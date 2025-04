ETV Bharat / state

محبت کی شادی پر تشدد، پولیس پر پتھراؤ، دو انسپکٹرز سمیت چھ اہلکار زخمی، تین گاڑیاں تباہ - BIJNOR VIOLENCE

بجنور میں محبت کی شادی پر زبردست ہنگامہ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : April 17, 2025 at 11:33 PM IST | Updated : April 18, 2025 at 12:00 AM IST 3 Min Read

بجنور: بیٹی کی محبت کی شادی سے ناراض خاندان والوں نے زبردست ہنگامہ کھڑا کردیا۔ انہوں نے موقعے پر پہنچی پولیس پر حملہ کر دیا۔ پولیس اہلکاروں سے مار پیٹ کے علاوہ پتھراؤ بھی کیا۔ حملے میں دو انسپکٹرز سمیت چھ پولیس اہلکار زخمی ہوگئے۔ اس کے علاوہ دو بائک اور ایک کار بھی تباہ ہو گئی۔ پولیس نے اس معاملے میں پانچ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ کشیدگی کے پیش نظر گاؤں میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ معاملہ بجنور ضلع کی چاند پور تحصیل کا ہے۔ یہاں ایک لڑکا اور لڑکی پانچ دن پہلے گھر سے بھاگ گئے تھے۔ لڑکی کے گھر والوں نے پولیس اسٹیشن میں اغوا کی رپورٹ درج کروائی۔ پولیس نے بدھ کو دونوں کو حاضر کر دیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ دونوں نے باہمی رضامندی سے لو میریج کر لی ہے۔ لڑکی نے مجسٹریٹ کے سامنے لڑکے کے حق میں بیان دیا۔ اس پر لڑکی کو لڑکے کے حوالے کرنے کے قانونی احکامات دیے گئے۔ اس سے ناراض ہو کر لڑکی کے ارکان خاندان اور رشتے دار ایک چوراہے پر جمع ہو گئے۔ پولیس نے موقعے پر پہنچ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ پولیس اہلکاروں نے ویڈیو بنانا شروع کی تو صورت حال مزید بگڑ گئی۔ بھیڑ نے پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس حملے میں پانڈو نگر پولیس اسٹیشن کے ہیڈ کانسٹیبل شیام ویر شدید زخمی ہوگئے۔ واقعے میں دو ایس آئی اور تین دیگر پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ اس حملے میں پولیس کی ایک گاڑی اور دو موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا۔ واقعے کے بعد علاقے میں پولیس کی اضافی نفری اور پی اے سی تعینات کر دی گئی ہے۔ لڑکی کی طرف کے لوگ اپنے گھروں سے فرار ہوگئے ہیں۔ دوسری جانب گاؤں میں کشیدگی کے پیش نظر بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات کر دی گئی ہے۔ اس واقعے کے بارے میں ایس پی دیہات ونے کمار سنگھ نے کہا کہ گاؤں میں پی اے سی تعینات کر دی گئی ہے۔ پولیس کے ساتھ پر حملہ کرنے والے پانچ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور دیگر سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس واقعے میں جو بھی قصوروار ہوگا ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔

