ETV Bharat / state

بنگلور میں بائیک ٹیکسی خدمات دو ماہ بعد دوبارہ شروع - BIKE TAXI SERVICES IN BENGALURU

کرناٹک ہائی کورٹ کی جانب سے ریاستی حکومت سے بائیک ٹیکسی سواروں کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کرنے کے لیے کہا گیا۔

بنگلور میں بائیک ٹیکسی خدمات دو ماہ کے بعد دوبارہ شروع
بنگلور میں بائیک ٹیکسی خدمات دو ماہ کے بعد دوبارہ شروع (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 21, 2025 at 8:51 PM IST

2 Min Read

بنگلور: بنگلور میں بائیک ٹیکسی خدمات دو ماہ کے وقفے کے بعد رائیڈ ہیلنگ ایپس کے ذریعہ دوبارہ شروع کردی گئی ہیں۔ یہ پیشرفت اس وقت ہوئی جب کرناٹک ہائی کورٹ نے زبانی طور پر ریاستی حکومت سے بائیک ٹیکسی سواروں کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کرنے کو کہا جس میں کہا گیا کہ لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی خطرے میں ہے۔

بائیک ہیلنگ ایپس کی درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے سنگل بنچ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے دائر درخواست پر چیف جسٹس چیف جسٹس ویبھو بکھرو اور جسٹس سی ایم جوشی پر مشتمل ہائی کورٹ کی ڈویژن بنچ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ بائیک ٹیکسی خدمات کے حوالے سے 2 ستمبر تک پالیسی بنانے پر اپنا موقف واضح کرے۔ بنچ نے کہا کہ بائیک ٹیکسیوں کو چلانے کی اجازت قانون کے تحت ہے اور حکومت کے ان کی اجازت نہ دینے کے پالیسی فیصلے کے نتیجے میں ایک جائز تجارت پر پابندی لگ گئی ہے۔

یہ بھی پڑھیں: بنگلور کے آوارہ کتے کھائیں گے چکن چاول، قریب تین کروڑ کا بجٹ، بی بی ایم پی اسکیم پر اٹھے سوالات - FOODS FOR STRAY DOGS

بنچ نے کوئی عبوری حکم جاری نہیں کیا، اس نے ریاستی حکومت سے کہا کہ وہ اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرے کیونکہ کئی لوگوں کی روزی روٹی خطرے میں ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل ششیکرن شیٹی نے عدالت کو بتایا کہ بائک ٹیکسیوں کے بارے میں کوئی پالیسی ہونی چاہیے یا نہیں اس پر اعلیٰ سطح پر شعوری فیصلہ کیا جائے گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ بنگلورو میں تقریباً چھ لاکھ بائیک ٹیکسیاں چل رہی ہیں اور انہوں نے سڑکوں پر جانے کی اجازت نہ دینے کی وجہ بھیڑ اور حفاظتی مسائل کا حوالہ دیا۔

بنگلور: بنگلور میں بائیک ٹیکسی خدمات دو ماہ کے وقفے کے بعد رائیڈ ہیلنگ ایپس کے ذریعہ دوبارہ شروع کردی گئی ہیں۔ یہ پیشرفت اس وقت ہوئی جب کرناٹک ہائی کورٹ نے زبانی طور پر ریاستی حکومت سے بائیک ٹیکسی سواروں کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کرنے کو کہا جس میں کہا گیا کہ لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی خطرے میں ہے۔

بائیک ہیلنگ ایپس کی درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے سنگل بنچ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے دائر درخواست پر چیف جسٹس چیف جسٹس ویبھو بکھرو اور جسٹس سی ایم جوشی پر مشتمل ہائی کورٹ کی ڈویژن بنچ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ بائیک ٹیکسی خدمات کے حوالے سے 2 ستمبر تک پالیسی بنانے پر اپنا موقف واضح کرے۔ بنچ نے کہا کہ بائیک ٹیکسیوں کو چلانے کی اجازت قانون کے تحت ہے اور حکومت کے ان کی اجازت نہ دینے کے پالیسی فیصلے کے نتیجے میں ایک جائز تجارت پر پابندی لگ گئی ہے۔

یہ بھی پڑھیں: بنگلور کے آوارہ کتے کھائیں گے چکن چاول، قریب تین کروڑ کا بجٹ، بی بی ایم پی اسکیم پر اٹھے سوالات - FOODS FOR STRAY DOGS

بنچ نے کوئی عبوری حکم جاری نہیں کیا، اس نے ریاستی حکومت سے کہا کہ وہ اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرے کیونکہ کئی لوگوں کی روزی روٹی خطرے میں ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل ششیکرن شیٹی نے عدالت کو بتایا کہ بائک ٹیکسیوں کے بارے میں کوئی پالیسی ہونی چاہیے یا نہیں اس پر اعلیٰ سطح پر شعوری فیصلہ کیا جائے گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ بنگلورو میں تقریباً چھ لاکھ بائیک ٹیکسیاں چل رہی ہیں اور انہوں نے سڑکوں پر جانے کی اجازت نہ دینے کی وجہ بھیڑ اور حفاظتی مسائل کا حوالہ دیا۔

For All Latest Updates

TAGGED:

BENGALURUBIKE TAXI SERVICES RESUMEبنگلوربائیک ٹیکسی خدماتBIKE TAXI SERVICES IN BENGALURU

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.