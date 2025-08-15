ETV Bharat / state

اے ایم یو میں بڑی کارروائی؛ دو ڈپٹی پراکٹرز اور دو اسسٹنٹ پراکٹرز کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا، طلبہ کے ساتھ بدتمیزی کا الزام - ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

یونیورسٹی میں فیسوں میں اضافے کے خلاف طلبہ کا احتجاج جاری ہے۔

اے ایم یو میں احتجاج (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 15, 2025 at 12:47 PM IST

3 Min Read

علی گڑھ: علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں فیس میں اضافے سمیت کئی مطالبات کو لے کر احتجاج کر رہے طلبہ کے ساتھ بدسلوکی کے معاملے میں بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر نعیمہ خاتون نے دو ڈپٹی پراکٹرز اور دو اسسٹنٹ پراکٹرز کو ہٹا دیا ہے۔ چاروں سے استعفے لے لیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ طلباء پراکٹر کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے تھے۔

ناشائستہ سلوک کی صورت میں ایکشن (Photo Credit; ETV Bharat)

اے ایم یو میں فیسوں میں اضافے کے خلاف طلبہ احتجاج کر رہے ہیں۔ 9 اگست کو طلبہ نے ڈک پوائنٹ سے احتجاجی مارچ نکال کر احتجاج کیا۔ طلباء نے مطالبہ کیا کہ اے ایم یو انتظامیہ نے فیس میں 36 فیصد اضافہ کیا ہے، اسے واپس لے۔ احتجاجی طلبہ کو روکنے کے لیے پراکٹرل ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ الزام ہے کہ طلبہ کو زبردستی ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ اس دوران کچھ طالبات دھرنے پر بیٹھ گئیں، جس پر بدتمیزی کی گئی۔ اس کو لے کر طلبہ میں شدید ناراضگی پائی گئی۔ یونیورسٹی کے پراکٹر پروفیسر محمد وسیم علی نے بتایا کہ دھرنے پر بیٹھے طلبہ کے مطالبے کے پیش نظر وی سی نے 2 ڈپٹی پراکٹرز سمیت چاروں کے استعفے لے لیے ہیں۔

مستعفی ہونے والے افسران

  1. ڈپٹی پراکٹر پروفیسر ایس علی نواز زیدی، شعبۂ قانون
  2. ڈپٹی پراکٹر پروفیسر محمد۔ آصف، اکنامکس ڈیپارٹمنٹ
  3. اسسٹنٹ پراکٹر ڈاکٹر انوار احمد، کامرس ڈیپارٹمنٹ
  4. اسسٹنٹ پراکٹر ڈاکٹر عمران احمد عثمانی، اے ایم یو گرلز اسکول

4 ڈپٹی پراکٹرز کے استعفوں کا مطالبہ پورا نہیں ہوا

دوسری جانب یونیورسٹی پراکٹرل ٹیم کے چار افراد کے استعفے کے بعد بھی طلبہ کا دھرنا جاری ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ ہمارا ایک بھی مطالبہ پورا نہیں کیا گیا۔ اس میں پراکٹر کے استعفیٰ کا مطالبہ بھی شامل تھا۔ 4 ڈپٹی پراکٹرز کے استعفوں کا مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ دوسری جانب یونیورسٹی میں ایل ایل ایم کے طالب علم سید کیف حسن گزشتہ رات سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔

