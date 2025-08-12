مدھے پورہ: بہار کی مدھے پورہ کی عدالت نے شادی کے بہانے نابالغ کا جنسی استحصال کرنے کے معاملے میں ایک مہنت کو مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ فیصلہ اے ڈی جے-6 امت کمار پانڈے کی عدالت نے سنایا۔ اس کے علاوہ ملزم مہنت پر ایک لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔
سنہ 2014 میں درج کیا گیا تھا مقدمہ
آپ کو بتا دیں کہ عالم نگر تھانہ حلقے کی 16 سالہ متاثرہ لڑکی نے جولائی 2014 میں ملزم مہنت کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ مہنت سنہ 2012 میں پہلی بار متاثرہ کے گاؤں آیا تھا، جان پہچان کے بعد وہ ہر ایک دو مہینے میں مٹھ میں آنے لگا اور ہر ماہ لڑکی کا جنسی استحصال کرتا رہا۔
شادی کے لیے دباؤ ڈالنے پر رابطہ توڑ دیا
قصوروار مہنت متاثرہ کے گھر آنے کے ساتھ ساتھ موبائل پر بھی بات کر کے بہلاتا پھسلاتا رہا۔ وہیں جب متاثرہ لڑکی حاملہ ہوگئی تو اس نے مہنت پر شادی کے لیے دباؤ ڈالا۔ اس کی وجہ سے مہنت نے متاثرہ سے رابطہ توڑ دیا اور اس کے گھر آنا بند کر دیا۔
شکار کے تلاش کرنے پر مہنت غائب
جب متاثرہ مہنت کو تلاش کرنے گئی تو وہ اپنی جگہ سے فرار ہوگیا۔ اس کے بعد متاثرہ نے ملزم مہنت کے خلاف تھانے میں مقدمہ درج کرایا اور پولیس کو اپنی آپ بیتی بتائی۔ شکایت ملنے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم مہنت کو گرفتار کر لیا۔
خصوصی پی پی وجے کمار مہتا نے بتایا کہ "استغاثہ نے اس معاملے میں سات گواہوں کے بیان ریکارڈ کیے۔ تمام شواہد اور دلائل پر غور کرنے کے بعد عدالت نے مہنت کو قصوروار قرار دیتے ہوئے عمر قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔"
پٹنہ میں نیپالی لڑکی کی عصمت دری
قابل ذکر ہے کہ پٹنہ میں نیپالی لڑکی کی عصمت دری کرنے اور نوکری کا جھانسہ دے کر اسے فروخت کرنے کی سازش رچنے کا ایک سنگین معاملہ بھی سامنے آیا ہے۔ پولیس نے اس سنگین معاملے میں فوری کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔
