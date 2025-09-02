پٹنہ، بہار: راہل گاندھی کی 'ووٹر ادھیکار یاترا' پر بہار میں سیاست جاری ہے۔ یاترا کی تکمیل کے بعد جہاں انڈیا بلاک کے رہنما پرجوش نظر آ رہے ہیں، وہیں بی جے پی کے رہنما اسے ناکامی قرار دے رہے ہیں۔ مرکزی کوئلہ اور کانوں کے وزیر جی کشن ریڈی نے راہل گاندھی پر سخت حملہ کیا ہے۔
'راہل گاندھی کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے'
جی کشن ریڈی نے راہل گاندھی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک وقت تھا جب منموہن سنگھ وزیر اعظم تھے لیکن اقتدار سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کے ہاتھ میں تھا۔ اس دور میں کرپشن اپنے عروج پر تھا۔ آج اپوزیشن حکومت پر الزامات لگا سکتی ہے لیکن کرپشن کا الزام لگانے سے قاصر ہے۔
'راہل گاندھی کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں'
مرکزی وزیر نے کہا کہ راہل گاندھی کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے لیکن انہیں مسائل کا سامنا ہے۔ اب جب ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے تو وہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کی بات کر رہے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح بات کر رہے ہیں۔
'آج جب ان (راہل تیجسوی) کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کی بات کر رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں وہ بچوں کی طرح بات کر رہے ہیں۔ آج یہ لوگ کسی ادارے پر اعتماد نہیں کرتے۔ کسی ملک میں ایسا اپوزیشن لیڈر نہیں ہوا۔ آج الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے لیکن انہیں مسائل کا سامنا ہے''- جی کشن ریڈی، مرکزی وزیر
'آر جے ڈی نے چارہ بھی چرایا'
جی کشن ریڈی نے کہا کہ کانگریس اور آر جے ڈی نے نہ صرف بہار کا مستقبل چرایا بلکہ گائے کا چارہ بھی کھایا۔ بہار میں اب تبدیلی آئی ہے۔ ریاست 'جنگل راج' سے 'ترقی' کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تعلیم اور توانائی کے میدان میں بہار نے ترقی کی ہے۔
'کانگریس حکومت میں دہشت گردی اور مظالم کا غلبہ'
مرکزی وزیر نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ 'غنڈہ راج' کے دوران کیا صورتحال تھی۔ بہار کو آگے لے جانا ہے۔ پہلے دہشت گرد دھماکے کرتے تھے۔ کانگریس کے دور میں مظالم اپنے عروج پر تھے۔ 11 سال سے ملک کے کسی بڑے شہر میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا۔
تمل ناڈو کے سی ایم کو بھی نشانہ بنایا
ریڈی نے بہار آنے والے تمل ناڈو کے چیف منسٹر پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بہار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ بہاریوں کی عزت نہیں کرتے۔ کانگریس نے ایمرجنسی لگا کر جمہوریت کو داغدار کیا۔
'بوتھ لوٹ سے ترقی تک کا سفر'
مرکزی وزیر نے کہا کہ بہار میں پہلے بوتھ کی لوٹ مار ہوتی تھی۔ اب نہ مافیا ہے نہ بوتھ پر قبضہ۔ جموں و کشمیر میں بھی ووٹنگ کا تناسب بڑھ گیا ہے۔ ایس آئی آر کے مطالبے کے حوالے سے بھی بات چیت جاری ہے۔
'بہار میں پہلے بوتھ کی لوٹ مار ہوتی تھی، لیکن آج بہار میں نہ تو مافیا ہے اور نہ ہی بوتھ پر قبضہ۔ کانگریس اور آر جے ڈی نے بہار میں کیا نہیں کیا؟ انہوں نے نہ صرف بہار کا مستقبل چرایا بلکہ گائے کا چارہ بھی چرایا۔ کانگریس نے ایمرجنسی لگا کر جمہوریت کو چرایا۔''- جی کشن ریڈی، مرکزی وزیر
راہل گاندھی کو معافی مانگنی چاہیے
مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے کہا کہ 'ووٹر ادھیکار یاترا' کے اسٹیج سے پی ایم مودی کی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ یہ ملک کی کروڑوں خواتین کی توہین ہے۔ راہل گاندھی کو اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے لیکن کانگریس بے شرم ہے۔
کانگریس کو سبق سکھانا پڑے گا
مرکزی وزیر نے کہا کہ جہاں بھی کانگریس اقتدار میں ہے وہاں ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے۔ آنے والے دنوں میں کانگریس اور انڈیا اتحاد کو سبق سکھانا ہوگا۔