سیتامڑھی، بہار: ریاست بہار میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ایس آئی آر کے تحت 65 لاکھ سے زیادہ ووٹروں کے ناموں کو حذف کیے جانے کے خلاف راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کی ووٹر ادھیکار یاترا کا آج 12واں دن ہے۔ آج کی یاترا سیتامڑھی ضلع سے شروع ہوئی ہے۔ اس دوران راہل گاندھی اور تیجسوی یادو نے جانکی مندر میں پوجا کی۔ ریگا کے بعد راہل گاندھی کی یاترا موتیہاری کے راستے آج بیتیہ پہنچے گی۔
سیتامڑھی میں راہل-تیجسوی کی ووٹر ادھیکار یاترا
راہل گاندھی نے آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو کے ساتھ بہار میں جاری ووٹر ادھیکار یاترا کے حصہ کے طور پر سیتامڑھی کے مشہور جانکی مندر کا دورہ کیا اور پوجا کی۔ اس دوران دونوں لیڈروں نے ماں جانکی کا آشیرواد لیا۔ یہ یاترا بہار میں ووٹروں کے حقوق اور جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے مقصد سے شروع کی گئی ہے۔ اس موقع پر مقامی لوگوں نے بھی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور قائدین کا استقبال کیا۔
بہار کانگریس صدر نے ماتا رانی سے مانگا آشیرواد
بہار کانگریس کے صدر راجیش رام نے سیتامڑھی میں ماتا سیتا کے مندر کا دورہ کیا اور ملک اور ریاست کی ترقی کے لیے پوجا، ارچنا اور دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ ماتا رانی کا کرم سب پر قائم رہے، ہم یہاں عوامی بہبود کی دعا کرنے آئے ہیں تاکہ ملک اور ریاست بہار ترقی کر سکے۔ اس دوران انہوں نے مندر میں پوجا کی اور ریاست کے لوگوں کی خوشی اور خوشحالی کی خواہش کی۔
پونورا دھام میں راہل اور تیجسوی
قبل ازیں اس دوران کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور تیجسوی یادو نے سیتامڑھی کے پنورا دھام میں ماں سیتا کے مندر میں پوجا کی۔ اس دوران کارکنوں کی بڑی تعداد بھی ان کے ساتھ موجود تھی۔
سی پی آئی (ایم ایل) لیڈر نے حکومت کو بنایا نشانہ
سی پی آئی (ایم ایل) لیڈر دیپانکر بھٹاچاریہ نے انڈیا اتحاد کی 'ووٹر ادھیکار یاترا' کو بہار میں ایک تاریخی تحریک کا آغاز قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسے عوام کی زبردست حمایت مل رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایس آئی آر کے ذریعے ووٹر لسٹ سے 1.5-2 کروڑ لوگوں کے نام غلط طریقے سے حذف کرنے کی سازش رچی گئی ہے۔ بھٹاچاریہ نے مطالبہ کیا کہ جن لوگوں کے نام حذف کیے گئے ہیں انہیں فہرست میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا "انتخابات میں ایک ایک ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اس دھوکے باز ڈبل انجن والی حکومت کو ہٹانا ضروری ہے، جس نے بہار کے ساتھ دوہرا دھوکہ کیا ہے"۔ یہ تحریک تبدیلی کی طرف ایک بڑا قدم ہے۔
'ووٹر ادھیکار یاترا' میں اپوزیشن جماعتوں کی بڑھتی ہوئی حمایت
بہار سے شروع ہونے والی 'ووٹر ادھیکار یاترا' اب ہندوستان بھر کے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہی ہے۔ کانگریس کے جنرل سکریٹری کے سی وینوگوپال نے کہا کہ اس ہفتے پرینکا گاندھی، تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن اس میں شامل ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا 29 اگست اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو 30 اگست کو یاترا میں شامل ہوں گے۔ آنے والے دنوں میں جھارکھنڈ کے ہیمنت سورین، ہماچل پردیش کے سکھویندر سنگھ سکھو سمیت دیگر سینئر اپوزیشن لیڈرس بھی اس تحریک کو مضبوط کریں گے۔