ETV Bharat / state

بہار بند کا اثر، ووٹر لسٹ ریویزن کے خلاف مہاگٹھ بندھن کا چکا جام، کئی مقامات پر ٹرینیں روکی، سڑکوں پر ٹائر جلائے - BIHAR BAND TODAY

بہار بند کا اثر ( Image Source: ETV Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : July 9, 2025 at 8:36 AM IST | Updated : July 9, 2025 at 8:47 AM IST 3 Min Read

پٹنہ: بہار انتخابات 2025 سے پہلے ووٹر لسٹ رویزن کے خلاف احتجاج میں عظیم اتحاد کے رہنما سڑکوں پر نکل آئے۔ مہاگٹھ بندھن نے چکا جام کا اعلان کیا ہے۔ پٹنہ سے لے کر بہار کے تمام اضلاع میں اپوزیشن پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ سڑکوں پر اتر آئی ہے۔ اس دوران ٹرینوں کو روک کر اور سڑکوں پر ٹائر جلا کر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس بہار بند میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور تیجسوی یادو دونوں ایک ساتھ نظر آئیں گے۔ بند کے سلسلے میں راہل گاندھی آج بہار کے ایک روزہ دورے پر پہنچ رہے ہیں۔ اس دوران راہول گاندھی ریاستی الیکشن کمیشن کے دفتر جائیں گے اور اپنے مطالبات پیش کریں گے۔ ڈاک بنگلہ چوک سے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ تک کا علاقہ ممنوعہ علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ امارت شرعیہ نے بند کی حمایت کی بہار بند کو بڑے پیمانے پر حمایت مل رہی ہے۔ امارت شرعیہ اور کئی دیگر تنظیموں نے بند کی حمایت کی ہے۔ امارت شرعیہ نے بند کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بند کی کال ملک کی بڑی اپوزیشن جماعتوں جیسے کانگریس (آئی)، راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی)، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ-لیننسٹ) اور دیگر جمہوریت نواز تنظیموں نے دی ہے۔ امارت شرعیہ بہار، اڈیشہ اور جھارکھنڈ میں ایک مسلم سماجی و مذہبی تنظیم ہے جو اسلام اور شریعت کے اصولوں پر کام کرتی ہے۔ امارت شرعیہ (بہار، جھارکھنڈ، اڈیشہ اور مغربی بنگال) کے علاوہ، جمعیۃ علماء ہند (الف)، جمعیۃ علماء ہند (ایم ای ایم)، مجلس علماء خطبہ امامیہ بہار (اہل تشیع)، مسلم مجلس مشاورت نے بھی اس بند کی حمایت کی ہے۔

جہان آباد میں ٹرین روکی گئی آر جے ڈی کرکنوں نے 'بھارت بند' کی حمایت میں جہان آباد ریلوے اسٹیشن پر ریلوے ٹریک بلاک کر دیا۔ مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن کے خلاف زبردست نعرے بازی کی گئی۔ اس دوران ٹرین کئی گھنٹے رکی رہی۔ اس کے علاوہ پٹنہ کے مانیر اسمبلی حلقہ سے گزرنے والی قومی شاہراہ-30 پر بہار بند کی حمایت میں مہاگٹھ بندھن کے کارکنوں نے ٹائر جلائے اور نعرے بازی کی۔ چکا جام کے دوران آر جے ڈی کارکنوں نے گاندھی سیتو پل کو بند کر دیا ہے۔ پٹنہ سے حاجی پور، دربھنگہ اور پورنیہ جیسے شہروں تک پہنچنے کے لیے یہ پل بہت اہم ہے۔ اس پل کے بند ہونے سے پٹنہ سے ان شہروں کی طرف جانے والے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی پڑھیں: آج ملک گیر بھارت بند کی کال، 25 کروڑ ملازمین ہڑتال پر، کیا ہیں مطالبات اور کیوں دی ہے بند کی کال، جانئے سب کچ بھارت بند کا اعلان: بینکنگ، ڈاک، ٹرانسپورٹ و دیگر شعبہ ہوں گے متاثر، ملک گیر ہڑتال میں 25 کروڑ سے زیادہ ملازمین کی شرکت متوقع

پٹنہ: بہار انتخابات 2025 سے پہلے ووٹر لسٹ رویزن کے خلاف احتجاج میں عظیم اتحاد کے رہنما سڑکوں پر نکل آئے۔ مہاگٹھ بندھن نے چکا جام کا اعلان کیا ہے۔ پٹنہ سے لے کر بہار کے تمام اضلاع میں اپوزیشن پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ سڑکوں پر اتر آئی ہے۔ اس دوران ٹرینوں کو روک کر اور سڑکوں پر ٹائر جلا کر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس بہار بند میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور تیجسوی یادو دونوں ایک ساتھ نظر آئیں گے۔ بند کے سلسلے میں راہل گاندھی آج بہار کے ایک روزہ دورے پر پہنچ رہے ہیں۔ اس دوران راہول گاندھی ریاستی الیکشن کمیشن کے دفتر جائیں گے اور اپنے مطالبات پیش کریں گے۔ ڈاک بنگلہ چوک سے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ تک کا علاقہ ممنوعہ علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ امارت شرعیہ نے بند کی حمایت کی بہار بند کو بڑے پیمانے پر حمایت مل رہی ہے۔ امارت شرعیہ اور کئی دیگر تنظیموں نے بند کی حمایت کی ہے۔ امارت شرعیہ نے بند کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بند کی کال ملک کی بڑی اپوزیشن جماعتوں جیسے کانگریس (آئی)، راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی)، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (مارکسسٹ-لیننسٹ) اور دیگر جمہوریت نواز تنظیموں نے دی ہے۔ امارت شرعیہ بہار، اڈیشہ اور جھارکھنڈ میں ایک مسلم سماجی و مذہبی تنظیم ہے جو اسلام اور شریعت کے اصولوں پر کام کرتی ہے۔ امارت شرعیہ (بہار، جھارکھنڈ، اڈیشہ اور مغربی بنگال) کے علاوہ، جمعیۃ علماء ہند (الف)، جمعیۃ علماء ہند (ایم ای ایم)، مجلس علماء خطبہ امامیہ بہار (اہل تشیع)، مسلم مجلس مشاورت نے بھی اس بند کی حمایت کی ہے۔ جہان آباد میں ٹرین روکی گئی آر جے ڈی کرکنوں نے 'بھارت بند' کی حمایت میں جہان آباد ریلوے اسٹیشن پر ریلوے ٹریک بلاک کر دیا۔ مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن کے خلاف زبردست نعرے بازی کی گئی۔ اس دوران ٹرین کئی گھنٹے رکی رہی۔ اس کے علاوہ پٹنہ کے مانیر اسمبلی حلقہ سے گزرنے والی قومی شاہراہ-30 پر بہار بند کی حمایت میں مہاگٹھ بندھن کے کارکنوں نے ٹائر جلائے اور نعرے بازی کی۔ چکا جام کے دوران آر جے ڈی کارکنوں نے گاندھی سیتو پل کو بند کر دیا ہے۔ پٹنہ سے حاجی پور، دربھنگہ اور پورنیہ جیسے شہروں تک پہنچنے کے لیے یہ پل بہت اہم ہے۔ اس پل کے بند ہونے سے پٹنہ سے ان شہروں کی طرف جانے والے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی پڑھیں: آج ملک گیر بھارت بند کی کال، 25 کروڑ ملازمین ہڑتال پر، کیا ہیں مطالبات اور کیوں دی ہے بند کی کال، جانئے سب کچ بھارت بند کا اعلان: بینکنگ، ڈاک، ٹرانسپورٹ و دیگر شعبہ ہوں گے متاثر، ملک گیر ہڑتال میں 25 کروڑ سے زیادہ ملازمین کی شرکت متوقع

Last Updated : July 9, 2025 at 8:47 AM IST