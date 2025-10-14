پی ایم مودی پر ریمارکس کیس میں راہل گاندھی اور تیجسوی یادو کو بہار عدالت کا سمن
بہار کی سیاست میں ایک نیا موڑ آیا ہے! انڈیا اتحاد کے اہم رہنماؤں کو عدالت کی جانب سے سمن جاری کیا گیا۔
Published : October 14, 2025 at 1:26 PM IST
پٹنہ : بہار کی ایک عدالت نے انڈیا اتحاد کے اہم رہنماؤں کو سمن جاری کر دیے ہیں۔ یہ خبر ریاست میں سیاسی گرما گرمی کا باعث بن گئی ہے۔ راہل گاندھی، تیجسوی یادو اور مکیش سہانی کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ شیخ پورہ کی چیف جوڈیشل مجسٹریٹ وبھا رانی نے یہ سمن جاری کیے ہیں۔ انہیں 26 نومبر کو ذاتی طور پر یا قانونی نمائندے کے ذریعے پیش ہونا ہوگا۔ یہ معاملہ وزیراعظم کے خلاف مبینہ نازیبا تبصروں سے متعلق ہے۔
بی جے پی رہنما رامانوج سنگھ عرف ہیرا لال سنگھ نے 4 ستمبر کو شکایت درج کرائی تھی۔ ان کا الزام ہے کہ 'ووٹر ادھیکار یاترا' کے دوران وزیراعظم مودی اور ان کی والدہ کے خلاف نازیبا ریمارکس کیے گئے۔ یہ واقعہ دربھنگہ میں ایک عوامی میٹنگ کے دوران پیش آیا۔ عدالت نے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا کی دفعہ 223 کے تحت سمن جاری کیے ہیں۔ اس قانون کے تحت ملزمان کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ شکایت کنندہ حلف کے تحت گواہی دے گا اور مزید شواہد بھی پیش کر سکتا ہے۔
یہ سمن بہار اسمبلی انتخابات سے عین قبل جاری کیے گئے ہیں۔ انتخابات 6 اور 11 نومبر کو دو مراحل میں ہوں گے، اور نتائج 14 نومبر کو آئیں گے۔ اس کارروائی کو سیاسی حلقوں میں انتخابات سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ اسے انڈیا اتحاد پر دباؤ ڈالنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔