ETV Bharat / state

بہار اسمبلی انتخابات: بی جے پی امیدواروں کی پہلی فہرست جاری

بی جے پی نے آنے والے بہار اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے 71 امیدواروں کی پہلی فہرست کا اعلان کر دیا ہے۔

بہار اسمبلی انتخابات: بی جے پی امیدواروں کی پہلی فہرست جاری
بہار اسمبلی انتخابات: بی جے پی امیدواروں کی پہلی فہرست جاری (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 14, 2025 at 3:43 PM IST

|

Updated : October 14, 2025 at 4:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

پٹنہ : بی جے پی نے اپنی پہلی فہرست میں کئی اہم رہنماؤں کو شامل کیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری تاراپور سے میدان میں اتریں گے۔ دوسرے نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار سنہا لکھیسرائے سے اپنی قسمت آزمائیں گے۔ یہ فہرست این ڈی اے میں سیٹ شیئرنگ کے درمیان جاری کی گئی ہے۔

سابق نائب وزیر اعلیٰ تارکیشور پرساد کٹیہار سے انتخاب لڑیں گے۔ ریاستی وزیر رینو دیوی بیتیا سے اپنی امیدواری پیش کریں گی۔ ریاستی وزیر نتیش مشرا جھنجھارپور سیٹ سے دوبارہ انتخاب لڑیں گے۔ منگل پانڈے سیوان سے اور شریسی سنگھ جموئی سے انتخابی میدان میں اتریں گی۔

سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر رام کرپال یادو داناپور سے امیدوار ہیں۔ پریم کمار گیا سے اور آلوک رنجن جھا سہرسہ سے مقابلہ کریں گے۔ بی جے پی ریاست میں 101 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہی ہے۔ یہ فہرست پارٹی کی انتخابی حکمت عملی کا حصہ ہے۔

این ڈی اے کے اتحادیوں میں بی جے پی، جے ڈی یو، لوک جن شکتی پارٹی (رام ولاس)، ہندوستانی عوام مورچہ (سیکولر) اور راشٹریہ لوک مورچہ شامل ہیں۔ یہ اتحاد مضبوطی سے انتخابات میں حصہ لے گا۔

یہ بھی پڑھیں: بہار انتخابات: برقعہ پوش خواتین کے لیے انتخابی کمیشن کا اہم فیصلہ

بہار اسمبلی انتخابات دو مرحلوں میں 6 اور 11 نومبر کو ہوں گے۔ نتائج کا اعلان 14 نومبر کو کیا جائے گا۔

Last Updated : October 14, 2025 at 4:16 PM IST

TAGGED:

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
بہار اسمبلی انتخابات
بی جے پی کی پہلی فہرست جاری
BJP CANDIDATES
BJP RELEASES FIRST LIST

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.