں 20.1 فیصد ہے۔ رپورٹ کے مطابق بہار 25.8 فیصد شرح پیدائش کے ساتھ ملک میں سب سے آگے ہے۔ اس کے بعد اتر پردیش (23.6) اور پھر راجستھان (22.9) ہے۔
رپورٹ کے مطابق، 2022 میں ہندوستان میں اموات کی مجموعی شرح 6.8 فیصد فی ہزار آبادی تھی، جو دیہی علاقوں میں 7.2 اور شہری علاقوں میں 6.0 تھی۔
2023 میں، اس میں کمی آئی اور اموات کی کل شرح 6.4، دیہی علاقوں میں 6.8 اور شہری علاقوں میں 5.7 رہی۔ راجستھان میں، 2022 میں اموات کی شرح 6.2 فیصد (دیہی 6.3، شہری 5.9) تھی۔ 2023 میں، یہ کم ہو کر 5.9 ہو جائے گی، جس میں دیہی علاقوں میں 6.0 اور شہری علاقوں میں 5.6 ہو جائیں گی۔ 2023 میں، چھتیس گڑھ میں سب سے زیادہ شرح اموات (8.3) ریکارڈ کی گئی، جبکہ چندی گڑھ میں سب سے کم شرح (4.0) تھی۔
رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 1971 سے 2023 تک ملک میں اموات کی شرح میں مسلسل کمی آرہی ہے۔ دیہی علاقوں میں یہ کمی زیادہ تیزی سے ہوئی ہے۔ راجستھان میں شرح اموات خاص طور پر شہری علاقوں میں قومی اوسط سے کم رہی ہے۔
راجستھان میں، 2022 میں بچوں کی اموات کی شرح 30 فیصد ہے (دیہی 31 اور شہری 24)۔ 2023 میں معمولی کمی آئی اور مجموعی شرح 29 فیصد (دیہی 31 فیصد اور شہری 23 فیصد) تھی۔ چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں 2023 میں نوزائیدہ بچوں کی اموات کی شرح سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی، جبکہ منی پور میں سب سے کم تھی۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں بچوں کی اموات کی شرح 2011-13 میں 42.3 فیصد تھی جو 2021-23 میں گھٹ کر 26.3 فیصد رہ گئی۔
راجستھان میں نوزائیدہ بچوں کی اموات کی شرح قومی اوسط سے زیادہ ہے اور دیہی علاقوں میں شرح شہری علاقوں کی نسبت نمایاں طور پر زیادہ ہے۔
ایس آر ایس رپورٹ 2023 میں کہا گیا ہے کہ راجستھان میں شرح پیدائش قومی سطح سے اوپر ہے اور ریاست تیسرے نمبر پر ہے۔ شرح اموات کے لحاظ سے راجستھان بہتر پوزیشن میں ہے کیونکہ اس میں قومی اوسط سے کم اموات ریکارڈ کی گئی ہیں لیکن بچوں کی اموات کی شرح اب بھی تشویشناک ہے کیونکہ یہ قومی اوسط سے زیادہ ہے اور خاص طور پر دیہی علاقوں میں بہتری کی ضرورت ہے۔