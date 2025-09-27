بریلی میں نماز جمعہ کے بعد ہونے والے فسادات میں اہم کارروائی، چھ ایف آئی آر درج، تیرہ گرفتار

بریلی میں نماز جمعہ کے بعد ہونے والے فسادات میں اہم کارروائی، چھ ایف آئی آر درج، تیرہ گرفتار
پولیس نے کوتوالی علاقہ سے 7 اور پریم نگر سے 6 ملزمین کو گرفتار کیا۔ پولیس اہلکار 36 دیگر سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔
Published : September 27, 2025 at 11:31 AM IST
بریلی، اترپردیش: اترپردیش کے بریلی میں نماز جمعہ کے بعد مسلم کمیونٹی کے ارکان نے "میں محمد سے محبت کرتا ہوں" (آئی لو محمد I Love Muhammed) کے پوسٹروں کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ پولیس کو مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ہنگامہ آرائی شروع ہوگئی۔ اب بریلی پولیس نے اس معاملے میں بڑی کارروائی کی ہے۔ بریلی پولیس نے احتجاج کے سلسلے میں 6 مقدمات درج کیے ہیں۔ پولیس نے 13 ملزمین کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ تقریباً 36 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
دراصل نماز جمعہ کے بعد فسادیوں نے آئی ایم سی کے سربراہ مولانا توقیر رضا کی کال پر لبیک کہتے ہوئے کئی مقامات پر افراتفری مچادی۔ پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے شیل پھینک کر انہیں منتشر کیا۔ پولیس اب ملزمین کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔
Bareilly, Uttar Pradesh: After Friday prayers, people protested carrying “I Love Muhammad” banners, chanting slogans such as “Allahu Akbar.” When police tried to calm the protesters and the situation got out of control, they resorted to a baton charge to restore order pic.twitter.com/QEO85o5j5P— IANS (@ians_india) September 26, 2025
نماز جمعہ کے بعد احتجاج اور میمورنڈم کا کیا تھا اعلان
آئی ایم سی کے سربراہ مولانا توقیر رضا نے بریلی میں نماز جمعہ کے دوران احتجاج اور میمورنڈم کا اعلان کیا تھا۔ اس کے جواب میں بہت سے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اسلامیہ انٹر کالج گراؤنڈ کی طرف بڑھے۔ پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس کے بعد پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور ہجوم کو منتشر کردیا۔
مختلف تھانوں کے علاقوں میں کئی کیسس درج
بریلی کے ایس پی انوراگ آریہ نے بتایا کہ مختلف تھانوں کے علاقوں میں جمعہ کو ہونے والے فسادات کے سلسلے میں اب تک کل چھ کیس درج کیے گئے ہیں۔ ان میں کچھ نامزد افراد اور سینکڑوں نامعلوم افراد شامل ہیں۔ پولیس نے اب تک کوتوالی پولیس اسٹیشن میں ایک کیس، کینٹ پولیس اسٹیشن میں ایک، قلعہ پولیس اسٹیشن میں ایک، بارادری پولیس اسٹیشن میں دو اور پریم نگر پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمہ درج کیا ہے۔
بریلی کے مختلف تھانہ علاقوں میں ہوئے فسادات کے سلسلے میں پولس نے کوتوالی علاقہ سے سات ملزمین کو گرفتار کیا ہے جب کہ پریم نگر تھانے نے اب تک چھ ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ تقریباً 36 لوگ پولیس کی حراست میں ہیں اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔