بہار اسمبلی انتخابات: بی جے پی امیدواروں کی پہلی فہرست جاری
بی جے پی نے آنے والے بہار اسمبلی انتخابات کے لیے اپنے 71 امیدواروں کی پہلی فہرست کا اعلان کر دیا ہے۔
Published : October 14, 2025 at 3:43 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 4:16 PM IST
پٹنہ : بی جے پی نے اپنی پہلی فہرست میں کئی اہم رہنماؤں کو شامل کیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری تاراپور سے میدان میں اتریں گے۔ دوسرے نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار سنہا لکھیسرائے سے اپنی قسمت آزمائیں گے۔ یہ فہرست این ڈی اے میں سیٹ شیئرنگ کے درمیان جاری کی گئی ہے۔
سابق نائب وزیر اعلیٰ تارکیشور پرساد کٹیہار سے انتخاب لڑیں گے۔ ریاستی وزیر رینو دیوی بیتیا سے اپنی امیدواری پیش کریں گی۔ ریاستی وزیر نتیش مشرا جھنجھارپور سیٹ سے دوبارہ انتخاب لڑیں گے۔ منگل پانڈے سیوان سے اور شریسی سنگھ جموئی سے انتخابی میدان میں اتریں گی۔
سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر رام کرپال یادو داناپور سے امیدوار ہیں۔ پریم کمار گیا سے اور آلوک رنجن جھا سہرسہ سے مقابلہ کریں گے۔ بی جے پی ریاست میں 101 سیٹوں پر الیکشن لڑ رہی ہے۔ یہ فہرست پارٹی کی انتخابی حکمت عملی کا حصہ ہے۔
این ڈی اے کے اتحادیوں میں بی جے پی، جے ڈی یو، لوک جن شکتی پارٹی (رام ولاس)، ہندوستانی عوام مورچہ (سیکولر) اور راشٹریہ لوک مورچہ شامل ہیں۔ یہ اتحاد مضبوطی سے انتخابات میں حصہ لے گا۔
بہار اسمبلی انتخابات دو مرحلوں میں 6 اور 11 نومبر کو ہوں گے۔ نتائج کا اعلان 14 نومبر کو کیا جائے گا۔