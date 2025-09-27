ETV Bharat / state

بریلی میں نماز جمعہ کے بعد ہونے والے فسادات میں اہم کارروائی، چھ ایف آئی آر درج، تیرہ گرفتار

پولیس نے کوتوالی علاقہ سے 7 اور پریم نگر سے 6 ملزمین کو گرفتار کیا۔ پولیس اہلکار 36 دیگر سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔

بریلی میں نماز جمعہ کے بعد ہنگامہ، پولیس نے لاٹھی چارج کیا (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 27, 2025 at 11:31 AM IST

3 Min Read
بریلی، اترپردیش: اترپردیش کے بریلی میں نماز جمعہ کے بعد مسلم کمیونٹی کے ارکان نے "میں محمد سے محبت کرتا ہوں" (آئی لو محمد I Love Muhammed) کے پوسٹروں کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ پولیس کو مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ہنگامہ آرائی شروع ہوگئی۔ اب بریلی پولیس نے اس معاملے میں بڑی کارروائی کی ہے۔ بریلی پولیس نے احتجاج کے سلسلے میں 6 مقدمات درج کیے ہیں۔ پولیس نے 13 ملزمین کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ تقریباً 36 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔

دراصل نماز جمعہ کے بعد فسادیوں نے آئی ایم سی کے سربراہ مولانا توقیر رضا کی کال پر لبیک کہتے ہوئے کئی مقامات پر افراتفری مچادی۔ پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے شیل پھینک کر انہیں منتشر کیا۔ پولیس اب ملزمین کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔

نماز جمعہ کے بعد احتجاج اور میمورنڈم کا کیا تھا اعلان

آئی ایم سی کے سربراہ مولانا توقیر رضا نے بریلی میں نماز جمعہ کے دوران احتجاج اور میمورنڈم کا اعلان کیا تھا۔ اس کے جواب میں بہت سے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اسلامیہ انٹر کالج گراؤنڈ کی طرف بڑھے۔ پولیس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس کے بعد پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور ہجوم کو منتشر کردیا۔

بریلی فسادات کیس میں ملزم گرفتار (Photo Credit; ETV Bharat)

مختلف تھانوں کے علاقوں میں کئی کیسس درج

بریلی کے ایس پی انوراگ آریہ نے بتایا کہ مختلف تھانوں کے علاقوں میں جمعہ کو ہونے والے فسادات کے سلسلے میں اب تک کل چھ کیس درج کیے گئے ہیں۔ ان میں کچھ نامزد افراد اور سینکڑوں نامعلوم افراد شامل ہیں۔ پولیس نے اب تک کوتوالی پولیس اسٹیشن میں ایک کیس، کینٹ پولیس اسٹیشن میں ایک، قلعہ پولیس اسٹیشن میں ایک، بارادری پولیس اسٹیشن میں دو اور پریم نگر پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمہ درج کیا ہے۔

بریلی فسادات کیس میں ملزم گرفتار (Photo Credit; ETV Bharat)

بریلی کے مختلف تھانہ علاقوں میں ہوئے فسادات کے سلسلے میں پولس نے کوتوالی علاقہ سے سات ملزمین کو گرفتار کیا ہے جب کہ پریم نگر تھانے نے اب تک چھ ملزمین کو گرفتار کیا ہے۔ تقریباً 36 لوگ پولیس کی حراست میں ہیں اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

