تیج پرتاپ نے بنائی نئی پارٹی، بلیک بورڈ پر لکھیں گے اپنا سیاسی مستقبل
تیج پرتاپ نے نئی پارٹی بنائی ہے اور تیجسوی یادو کو چیلنج کرنے کی تیاری کررہے ہیں۔ وہ کئی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کررہے ہیں۔
پٹنہ، بہار: ایک اور نئی پارٹی جن شکتی جنتا دل (جے جے ڈی) بہار انتخابات 2025 میں شامل ہو گئی ہے۔ یہ پارٹی لالو یادو کے بڑے بیٹے تیج پرتاپ یادو نے بنائی تھی۔ اس کا اعلان خود تیج پرتاپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے کیا۔
پارٹی کا نشان
پارٹی نے ایک پوسٹر بھی جاری کیا ہے۔ پارٹی کا نشان بلیک بورڈ پرنٹ ہے۔ پوسٹر کا پس منظر سب سے اوپر پیلا اور نیچے سبز ہے۔ مہاتما گاندھی، بابا بھیم راؤ امبیڈکر، لوہیا، جے پرکاش نارائن، کرپوری ٹھاکر وغیرہ کی تصویریں سب سے اوپر رکھی گئی ہیں، لیکن لالو یادو کہیں نظر نہیں آتے۔
پارٹی کا کلیدی نوٹ
تیج پرتاپ یادو نے خود کو پارٹی کا قومی صدر قرار دیا ہے۔ ’’عوام کی طاقت، عوام کی حکمرانی، تیج پرتاپ بہار کی ترقی کریں گے‘‘ کے نعرے کے ساتھ تیج پرتاپ نے نوجوانوں سے پارٹی میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے۔ تیج پرتاپ کے مطابق پارٹی کا بنیادی منتر سماجی انصاف، سماجی حقوق اور مکمل تبدیلی ہے۔
خاندان اور پارٹی سے نکالا
آپ کو بتاتے چلیں کہ انوشکا یادو کے واقعے کے بعد تیج پرتاپ یادو کو لالو یادو نے پارٹی اور خاندان سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد تیج پرتاپ کچھ دنوں تک لائم لائٹ سے دور رہے۔ اس کے بعد وہ بہار کے اسمبلی حلقوں کا دورہ کرنے لگے۔ اس کے لیے انھوں نے ’ٹیم تیج پرتاپ‘ کے نام سے ایک گروپ بھی بنایا۔
آر جے ڈی کے خلاف کھولا محاذ
اب ایک نئی پارٹی بنا کر انہوں نے آر جے ڈی کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ تیج پرتاپ یادو لکھتے ہیں، "ہم بہار کی مجموعی ترقی کے لیے پوری طرح سے وقف اور تیار ہیں۔ ہمارا مقصد بہار میں مکمل تبدیلی لانا اور ایک نیا نظام بنانا ہے۔ ہم بہار کی مجموعی ترقی کے لیے ایک طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔"
متعدد پارٹیوں کے ساتھ اتحاد
تیج پرتاپ اپنی پارٹی بنانے سے پہلے ہی کئی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کر چکے تھے۔ اس نے وکاس ونچیت انسان پارٹی (VVIP)، بھوجپوری جن مورچہ (BJM)، پرگتی شیل جنتا پارٹی (PJB)، واجب حق پارٹی (WAP) اور متحدہ کسان وکاس پارٹی کے ساتھ اتحاد بنایا ہے۔ تیج پرتاپ یادو نے خود اس کا اعلان کیا۔
مہوا سے امیدوار
تیج پرتاپ یادو نے بھی مہوا اسمبلی حلقہ سے انتخاب لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم مکیش روشن اس سیٹ سے آر جے ڈی کے ایم ایل اے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تیج پرتاپ یادو اپنے ہی والد کی پارٹی کا کس طرح مقابلہ کریں گے۔ یہ تیجسوی یادو کے لیے بڑا نقصان مانا جا رہا ہے۔