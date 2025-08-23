ETV Bharat / state

تیجسوی یادو کے خلاف درج ایف آئی آر پر آر جے ڈی لیڈر سنجے یادو برہم

ووٹر رائٹس یاترا جاری (ETV Bharat)
پٹنہ، بہار: بہار میں ایس آئی آر کے لیے نکالی جا رہی ووٹر رائٹس یاترا کا آج ساتواں دن ہے۔ راہل گاندھی کی یاترا شروع ہو چکی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے ساتھ آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو بھی موجود ہیں۔ ووٹر رائٹس یاترا کا کارواں ابھی کٹیہار کے کرسیلا پہنچ گیا ہے۔ اس یاترا کے دوران ضلع میں 90 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے۔ اہم اجلاس سمیریا میں دوپہر 12 بجے اور کدوا میں شام 6:30 بجے ہونا ہے۔ بذریعہ سڑک کرسیلا میں داخل ہونے کے بعد یہ کارواں اب سمیلی، گیڈاباری کی طرف بڑھ گیا ہے۔ کٹیہار کے ایم پی طارق انور، کدوا ایم ایل اے شکیل احمد خان اور کئی دوسرے ووٹر رائٹس یاترا میں شامل ہیں۔

سب وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے!

آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو کے خلاف مہاراشٹر میں درج ایف آئی آر پر آر جے ڈی لیڈر سنجے یادو نے کہا کہ "انہوں نے (تیجسوی یادو نے) کس قسم کے الفاظ استعمال کیے؟ کس نے ہر شہری کے بینک اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا؟ کس نے ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا؟ کس نے بہار کو اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکج دینے کا وعدہ کیا؟ اور بہار کو خصوصی ترقی کا درجہ دینے کا وعدہ کیا تھا؟ بہار سے کیے گئے وعدے جرم ہیں، پھر آپ کو ملک کے ہر ضلع میں ایف آئی آر درج کرانی چاہیے، صرف ایک ایم ایل اے نے کیوں درج کیا؟

'ایف آئی آر سے کون ڈرتا ہے، جملہ کہنا بھی جرم بن گیا': تیجسوی یادو

ووٹر رائٹس یاترا میں حصہ لینے کٹیہار پہنچے آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو نے کہا کہ ایف آئی آر سے کون ڈرتا ہے؟ یہاں تک کہ لفظ 'جملہ' کہنا بھی جرم بن گیا ہے۔ وہ سچ بولنے سے ڈرتے ہیں۔ ہم کسی ایف آئی آر سے نہیں ڈرتے اور سچ بولتے ہیں۔ شکیل احمد نے یوپی-مہاراشٹر میں تیجسوی کے خلاف درج مقدمات پر کہا کہ 'اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟'

ہم ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے

کانگریس نے آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو کے خلاف مہاراشٹر اور یوپی میں درج مقدمات پر حملہ کیا ہے۔ تیجسوی پر پی ایم مودی کے خلاف توہین آمیز تبصرہ کرنے کا الزام ہے۔ مقدمہ درج ہونے پر کانگریس لیڈر شکیل احمد خان نے کہا کہ ایک ہزار ایف آئی آر درج ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سفر بی جے پی کے نظریات سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ہم اپنا مقصد حاصل کریں گے۔ ہم ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے۔

