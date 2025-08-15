علی گڑھ: علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فیس میں اضافے سمیت کئی مطالبات کو لے کر احتجاج کر رہے طلبہ کے ساتھ بدسلوکی کے معاملے میں بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر نعیمہ خاتون نے دو ڈپٹی پراکٹرز اور دو اسسٹنٹ پراکٹرز کو ہٹا دیا ہے۔ چاروں سے استعفے لے لیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ طلباء پراکٹر کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے تھے۔
اے ایم یو میں فیسوں میں اضافے کے خلاف طلبہ احتجاج کر رہے ہیں۔ 9 اگست کو طلبہ نے ڈک پوائنٹ سے احتجاجی مارچ نکال کر احتجاج کیا۔ طلباء نے مطالبہ کیا کہ اے ایم یو انتظامیہ نے فیس میں 36 فیصد اضافہ کیا ہے، اسے واپس لے۔ احتجاجی طلبہ کو روکنے کے لیے پراکٹرل ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ الزام ہے کہ طلبہ کو زبردستی ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ اس دوران کچھ طالبات دھرنے پر بیٹھ گئیں، جس پر بدتمیزی کی گئی۔ اس کو لے کر طلبہ میں شدید ناراضگی پائی گئی۔ یونیورسٹی کے پراکٹر پروفیسر محمد وسیم علی نے بتایا کہ دھرنے پر بیٹھے طلبہ کے مطالبے کے پیش نظر وی سی نے 2 ڈپٹی پراکٹرز سمیت چاروں کے استعفے لے لیے ہیں۔
مستعفی ہونے والے افسران
- ڈپٹی پراکٹر پروفیسر ایس علی نواز زیدی، شعبۂ قانون
- ڈپٹی پراکٹر پروفیسر محمد۔ آصف، اکنامکس ڈیپارٹمنٹ
- اسسٹنٹ پراکٹر ڈاکٹر انوار احمد، کامرس ڈیپارٹمنٹ
- اسسٹنٹ پراکٹر ڈاکٹر عمران احمد عثمانی، اے ایم یو گرلز اسکول
4 ڈپٹی پراکٹرز کے استعفوں کا مطالبہ پورا نہیں ہوا
دوسری جانب یونیورسٹی پراکٹرل ٹیم کے چار افراد کے استعفے کے بعد بھی طلبہ کا دھرنا جاری ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ ہمارا ایک بھی مطالبہ پورا نہیں کیا گیا۔ اس میں پراکٹر کے استعفیٰ کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ 4 ڈپٹی پراکٹرز کے استعفوں کا مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ دوسری جانب یونیورسٹی میں ایل ایل ایم کے طالب علم سید کیف حسن گزشتہ رات سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔