عدالت نے سنائی عمر قید کی سزا، باپ کو کردیا تھا قتل - TWO MURDERER BROTHERS SENTENCED

بریلی میں دو حقیقی بھائیوں کو عمر قید، باپ سے جھگڑے کا بدلہ لینے کے لیے گولی مار کر قتل کا جرم کیا تھا۔

bareilly court sentenced two brothers to life imprisonment for murder took revenge for fight with father
قتل کے مجرم دونوں بھائیوں کو عمر قید (ETV Bharat Uttar Pradesh)
Published : August 23, 2025 at 9:56 AM IST

بریلی، اترپردیش: باپ سے جھگڑے کا بدلہ لینے کے لیے دو حقیقی بھائیوں نے ایک نوجوان کو دن دہاڑے قتل کر دیا۔ بریلی کی عدالت نے قتل کیس میں دونوں بھائیوں کو عمر قید اور 45 ہزار روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ قتل کا واقعہ ضلع کے تھانہ بارہدری میں پیش آیا۔ تب سے یہ مقدمہ ضلعی عدالت میں زیر التوا تھا۔

آپ کو بتا دیں کہ 21 نومبر 2022 کو ضلع کے بارہاری تھانے کے علاقے گنگاپور میں سجیت عرف گولا کو اس کے ہی محلے کے رہنے والے راہول نے اپنے بھائی دیپک کے ساتھ مل کر شراب کی ڈسٹلری کے پاس گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ واقعے کے بعد جب پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کرکے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ واقعہ سے ایک دن قبل راہول کے والد گیا پرساد کا سوجیت سے کسی بات پر جھگڑا ہوا تھا اور اس جھگڑے کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اس واردات کو انجام دیا۔ جس کے بعد تھانہ بارہدری کی پولیس نے دونوں بھائیوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جس کے بعد سے مقدمہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔

ڈسٹرکٹ اسسٹنٹ گورنمنٹ ایڈووکیٹ ڈگمبر سنگھ پٹیل نے بتایا کہ بریلی کے بارہاری تھانہ علاقے میں اپنے والد سے جھگڑے کا بدلہ لینے کے لیے دو بھائیوں نے مل کر سوجیت کو دن دیہاڑے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ جس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج کمرہ نمبر 8 کمار گورو کی عدالت میں جاری تھی۔ سماعت کے دوران 12 گواہوں کو پیش کیا گیا اور جمعہ کو عدالت نے سوجیت کے قتل کے معاملے میں راہول عرف گپا اور اس کے بھائی دیپک کو مجرم قرار دیتے ہوئے دونوں بھائیوں کو عمر قید کی سزا سنائی اور ساتھ ہی 45 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا۔

