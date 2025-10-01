بہار اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز! مرکزی مبصرین کو تین اکتوبر کو دی جائے گی تربیت

بہار اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز! مرکزی مبصرین کو تین اکتوبر کو دی جائے گی تربیت
نئی دہلی: آئندہ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے تعینات کیے جانے والے مرکزی مبصرین کو 3 اکتوبر کو ہونے والی میٹنگ میں انتخابی طریقۂ کار کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی۔ یہاں انڈیا انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ڈیموکریسی اینڈ الیکشن مینجمنٹ میں چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی طرف سے خطاب کرنے والی میٹنگ کا مقصد مبصرین کو انتخابات کے شفاف انعقاد میں ان کے کردار کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔
الیکشن کمیشن کا بنیادی مقصد مساوی مواقع کو یقینی بنانا اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہے۔ الیکشن کمیشن، آئین کے آرٹیکل 324 اور عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کے سیکشن 20B کے ذریعے دیے گئے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، حلقوں میں انتخابی عمل کی نگرانی کے لیے مرکزی مبصرین، جنرل پولیس اور اخراجات کو تعینات کرتا ہے۔
انتخابی عمل کے مؤثر انتظام کی نگرانی
جنرل اور پولیس مبصرین آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے میں کمیشن کی مدد کرتے ہیں۔ وہ علاقائی سطح پر انتخابی عمل کے مؤثر اور مؤثر انتظام کی بھی نگرانی کرتے ہیں۔ امیدواروں کے انتخابی اخراجات کی نگرانی کے لیے اخراجات کے مبصر مقرر کیے گئے ہیں۔
انتخابات کے دوران مبصرین کے کردار اور ذمہ داریوں سے آگاہی
ای سی آئی کے ذرائع نے مبصرین کی آئندہ میٹنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں انتخابی عمل اور ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی۔ انہوں نے بدھ کو ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ مرکزی مبصرین کو انتخابی عمل اور انتخابات کے دوران ان کے کردار اور ذمہ داریوں سے آگاہ کیا جائے گا۔
مبصرین الیکشن کمیشن کی آنکھ اور کان
الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا کہ 'مبصرین الیکشن کمیشن کی آنکھ اور کان ہیں اور نچلی سطح پر تعینات ہیں، ان کی بنیادی ذمہ داری انتخابی عمل کی نگرانی کرنا ہے، وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تمام طریقۂ کار قواعد و ضوابط کے مطابق مکمل کیا جائے'۔
انتخابی فہرستوں میں نام شامل کی درخواست
قابل ذکر ہے کہ الیکشن کمیشن نے خصوصی گہرائی سے نظرثانی کے بعد بہار کے لیے حتمی ووٹر لسٹ شائع کی۔ اس فہرست میں 7.42 کروڑ ووٹرز ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ کوئی بھی اہل شخص جو اب بھی انتخابی فہرستوں میں نام شامل کرنے کے لیے درخواست دینا چاہتا ہے وہ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ سے 10 دن پہلے تک ایسا کر سکتا ہے۔
اگر کوئی اپنے اندراج سے متعلق ERO کے فیصلے سے مطمئن نہیں
اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص حتمی انتخابی فہرست میں اپنے اندراج سے متعلق ERO کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے، تو وہ عوامی نمائندگی ایکٹ، 1950 کی دفعہ 24 کے تحت ضلع مجسٹریٹ کے سامنے پہلی اور سی ای او کے سامنے دوسری اپیل دائر کر سکتا ہے۔
بہار قانون ساز اسمبلی کی مدت ختم
الیکشن کمیشن کا ایک وفد 4 اکتوبر سے شروع ہونے والی انتخابی ریاست بہار کا دو روزہ دورہ کرے گا۔ اس دورے کے دوران چیف الیکشن کمشنر کی قیادت میں وفد بہار میں آئندہ اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لے گا۔ بہار قانون ساز اسمبلی کی مدت 22 نومبر کو ختم ہونے والی ہے۔