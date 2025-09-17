’بھورا بال‘ نعرہ کی واپسی کے بعد بہار میں گرمائی سیاست
بہار کی سیاست میں ایک پرانا، متنازع نعرہ پھر سے گونج رہا ہے جس کے بعد سیاسی بیان بازی کا سلسلہ چل پڑا ہے۔
پٹنہ : "بھورا بال صاف کرو" کا نعرہ، جو 1996 میں تنازعات کا باعث بنا تھا، اب دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ یہ نعرہ بہار کی سیاست میں ذات پات کی کشیدگی کو پھر سے ہوا دے رہا ہے۔
1996 میں، بہار کی سیاست ایک متنازع نعرے سے ہل گئی تھی۔ "بھورا بال صاف کرو" یہ نعرہ اعلیٰ ذاتوں کو نشانہ بنانے والا ایک خفیہ کوڈ سمجھا جاتا تھا۔ اس نعرے نے اخبارات کی خوب سرخیاں بٹوری تھیں۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو کے دور میں یہ نعرہ بہت مشہور ہوا۔ بعد میں، لالو نے اس سے خود کو الگ کر لیا، یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے کبھی ایسا بیان نہیں دیا۔
آنے والے اسمبلی انتخابات سے قبل، یہ نعرہ بہار کی سیاست میں دوبارہ گونج رہا ہے۔ حال ہی میں، راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی) کے ایم ایل اے منا یادو نے یہی نعرہ دہرایا۔ انہوں نے کہا، "یہاں شرما، مشرا کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ بھورا بال کو صاف کرنا ہوگا۔"
اس بیان نے ریاست میں سیاسی ماحول کو گرما دیا ہے۔ آر جے ڈی کے سینئر رہنما اشوک مہتو نے بھی منا یادو کے بیان کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا، "دس فیصد کبھی نوے فیصد پر حاوی نہیں ہو سکتے۔" اشوک مہتو کا سیاسی کیریئر تنازعات سے بھرا رہا ہے۔ جیل سے رہائی کے بعد، انہوں نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں اپنی اہلیہ انیتا مہتو کو آر جے ڈی کے امیدوار کے طور پر میدان میں اتارا۔ ان کی اہلیہ منگیر سے ہار گئیں۔
سینئر صحافی نلین ورما نے اپنی کتاب "گوپال گنج ٹو رائسینا روڈ" میں اس نعرے سے پیدا ہونے والے سیاسی طوفان کو یاد کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سب سے پہلے ایک اخبار میں شائع ہوا اور اس نے ہلچل مچا دی۔ لالو یادو نے سرخی دیکھ کر غصے کا اظہار کیا تھا، لیکن کبھی یہ واضح نہیں کیا کہ یہ بیان کس نے دیا تھا۔ بعد میں، انہوں نے عوامی طور پر اس سے انکار کیا، یہ اصرار کرتے ہوئے کہ یہ ان کی سیاست اور عقائد کے خلاف تھا۔
اس نعرے کی بحالی 2025 کے اسمبلی انتخابات سے قبل آر جے ڈی کے لیے ایک دھچکا ہے۔ لالو کے بیٹے اور بہار کے اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو نے پارٹی کو "اے ٹو زیڈ" پارٹی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا مقصد تمام ذاتوں اور برادریوں کو شامل کرنا ہے۔ لیکن پارٹی کے ایم ایل اے اور رہنماؤں کے بیانات اس تصویر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تیجسوی نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کی ہے اور نعرہ دہرانے والوں پر تنقید نہیں کی۔
ریاست کے ذات پات کے سروے کے مطابق، انتہائی پسماندہ طبقات 36.01 فیصد ہیں۔ پسماندہ طبقات 27.12 فیصد، شیڈولڈ کاسٹ 19.65 فیصد اور شیڈولڈ ٹرائب 1.68 فیصد ہیں۔ اعلیٰ ذاتیں (سوارنا) 15.52 فیصد ہیں۔
بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے اپوزیشن پر سخت حملہ کیا ہے۔ پارٹی کے ترجمان پربھاکر مشرا نے کہا کہ اس سے آر جے ڈی کے "اصل رنگ" سامنے آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، "1996 میں، لالو یادو نے یہ نعرہ دیا تھا۔" مشرا نے مزید کہا، "تیجسوی نے تمام برادریوں کے لیے 'A to Z' پارٹی کا وعدہ کیا تھا۔ لیکن اب ان کے ایم ایل اے منا یادو اور اشوک مہتو پرانا تقسیم کرنے والا نعرہ دہرا رہے ہیں۔"
جہاں آر جے ڈی کے رہنما خاموش ہیں، وہیں کانگریس کے رہنما آسیت ناتھ تیواری نے ان ریمارکس پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو ذات پات یا مذہب کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ تیواری نے کہا، "کانگریس کا نعرہ ہے 'پورے ملک کو متحد کرو، بی جے پی اور ان لوگوں کو شکست دو جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔'"