بہار انتخابات: برقعہ پوش خواتین کے لیے انتخابی کمیشن کا اہم فیصلہ
بہار انتخابات میں برقعہ پوش خواتین سے متعلق معاملہ میں انتخابی کمیشن نے ان کی عزت اور رازداری کو یقینی بنانے کا انتظام کیا ہے۔
Published : October 10, 2025 at 6:23 PM IST
نئی دہلی : نئی دہلی میں انتخابی کمیشن نے بہار میں برقعہ یا پردہ نشین خواتین ووٹرز کے لیے خصوصی انتظامات کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مقصد ان کی شناخت کو باوقار طریقے سے یقینی بنانا ہے۔ یہ اقدام خواتین کی جمہوری عمل میں شمولیت کو فروغ دے گا۔ کمیشن نے ایک بیان میں کہا کہ پردہ نشین خواتین کی شرکت کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ انتظام ان کی رازداری کو بھی برقرار رکھے گا۔ یہ ایک مثبت تبدیلی ہے۔
پولنگ اسٹیشنز پر خواتین پولنگ افسران یا اٹینڈنٹس موجود ہوں گی۔ یہ خواتین ووٹرز کی شناخت میں مدد کریں گی، جبکہ ان کی عزت اور رازداری کا مکمل خیال رکھا جائے گا۔ یہ فیصلہ خواتین ووٹرز کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے جمہوری حق کا استعمال کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے بتایا کہ آنگن واڑی کارکنان تمام پولنگ بوتھ پر موجود ہوں گی۔ ان کا کام برقعہ پوش ووٹرز کی شناخت کی تصدیق میں مدد کرنا ہوگا۔
Electors on the Voter List can display any one of 12 alternative Photo ID apart— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 10, 2025
from EPIC to vote
Read more: https://t.co/GxQzHoRXIl pic.twitter.com/vscslV16wW
گیانیش کمار نے واضح کیا کہ انتخابی کمیشن کے رہنما اصول بہت واضح ہیں۔ پولنگ بوتھ کے اندر شناخت کی تصدیق کیسے کی جائے گی، اس پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ آنگن واڑی کارکنان اس عمل کو آسان بنائیں گی۔ تقریباً 90,712 آنگن واڑی سیویکاؤں کو انتخابی ڈیوٹی پر تعینات کیا جائے گا۔ یہ ایک بڑا عملہ ہے جو اس خصوصی انتظام کو کامیاب بنانے میں مدد کرے گا۔ ان کی موجودگی سے خواتین ووٹرز کو سہولت ملے گی۔
بہار میں 243 اسمبلی حلقوں کے لیے انتخابات دو مراحل میں ہوں گے۔ پہلا مرحلہ 6 نومبر کو اور دوسرا 11 نومبر کو منعقد ہوگا۔ ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔ بہار بی جے پی کے صدر دلیپ جیسوال نے کمیشن سے درخواست کی تھی کہ برقعہ پوش خواتین کے چہروں کا ووٹر کارڈ سے موازنہ یقینی بنایا جائے۔ یہ نئے انتظامات اسی تناظر میں کیے گئے ہیں۔