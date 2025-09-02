پٹنہ، بہار: بہار اسمبلی انتخابات میں کئی سابق وزرائے اعلیٰ کے اہل خانہ میدان میں ہیں۔ نصف درجن سے زیادہ سابق وزرائے اعلیٰ کے خاندان انتخابی میدان میں ہیں، جن میں لالو پرساد یادو اور رابڑی دیوی، جیتن رام مانجھی، کرپوری ٹھاکر، داروگا پرساد رائے اور جگن ناتھ مشرا شامل ہیں۔
سی ایم نتیش کے بیٹے کو لے کر بھی چرچے
وزیر اعلی نتیش کمار کے بیٹے کو لے کر ان دنوں سیاسی گلیاروں میں کافی چرچا ہے۔ نتیش کمار کے بیٹے نشانت کمار کی سرگرمیاں بھی بڑھ گئی ہیں۔ حالانکہ نشانت کے الیکشن لڑنے کا ابھی تک کوئی باضابطہ اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن اس بار بحث زوروں پر ہے۔ یعنی اس بار کئی سابق وزرائے اعلیٰ کے خاندان والے انتخابی میدان میں مقابلہ کرتے نظر آئیں گے۔
1- لالو پرساد یادو اور رابڑی دیوی کا خاندان
لالو پرساد یادو اور رابڑی دیوی کے دونوں بیٹے تیجسوی یادو اور تیج پرتاپ یادو اسمبلی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ تیجسوی یادو راگھوپور سے الیکشن لڑیں گے۔ ایک گونج ہے کہ تیجسوی دو سیٹوں پر الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تیجسوی عظیم اتحاد کی قیادت کریں گے۔ پارٹی اور خاندان چھوڑنے کے باوجود تیج پرتاپ یادو نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تیج پرتاپ کا کہنا ہے کہ اگر تیجسوی مہوا سے الیکشن لڑتے ہیں تو ہم راگھوپور سے الیکشن لڑیں گے۔ تیج پرتاپ کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔
2- سابق وزیر اعلیٰ جگن ناتھ مشرا کا خاندان
جگن ناتھ مشرا کے بیٹے نتیش مشرا اس بار الیکشن لڑیں گے۔ یہ یقینی ہے کہ وہ جھانجھارپور سے بی جے پی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے۔ وہ اس وقت وزیر صنعت ہیں اور ان کی تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں۔
3- کرپوری ٹھاکر کا خاندان
کرپوری ٹھاکر کے چھوٹے بیٹے رام ناتھ ٹھاکر راجیہ سبھا کے رکن اور مرکز میں وزیر ہیں۔ بڑا بیٹا سیاست سے دور رہا، لیکن خاندان کے لوگ پرشانت کشور کی پارٹی میں شامل ہیں۔ کرپوری ٹھاکر کی پوتی ڈاکٹر جاگرتی پرشانت کشور کے پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑ سکتی ہیں۔
4- داروگا رائے کا خاندان
داروگا رائے کے بیٹے چندریکا رائے دوبارہ اسمبلی انتخابات لڑ سکتے ہیں۔ چندریکا رائے کی بیٹی ایشوریہ کے بارے میں بھی چرچا ہے، حالانکہ ان کی حیثیت ابھی واضح نہیں ہے۔
5- جیتن رام مانجھی کا خاندان: جیتن رام مانجھی کے خاندان کے کئی افراد اس بار الیکشن میں نظر آئیں گے۔ مانجھی کی بہو دیپا مانجھی اسمبلی الیکشن لڑیں گی۔ یہ یقینی ہے کہ مانجھی کے سسرال والے بھی الیکشن لڑیں گے۔ خاندان کے ایک نئے فرد کو بھی انتخابی میدان میں دیکھا جا سکتا ہے۔
6- بی پی منڈل کا کنبہ
بندیشوری پرساد منڈل کے خاندان سے تعلق رکھنے والے نکھل منڈل اس بار بھی مدھے پورہ سے الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے 2020 میں بھی الیکشن لڑا تھا، حالانکہ وہ جیت نہیں سکے تھے۔ اس بار بھی جے ڈی یو کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کی تیاری ہے۔
7- ستیش پرساد سنگھ کا خاندان
ستیش پرساد سنگھ کے بیٹے سنیل کمار سنگھ، جو 5 دن تک بہار کے وزیر اعلیٰ رہے، جے ڈی یو میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ فی الحال بھاگلپور اور کھگڑیا میں سرگرم ہیں۔ ٹکٹ ملے تو الیکشن لڑ سکتے ہیں۔
8- وزیر اعلیٰ نتیش کمار کا خاندان
نتیش کمار اقربا پروری کے خلاف رہے ہیں، لیکن ان کے بیٹے نشانت کمار کی فعالیت بڑھ گئی ہے۔ کارکنوں کا مطالبہ ہے کہ نشانت کو الیکشن لڑوایا جائے۔ نتیش کمار نے ابھی تک ہری جھنڈی نہیں دی ہے، لیکن اس بات کی کافی چرچا ہے کہ نشانت سیاست میں آ سکتے ہیں۔ پٹنہ یا نالندہ سے الیکشن لڑنے کا امکان ہے۔ نتیش کے بھتیجے منیش کمار بھی سیاست میں سرگرم ہیں اور جے ڈی یو آئی ٹی سیل کی ذمہ داری دیکھتے ہیں۔ سیاست میں ان کے داخلے کے بارے میں بھی بحث تیز ہے۔
|نمبر شمار
|سابق چیف منسٹر کا نام
|مدت (سال)
|فیملی ممبر (انتخاب لڑنے کا امکان)
|1
|بی پی منڈل
|1968
|نکھل منڈل
|2
|ستیش پرساد سنگھ
|1968
|سنیل کمار سنگھ
|3
|داروگا رائے
|1970
|چندریکا رائے
|4
|کرپوری ٹھاکر
|1970-1971, 1977-1979
|ڈاکٹر جاگرتی
|5
|جگناتھ مشرا
|1975-1977, 1980-1983, 1989-1990
|نتیش مشرا
|6
|لالو پرساد یادو، رابڑی دیوی
|1990-1997, 1997-2005
|تیجسوی یادو، تیج پرتاپ یادو
|7
|جیتن رام مانجھی
|2014-2015
|دیپا مانجھی
|8
|نتیش کمار
|2005–موجودہ (بشمول وقفہ)
|نشانت کمار (بیٹا)، منیش کمار (بھانجا)
سابق وزرائے اعلیٰ کے خاندانوں پر نظریں
سینئر صحافی بھولا ناتھ کا کہنا ہے کہ بہار میں کئی سیاسی خاندان ہیں جن کا اثر ابھی بھی باقی ہے۔ جگن ناتھ مشرا سے لے کر کرپوری ٹھاکر تک اور فی الحال لالو-رابڑی اور جیتن مانجھی کے خاندانوں کا چرچا ہے۔ ایسے میں اس بار بھی سابق وزرائے اعلیٰ کے خاندان کے کئی افراد الیکشن لڑ سکتے ہیں۔
''اس بار بھی سابق وزرائے اعلیٰ کے خاندان کے کئی افراد الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے بیٹے نشانت کے بارے میں بھی بحث ہے، لیکن نشانت کے بارے میں صورتحال واضح نہیں ہے۔ جب ان کے الیکشن لڑنے کے چرچے ہیں تو کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دیگھا سے الیکشن لڑیں گے تو کبھی کسی اور جگہ سے۔ اگر نشانت الیکشن لڑتا ہے تو اسے اپنے والد کے نام کا سہارا لینا پڑے گا۔'' - بھولا ناتھ، سینئر صحافی
کئی رہنما خاندانی وراثت پر بھروسہ کرتے ہیں
سیاسی ماہر سنیل پانڈے کا کہنا ہے کہ یہ رہنما اپنے والد یا دادا کے نام کا سہارا ضرور لیتے ہیں۔ تیجسوی یادو آج جو کچھ بھی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لالو پرساد یادو کے بیٹے ہیں۔ تاہم ان لیڈروں نے بھی اپنی محنت سے اپنی پہچان بنائی ہے۔ پھر بھی آج کی سیاست میں صرف نام سے الیکشن جیتنا ممکن نہیں۔ مضبوط اتحاد اور پارٹی کی حمایت ضروری ہے۔
انتخابات میں اثر و رسوخ کی ضرورت ہوگی
سابق سی ایم جگناتھ مشرا کے بیٹے نتیش مشرا نے متھیلانچل سے الیکشن جیتا۔ نتیش مشرا نے بھی اپنی پہچان بنا لی ہے اور جگن ناتھ مشرا کا نام استعمال کیے بغیر بھی الیکشن جیت رہے ہیں۔ تاہم جیتن رام مانجھی کی بہو دیپا مانجھی بھی اس بار الیکشن لڑیں گی۔ گیا کے علاقے میں مانجھی جی کا خاص اثر ہے۔ وہ مرکز میں وزیر بھی ہیں۔ ایسے میں ان کی بہو کو جیتن رام مانجھی کے اثر کی ضرورت ہوگی۔
’’اگرچہ سابق وزیر اعلیٰ کے خاندان والوں نے بہار کی سیاست میں اپنی شناخت بنائی ہے، لیکن ان کی شناخت صرف ان کے والد یا دادا کے نام سے ہے۔ تیجسوی یادو آج جو کچھ بھی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لالو پرساد یادو کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح نتیش مشرا کو جگن ناتھ مشرا کا بیٹا ہونے کا فائدہ ملتا ہے۔ کیونکہ، جگناتھ مشرا متھیلانچل کا ایک بڑا نام ہے۔ یہ سچ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی محنت سے ایک الگ پہچان بنائی ہے۔''- سنیل پانڈے، سیاسی ماہر
کرپوری ٹھاکر کی پوتی کی سیاست میں انٹری
اس بار کرپوری ٹھاکر کی پوتی ڈاکٹر جاگرتی بھی الیکشن لڑ سکتی ہیں۔ جاگرتی ابھی تک زیادہ معروف نہیں ہے۔ وہ جنسورج میں شامل ہو گئی ہے۔ اگر وہ الیکشن لڑتی ہے تو اسے اپنے دادا کے نام کی مدد لینی پڑے گی۔ سمستی پور کی ایک سیٹ سے ان کے الیکشن لڑنے کی بات ہو رہی ہے۔
اب بھی کئی سابق وزرائے اعلیٰ کے خاندان سیاست سے دور ہیں: بہار کے پہلے وزیر اعلی شری کرشنا سنگھ، کے بی سہائے، مہامایا پرساد سنہا، بھولا پاسوان شاستری، کیدار پانڈے، عبدالغفور، رامسندر داس، چندر شیکھر سنگھ اور بندیشوری دوبے کے خاندان اب سیاست میں سرگرم نہیں ہیں۔ نتیش کا خاندان بھی سیاست سے دور ہے، لیکن یہ وقت ہی بتائے گا کہ کب تک یہ دوری برقرار رہتی ہے؟