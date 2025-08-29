بہار ایس آئی آر: پول پینل کو 2.11 لاکھ سے زیادہ دعوے اور اعتراضات موصول ہوئے

نئی دہلی: بہار میں جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) میں مسودہ انتخابی فہرستوں کے سلسلے میں اب تک کل 2,11,767 دعوے اور اعتراضات موصول ہوئے ہیں۔ ان دعوؤں اور اعتراضات میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ-لیننسٹ) لبریشن اور راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے بوتھ لیول ایجنٹس (بی ایل اے) کے ذریعہ دائر کردہ دعوے بھی شامل ہیں۔
جمعہ کی صبح 10 بجے تک الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کی طرف سے جاری کردہ بہار ایس آئی آر پر روزانہ بلیٹن کے مطابق، سیاسی جماعتوں کی طرف سے اب تک مجموعی طور پر 117 دعوے اور اعتراضات دائر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 108 کو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ-لیننسٹ) لبریشن اور راشٹریہ جنتا دل نے دائر کیا ہے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ کانگریس، جو کہ انتخاب ہونے والی ریاست میں جاری ایس آئی آر کی مخالفت کر رہی ہے، نے ابھی تک کوئی دعویٰ اور اعتراض درج نہیں کیا ہے، جبکہ اس کے لیے صرف تین دن باقی ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے ذریعہ مقرر کردہ بوتھ لیول ایجنٹس (بی ایل اے ایس) عوام سے دعوے (فارم 6) اور عوام سے اعتراضات (فارم 7) جمع کر سکتے ہیں اور مقررہ اعلامیہ کے ساتھ خود اعتراضات درج کر سکتے ہیں۔ عام شکایات، بغیر مقررہ فارم یا اعلامیے کے، دعووں یا اعتراضات کے طور پر شمار نہیں کی جاتی ہیں۔
ای سی آئی کے مطابق، کل دعووں اور اعتراضات میں سے 2,11,650 براہ راست ووٹرز سے موصول ہوئے ہیں۔ 28,796 دعوے اور اعتراضات نمٹائے گئے۔ قواعد کے مطابق، دعوے اور اعتراضات متعلقہ ای آر او ؍ اے ای آر او کے ذریعے نمٹائے جائیں گے۔ ایس آئی آر کے احکامات کے مطابق، یکم اگست 2025 کو شائع ہونے والی مسودہ فہرست سے کسی کا نام ای آر او ؍ اے ای آر او کی طرف سے اسپیکنگ آرڈر پاس کیے بغیر، انکوائری کرنے اور مناسب اور معقول موقع فراہم کرنے کے بعد حذف نہیں کیا جا سکتا۔
یکم اگست کو ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں شامل نہ ہونے والے ناموں کی فہرست، وجوہات کا انکشاف کرتے ہوئے، پول پینل کے مطابق، DEOs/DMs (ضلع وار) کے ساتھ ساتھ سی ای او کی ویب سائٹ پر EPIC نمبر کے ساتھ تلاش کے قابل موڈ میں ڈسپلے کی جاتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ متاثرہ افراد اپنے دعوے اپنے آدھار کارڈ کی کاپی کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے نئے ووٹرز سے ان کے ناموں کو شامل کرنے کے لیے موصول ہونے والے فارموں کی تعداد اب تک 11,36,565 ہے۔