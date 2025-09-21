سیوان میں بڑا کریک ڈاؤن: خان برادران کے ٹھکانوں پر چھاپے، جدید ہتھیار ضبط!
بہار کے سیوان میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے خان برادران کے ٹھکانوں پر چھاپے مار کر جدید ہتھیار ضبط کرلئے۔
Published : September 21, 2025 at 8:58 PM IST
سیوان : بہار پولیس کی اسپیشل ٹاسک فورس (ایس ٹی ایف) نے سیوان میں خان برادران کے کئی ٹھکانوں پر چھاپے مارے۔ اس کارروائی میں اے کے 47 کے کارتوس اور کئی جدید ہتھیار برآمد ہوئے۔ یہ آپریشن پانچ گھنٹے تک جاری رہا۔ ڈی آئی جی (سارن رینج) نیلیش کمار نے بتایا کہ یہ کارروائی خفیہ اطلاعات پر مبنی تھی۔ پولیس نے 47 گولیاں اور جدید ہتھیار برآمد کیے۔ تحقیقات ابھی جاری ہیں۔
اس آپریشن میں چار افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ان میں رئیس خان، آفتاب عالم، منا میاں اور ایک اور شخص شامل ہیں۔ ان میں سے تین کا مجرمانہ پس منظر ہے۔ رئیس خان پر 43 مقدمات درج ہیں، آفتاب پر 6 اور منا پر 3 مقدمات ہیں۔ یہ سب خطرناک مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں۔ ڈی آئی جی نے بتایا کہ برآمد شدہ ہتھیار ممکنہ طور پر پولیس کے ہیں۔ 2023 میں سیوان پولیس پر حملہ ہوا تھا، جس میں کانسٹیبل والمیکی یادو شہید ہوئے تھے۔ حملہ آوروں نے پولیس سے کئی ہتھیار لوٹ لیے تھے۔
یہ ہتھیار اسی واقعے سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ خان برادران، ایوب خان اور رئیس خان، کئی مجرمانہ واقعات میں ملوث رہے ہیں۔ انہیں قتل کے الزام میں جیل بھی ہو چکی ہے۔ رئیس خان نے پہلے ایم ایل سی الیکشن لڑا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ اب قیاس آرائیاں ہیں کہ وہ 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات میں رگھوناتھ پور سے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ حال ہی میں، ایل جے پی صدر چراغ پاسوان نے انہیں پارٹی میں شامل کیا تھا۔