ETV Bharat / state

بریلی کے مولانا توقیر رضا کو سی ایم یوگی کا سخت انتباہ، کہا: "فساد برپا کرو گے تو سات نسلیں سوچیں گی۔"

سی ایم یوگی نے کہا، "ہم نے جو سبق سکھایا ہے وہ آنے والی نسلوں کو فساد بھڑکانے سے پہلے سوچنے پر مجبور کرے گا۔"

bareilly violence riots over i love mohammad chief minister yogi adityanath warning to maulana tauqeer raza Urdu News
سی ایم یوگی نے بریلی کے مولانا توقیر رضا کو سخت وارننگ دی (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 27, 2025 at 12:52 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

لکھنؤ، اترپردیش: وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے "میں محمد سے پیار کرتا ہوں" (آئی لو محمد I Love Muhammed) کے نعرے پر اتر پردیش کے بریلی ضلع میں جمعہ کو ہونے والی پرتشدد جھڑپوں پر سخت موقف اپنایا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ بریلی میں ایک مولانا بھول گئے کہ ریاست میں کون اقتدار میں ہے۔

ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی مرضی سے امن و امان کی صورتحال کو بگاڑ سکتے ہیں، لیکن ہم نے واضح کیا کہ کوئی ناکہ بندی یا کرفیو نہیں ہوگا۔ ہم نے جو سبق سکھایا ہے وہ آنے والی نسلوں کو فساد بھڑکانے سے پہلے دو بار سوچنے پر مجبور کرے گا۔ ریاست میں فسادات یا کرفیو کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔"

آئی لو محمد I Love Muhammed

بریلی کے مولانا توقیر رضا کی لا اینڈ آرڈر میں خلل ڈالنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے یوگی نے خبردار کیا کہ مستقبل میں ایسی کوشش کرنے والوں کو سات نسلوں تک سوچنے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ واقعہ بریلی کی ایک مسجد کے باہر پیش آیا، جہاں اتحاد ملت کونسل کے سربراہ مولانا توقیر رضا خان کے حامیوں نے "میں محمد سے محبت کرتا ہوں" کے نعرے کی حمایت میں ایک مظاہرے کا اہتمام کیا تھا۔

ریپڈ ایکشن فورس اور ریزرو فورس کی بارہ کمپنیاں تعینات

نماز جمعہ کے بعد ہجوم نے پولیس پر پتھراؤ کیا جس سے 10 پولیس اہلکار زخمی ہوگئے۔ حالات بگڑنے پر پولیس نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ بریلی کے ایس ایس پی انوراگ آریہ نے بتایا کہ فسادیوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ریپڈ ایکشن فورس (RAF) اور ریزرو فورس (RRF) کی بارہ کمپنیاں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تعینات کی گئی ہیں۔ آئی جی اجے ساہنی اور ضلع مجسٹریٹ نے حساس علاقوں میں فلیگ مارچ بھی کیا۔

فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو خراب کرنے کی سازشیں

وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ 2017 سے پہلے اتر پردیش میں یہ عام تھا، لیکن 2017 کے بعد، ہم نے کرفیو کی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ اتر پردیش کی ترقی کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یوگی کا بیان ریاست میں امن اور ترقی پر زور دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن قوتیں ترقی دیکھ کر بے چین ہو رہی ہیں اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو خراب کرنے کی سازشیں کر رہی ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

مرشد آباد تشدد: 8 تشدد زدہ علاقوں میں بی ایس ایف کے تقریباً 800 جوان تعینات، دھولیان اور آس پاس کے علاقوں میں حالات اب بھی کشیدہ

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیمپس میں دو گروپوں کے درمیان تصادم کے بعد حالات قابو میں - Situation in AMU is Under Control

پاکستان سے لڑائی ہمارا مقصد نہیں، صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ہے۔ فضائی حملے کے بعد بھارتی فوج کا بیان

میرٹھ میں شدید کشیدگی؛ سلاوا گاؤں میدان جنگ بن گیا، حالات کشیدہ، بڑی تعداد میں فورسز تعینات، دیکھیں ویڈیو

نیپال میں پرتشدد مظاہروں کے درمیان جیل توڑ دی گئی، سینکڑوں قیدی اتراکھنڈ کی سرحد سے ملحقہ جیلوں سے فرار

گیا میں فرقہ وارانہ تشدد میں شامل ایک شخص کو پولیس نے گرفتار کیا - Firing Incident in Gaya

بریلی میں نماز جمعہ کے بعد ہونے والے فسادات میں اہم کارروائی، چھ ایف آئی آر درج، تیرہ گرفتار

گجرات: گربا کی تقریبات کے دوران آتش زنی اور پتھراؤ، پولیس تعینات، ساٹھ افراد گرفتار

بریلی میں نماز جمعہ کے بعد ہجوم نے لگائے نعرے، پولیس کے ساتھ جھڑپ، لاٹھی چارج

For All Latest Updates

TAGGED:

LOVE MUHAMMAD VIOLENCE IN BAREILLYBAREILLY MAULANA TAUQEER RAZAI LOVE MOHAMMAD BAREILLY RIOTSBAREILLY RIOTS BAREILLY VIOLENCEI LOVE MOHAMMAD BAREILLY VIOLENCE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.