کروا چوتھ کی رات اتر پردیش میں ایک بڑا فراڈ؛ بارہ دلہنیں زیورات اور نقدی لے کر فرار، سبھی کا ریاست بہار سے تعلق
علی گڑھ میں کئی خاندان دھوکہ میں آگئے۔ ایک درجن شادی ساتھ ہوئی۔ لٹیری دلہنیں رات کو کھڑکیوں اور دروازوں سے فرار ہو گئیں۔
Published : October 12, 2025 at 10:44 PM IST
علی گڑھ: کروا چوتھ کی رات 12 دلہنیں زیورات اور نقدی لے کر فرار ہو گئیں۔ سبھی کا تعلق بہار سے تھا۔ انہوں نے شام کو سات رسمی قسمیں کھائی تھیں۔ اس رات کے بعد وہ اپنے گھر والوں کو نشہ آور چیز پلا کر فرار ہو گئے۔ متاثرین نے پولیس میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ شادیاں کرانے والے دلال بھی اپنے اہل خانہ سمیت مفرور ہیں۔
ساسنی گیٹ کے رہنے والے نہال شرما اور اس کے بیٹے پراتیک شرما نے بتایا کہ ان کی ملاقات چند روز قبل اگلاس کے سچن ٹھاکر سے ہوئی تھی۔ سچن نے انہیں بتایا کہ بہار سے کچھ نوجوان خواتین آئی ہیں اور شادی کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد کل 12 نوجوانوں نے 12 خواتین کو شادی کے لیے منتخب کیا۔
دلالوں کو دیا گیا پیسہ
پراتک نے بہار سے شوبھا کا انتخاب کیا۔ اس نے دلالوں کو 120,000 روپے آن لائن منتقل کر دیئے۔ اسی طرح کیلاش نگر کے رہنے والے ویر سنگھ پریم ویر نے منیشا کا انتخاب کیا۔ اس نے 130,000 روپے بھی ادا کئے۔ اسی طرح دوسرے نوجوانوں نے اپنی منتخب خواتین کا انتخاب کیا اور رقم ادا کی۔
درمیانی شخص نے اپنے گھر پر شادیوں کا اہتمام کیا
پراتک کے مطابق، جمعہ کو سچن کے گھر 12 نوجوانوں اور عورتوں کی شادیاں ہوئیں۔ وہ ان میں سے ایک تھا۔ وہاں کا ماحول ایک سویم ور جیسا تھا۔ سب نے رسم کے مطابق سات چکر لگائے۔ اس کے بعد تمام نوجوان اپنی دلہنوں کو اپنے گھروں کو لے گئے۔ گھر میں بھی کئی رسومات ادا کی گئیں۔ ایک پجاری کو بلایا گیا اور منتر پڑھے گئے۔ اس دوران اہل خانہ سمیت تمام رشتہ دار موجود تھے۔ سب کے گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔
کھانے میں سکون آور چیزیں ڈالی گئیں
تمام دلہنوں نے رات کو کروا چوتھ کی رسم ادا کی، چاند دیکھا، اور اپنا روزہ توڑ دیا۔ ان کے اہل خانہ نے انہیں نئے زیورات سے آراستہ کیا اور انہیں مٹھائیاں پیش کیں۔ رات کے کھانے کے دوران، تمام دلہنوں نے ان کے کھانے میں نشہ آور ادویات ڈالی تھیں، جس سے گھر والے بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس رات کے بعد، چور دلہنیں ان کے زیورات اور نقدی چرا کر کھڑکیوں اور دروازوں سے فرار ہو گئیں۔ صبح گھر والے بیدار ہوئے تو دروازے کھلے اور الماری کھلی ہوئی تھی۔ اسی طرح کے واقعات تمام نوجوانوں کے گھروں میں پیش آئے۔
متاثرین سابق میئر کے گھر پہنچ گئے
کئی خاندانوں نے بدنامی کے خوف سے معاملہ اپنی حد تک رکھا۔ تاہم، ہفتہ کو چار متاثرین سابق میئر شکنتلا بھارتی کی رہائش گاہ پر پہنچے اور انصاف کی التجا کی۔ اس کے بعد ساسنی گیٹ تھانے میں مقدمہ درج کیا گیا۔ اسٹیشن انچارج ہری بھان سنگھ نے بتایا کہ شوبھا، سچن، مکیش گپتا اور ان کی بیوی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی دفعہ 316(2)، 305، 318(4) اور 123 کے تحت درج کیا گیا ہے۔ یہ کوئی سادہ فراڈ نہیں بلکہ ایک منظم گینگ کا کام ہے۔ پولیس ملزم کی تلاش کر رہی ہے۔
یہ گینگ پہلے بھی اسی طرح کے جرائم کرچکا ہے
پولس کی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ یہ نوجوان خواتین بہار سے لائی گئی تھیں۔ ان کے ساتھ آنے والے کچھ مرد دلال کا کام کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں۔ یہ گینگ کئی اضلاع میں سرگرم ہے اور ماضی میں بھی اس طرح کی وارداتیں کر چکا ہے۔ پولیس کی ٹیمیں اب اگلاس کے رہنے والے بچولیوں سچن ٹھاکر اور مکیش گپتا کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ دلہن چوروں کے گروہ کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔