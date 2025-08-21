بنگلور: بنگلور میں بائیک ٹیکسی خدمات دو ماہ کے وقفے کے بعد رائیڈ ہیلنگ ایپس کے ذریعہ دوبارہ شروع کردی گئی ہیں۔ یہ پیشرفت اس وقت ہوئی جب کرناٹک ہائی کورٹ نے زبانی طور پر ریاستی حکومت سے بائیک ٹیکسی سواروں کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کرنے کو کہا جس میں کہا گیا کہ لاکھوں لوگوں کی روزی روٹی خطرے میں ہے۔
بائیک ہیلنگ ایپس کی درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے سنگل بنچ کے فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے دائر درخواست پر چیف جسٹس چیف جسٹس ویبھو بکھرو اور جسٹس سی ایم جوشی پر مشتمل ہائی کورٹ کی ڈویژن بنچ نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ بائیک ٹیکسی خدمات کے حوالے سے 2 ستمبر تک پالیسی بنانے پر اپنا موقف واضح کرے۔ بنچ نے کہا کہ بائیک ٹیکسیوں کو چلانے کی اجازت قانون کے تحت ہے اور حکومت کے ان کی اجازت نہ دینے کے پالیسی فیصلے کے نتیجے میں ایک جائز تجارت پر پابندی لگ گئی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: بنگلور کے آوارہ کتے کھائیں گے چکن چاول، قریب تین کروڑ کا بجٹ، بی بی ایم پی اسکیم پر اٹھے سوالات - FOODS FOR STRAY DOGS
بنچ نے کوئی عبوری حکم جاری نہیں کیا، اس نے ریاستی حکومت سے کہا کہ وہ اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کرے کیونکہ کئی لوگوں کی روزی روٹی خطرے میں ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل ششیکرن شیٹی نے عدالت کو بتایا کہ بائک ٹیکسیوں کے بارے میں کوئی پالیسی ہونی چاہیے یا نہیں اس پر اعلیٰ سطح پر شعوری فیصلہ کیا جائے گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ بنگلورو میں تقریباً چھ لاکھ بائیک ٹیکسیاں چل رہی ہیں اور انہوں نے سڑکوں پر جانے کی اجازت نہ دینے کی وجہ بھیڑ اور حفاظتی مسائل کا حوالہ دیا۔