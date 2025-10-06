الیکشن کمیشن آج بہار اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کرے گا
توقع ہے کہ انتخابات 2020 سے کم مراحل میں ہوں گے کیونکہ این ڈی اے اور اپوزیشن جماعتوں نے ایسا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : October 6, 2025 at 1:18 PM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا آج (6 اکتوبر 2025) بہار اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرے گا۔ یہ اعلان شام 4 بجے قومی دارالحکومت میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا جائے گا۔
243 رکنی بہار اسمبلی کی میعاد 22 نومبر کو ختم ہونے والی ہے۔ سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن پر زور دیا ہے کہ وہ اکتوبر کے آخر میں منائے جانے والے چھٹھ تہوار کے فوراً بعد انتخابات کرائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ووٹروں کی شرکت کو یقینی بنایا جا سکے کیونکہ باہر سے کام کرنے والے لوگوں کی بڑی تعداد تہواروں کے لیے گھر واپس لوٹتی ہے۔ اپوزیشن چاہتی ہے کہ انتخابات دو مرحلوں میں مکمل ہوں۔
ریاست میں 2020 کے اسمبلی انتخابات کووڈ-19 وبائی امراض کے سائے میں تین مرحلوں میں منعقد ہوئے تھے۔
یہ اعلان سی ای سی کمار اور الیکشن کمشنر سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی کے بہار کے دورے کے مکمل ہونے کے ایک دن بعد ہوا ہے۔
سی ای سی نے اتوار کے روز زور دے کر کہا کہ بہار میں خصوصی گہری نظرثانی (ایس آئی آر) نے 22 سالوں کے بعد ووٹر لسٹ کو "درست" کیا ہے، اور کہا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے بہت سے نئے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو کہ وقت آنے پر پورے ملک میں دہرائے جائیں گے۔
کمار نے بہار کا دو روزہ دورہ ختم کرنے سے پہلے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا، جہاں انہوں نے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے رائے لی اور عہدیداروں کے ساتھ انتخابی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا۔
کمار نے کہا، "ایس آئی آر کی کامیابی سے تکمیل کے ساتھ، بہار میں ووٹر لسٹ کو درست کر دیا گیا ہے۔ 22 سال کے وقفے کے بعد اس طرح کی صفائی ہوئی ہے۔ اب یہ مشق پورے ملک میں کی جائے گی،"
سی ای سی نے کہا کہ 243 سیٹوں والی بہار اسمبلی انتخابات کے لیے کئی نئی پہل متعارف کراے گئے ہیں۔
کمار نے کہا، "پولنگ سٹیشنوں پر زیادہ ہجوم کو روکنے کے لیے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کسی بھی بوتھ میں 1,200 سے زیادہ ووٹرز نہیں ہوں گے۔ ووٹرز کے لیے ووٹنگ کی مشق کو آسان بنانے کے لیے، بوتھوں پر موبائل ڈپازٹ کی سہولت متعارف کرائی جا رہی ہے،"۔
انہوں نے کہا، "دیگر نئی خصوصیات میں تمام پولنگ بوتھوں پر 100 فیصد ویب کاسٹنگ اور ای وی ایم ڈیٹا میں مماثلت کی شکایت کی صورت میں وی وی پی اے ٹی سلپس کی لازمی تصدیق شامل ہے۔" انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ 22 نومبر کو اسمبلی کی مدت ختم ہونے سے پہلے انتخابی عمل مکمل کر لیا جائے گا۔
سی ای سی نے کہا، "ہم سیاسی جماعتوں پر بھی زور دیتے رہے ہیں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ پولنگ ایجنٹس، تمام بوتھوں کے ساتھ ساتھ کاؤنٹنگ ایجنٹوں کا تقرر کریں تاکہ سبھی مطمئن ہوں کہ انتخابات شفاف طریقے سے ہوئے ہیں۔"
کمار نے کہا کہ اگست میں ڈرافٹ رول کی اشاعت سے قبل 65 لاکھ ووٹروں کے ناموں کو ہٹا دیا گیا تھا۔
اس کے بعد دعووں اور اعتراضات کی ایک ماہ کی مدت کے دوران مزید 3.66 لاکھ ناموں کو ہٹا دیا گیا۔ جن لوگوں کے ناموں کو ہٹایا گیا ہے انہیں نااہل قرار دیا گیا کیونکہ وہ یا تو ملک کے شہری نہیں تھے، یا مر چکے تھے، یا کہیں اور ہجرت کر گئے تھے یا ان کے نام ایک سے زیادہ جگہوں پر رجسٹرڈ تھے۔
