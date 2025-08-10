پٹنہ: 'ووٹر ہیرا پھیری' اور رول پر نظرثانی کے تنازعہ کے درمیان، بہار کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ نائب وزیر اعلیٰ وجے سنہا ریاست کے دو مختلف مقامات پر ووٹر کے طور پر رجسٹرڈ ہیں۔
تازہ ترین دعویٰ الیکشن کمیشن پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے درمیان سامنے آیا ہے جب قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے انتخابی ادارے کو ’’ووٹ چوری‘‘ کرنے کے لیے بی جے پی کے ساتھ ’’کھلے عام ملی بھگت‘‘ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا۔
सबसे बड़े फ्रॉड तो उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा निकले !— Bihar Congress (@INCBihar) August 9, 2025
–साहब दो जगह के मतदाता हैं - लखीसराय और बांकीपुर, पटना
– साहब ने दोनों जगह SIR फॉर्म भी भरा है ।
– दोनों जगह ड्राफ्ट में उनका नाम भी आ गया है।
महत्पूर्ण सवाल है कि यह कैसे हुआ ?
–क्या वे पिछले चुनावों में दोनों जगह वोट दे… pic.twitter.com/HbAMaRSev2
ہفتہ کو دیر گئے ایکس پر ایک پوسٹ میں، بہار کانگریس نے دعویٰ کیا کہ سنہا لکھی سرائے اور بانکی پور دونوں جگہوں پر ووٹر کے طور پر رجسٹرڈ ہیں۔ پارٹی نے اس سلسلہ میں اسکرین شاٹس کو بھی شیئر کیا جو الیکشن کمیشن کے پورٹل سے ڈرافٹ رول پیجز کی طرح نظر آتے ہیں۔ اسکرین شاٹس میں سے ایک میں وجے کمار سنہا کو EPIC (الیکٹرز فوٹو شناختی کارڈ) نمبر IAF3939337 کے تحت لکھی سرائے میں ووٹر کے طور پر درج دکھایا گیا ہے، جبکہ ایک اور EPIC نمبر AFS0853341 کے ساتھ اسی نام کے ساتھ بنکی پور میں ووٹر کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔
بہار کانگریس نے ایکس پر لکھا کہ "سب سے بڑے دھوکہ دہی معاملہ میں نائب وزیراعلیٰ وجے سنہا شامل! صاحب دو مقامات سے ووٹر ہیں۔ دونوں جگہوں پر ان کا نام بھی ڈرافٹ میں آیا ہے۔"
جب ای ٹی وی بھارت نے ای سی آئی کی ویب سائٹ (electoralsearch.eci.gov.in) پر درج ای پی آئی سی نمبروں کو دو بار چیک کیا، تو نتائج میں واقعی ایک وجے کمار سنہا کو دونوں جگہوں پر ووٹر کے طور پر درج دکھایا گیا۔ ولدیت بھی مماثل ہے، حالانکہ EPIC نمبر IAF3939337 کے تحت، سنہا کی عمر 57 سال اور ان کی ولدیت کو 'مرحوم شاردا رمن سنگھ' کے طور پر درج کیا ہے جبکہ دوسرے EPIC AFS0853341 میں، ان کی عمر 60 اور ان کے والدین کو شاردا رمن کے طور پر درج کیا ہے۔
بہار کانگریس نے اپنی پوسٹ میں انتہائی سخت سوال کئے کہ ’یہ کیسے ہوا اور کیا سنہا پچھلے انتخابات میں دونوں جگہوں پر ووٹ ڈال رہے تھے۔ "تو کیا الیکشن کمیشن نے انہیں ووٹنگ کے دو حقوق دیے ہیں؟ انہوں نے قواعد کے خلاف جا کر دو جگہوں سے ایس آئی آر فارم کیوں بھرا؟ الیکشن کمیشن نے دو جگہوں سے ڈرافٹ میں نام کیسے ڈالا؟ اس فراڈ پر ایف آئی آر کب درج ہوگی، کب استعفیٰ ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن کے قوانین صرف دلتوں، پسماندہ طبقات، غریبوں، مزدوروں کے لیے ہیں۔ یہ بی جے پی اور الیکشن کمیشن کی دھوکہ دہی کا نتیجہ نہیں ہے؟
پارٹی نے ای سی آئی پر "پورے ملک میں بی جے پی ممبران کو دوہری تین گنا شہریت دینے" کا الزام لگایا۔ "کہیں ایک پتہ پر 80 ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، کہیں ایک شخص 4 بار ووٹ دے رہا ہے۔" پوسٹ میں مزید کہا کہ الیکشن کمیشن اور بی جے پی "چور چور ماؤسرے بھائی" کی طرح ہیں۔
تازہ ترین پیشرفت اس وقت ہوئی ہے جب الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بہار کے قائد حزب اختلاف تیجسوی یادو پر دو ای پی آئی سی نمبر رکھنے کا الزام لگایا ہے، این ڈی اے حکومت نے پولنگ باڈی سے ان کے خلاف شکایت درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔