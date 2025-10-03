بریلی تشدد: جمعہ کو ہائی الرٹ؛ 6 ہزار اضافی اہلکار تعینات، انٹرنیٹ بند
بریلی میں امن برقرار رکھنے کے لیے پولیس مارچ کر رہی ہے۔ پراونشل آرمڈ کانسٹیبلری (پی اے سی) کی دس کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں۔
Published : October 3, 2025 at 12:59 PM IST
بریلی: گزشتہ ہفتے بریلی میں نماز جمعہ کے بعد ’’آئی لو محمد‘‘ احتجاج کے دوران تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ پرتشدد مظاہروں کے بعد پولیس انتظامیہ آج جمعہ کی نماز کے لیے ہائی الرٹ ہے۔ ضلع میں سیکورٹی کو برقرار رکھنے کے لیے دیگر اضلاع سے 6000 اہلکاروں کی اضافی فورس تعینات کی گئی ہے۔ بریلی پولیس نے دسہرہ کی رات شہر میں فلیگ مارچ بھی کیا۔
بریلی کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس (ڈی آئی جی) اے کے ساہنی نے بتایا کہ شہر میں حالات مکمل طور پر معمول پر ہیں اور پولیس امن برقرار رکھنے کے لیے پیدل گشت کر رہی ہے۔ امن برقرار رکھنے کے لیے پراونشل آرمڈ کانسٹیبلری (پی اے سی) کی دس کمپنیاں تعینات کی گئی ہیں۔
#WATCH | Bareilly, Uttar Pradesh | On 'Jumme ki Namaz', SSP Bareilly, Anurag Arya, says, " today, the city has been divided into four super zones and four special zones, and forces have been deployed accordingly. police forces have also been deployed in sensitive areas...… pic.twitter.com/xeqsLhtLF2— ANI (@ANI) October 3, 2025
بریلی میں اضافی پولیس فورس تعینات: ڈی آئی جی ساہنی نے کہا، "صورتحال مکمل طور پر معمول پر ہے۔ پولیس روٹ مارچ اور پیدل گشت کر رہی ہے۔ ہم تمام فریقوں سے بات کر رہے ہیں۔ صوبائی آرمڈ کانسٹیبلری (پی اے سی) کی دس کمپنیاں سی آر پی ایف اور ضلعی فورسز کے ساتھ یہاں تعینات ہیں۔ ہم عوام سے پرامن طریقے سے تہوار منانے کی اپیل کرتے ہیں۔"
پولیس نے فلیگ مارچ کیا: اے ڈی جی زون بریلی رامیت شرما اور کمشنر بھوپیندر چودھری نے جمعرات کو شہر میں فلیگ مارچ کیا۔ مارچ کے دوران، انہوں نے سیکورٹی کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور امن کی اپیل کی۔ شہر کو چار سپر اور چار اسپیشل زون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر سپر زون میں ایک آئی پی ایس افسر، دو ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، اور دو سرکل افسران تعینات ہوں گے۔ ہر خصوصی زون میں ایک ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ، دو سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، اور کافی پولیس فورس ہوگی۔
#WATCH | Bareilly, Uttar Pradesh | President of All India Muslim Jamaat, Maulana Shahabuddin Razvi Bareilvi says, " what happened last friday was regrettable. and today is friday again. therefore, i appeal to all muslims to go straight home after namaz and concentrate on their… pic.twitter.com/hB9UFpIeOG— ANI (@ANI) October 3, 2025
مولانا کی پرامن جمعہ کی نماز کی اپیل: بریلی کی درگاہ اعلیٰ حضرت مولانا احسن رضا خان نے مسلمانوں سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ہر مسلمان پر زور دیا کہ وہ جمعہ کی نماز کے بعد پرامن طور پر گھر لوٹ جائیں۔ افواہوں کو نظر انداز کریں اور امن برقرار رکھیں۔
#WATCH | Bareilly, Uttar Pradesh | On 'Jumme ki Namaz', Dargah Ala Hazrat's spokesperson Nasir Qureshi says, " ...the gyarvi sharif procession is scheduled to take place in bareilly on october 4, 2025. it has been decided that this procession will not be taken out tomorrow...peace… pic.twitter.com/yPQ9JJLUG3— ANI (@ANI) October 3, 2025
بریلی تشدد اور فسادات میں اب تک 81 گرفتار: ایک سینئر پولیس افسر نے بتایا کہ تشدد کے ذمہ دار شرپسندوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ دریں اثناء، پولیس نے اتحاد ملت کونسل (آئی ایم سی) کے قومی جنرل سکریٹری نفیس خان اور ان کے بیٹے فرمان خان کو بریلی میں 26 ستمبر کے احتجاج کے سلسلے میں گرفتار کر لیا ہے، جس سے اس معاملے میں گرفتار ہونے والوں کی کل تعداد 81 ہو گئی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: