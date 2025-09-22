ETV Bharat / state

اترپردیش میں ذات پر مبنی ریلیوں پر پابندی، پولیس ریکارڈ اور عوامی مقامات سے ذاتوں کا ذکر ہٹانے کا حکم جاری

یوپی کے قائم مقام چیف سکریٹری دیپک کمار نے الہ آباد ہائی کورٹ کی ہدایت کے بعد ایک حکم جاری کیا۔

یوپی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ
یوپی کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ (Photo Credit : UP government)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 22, 2025 at 7:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

لکھنؤ: اتر پردیش حکومت نے ذات پات کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی ہدایت کے بعد قائم مقام چیف سکریٹری دیپک کمار نے حکم جاری کیا ہے کہ پولیس ریکارڈ اور عوامی مقامات پر ذات کا اب ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اس فیصلے کا مقصد معاشرے میں مساوات کو فروغ دینا اور ذات پات کی بنیاد پر رائج امتیاز کو کم کرنا ہے۔

اتر پردیش کے کارگزار چیف سکریٹری دیپک کمار نے کہا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ملک میں ذات پات اور نسلی امتیاز کو لے کر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ خاص طور پر پولیس ریکارڈ میں ذات کا ذکر سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرتا ہے۔ اس پس منظر میں الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک معاملے کی سماعت کرتے ہوئے حکومت کو ہدایت دی کہ وہ ذات برادری کی بنیاد پر امتیاز کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ اس کے جواب میں یہ حکم جاری کیا گیا ہے۔

ریاستی حکومت کا حکمنامہ
ریاستی حکومت کا حکمنامہ (Photo Credit : UP government)

نئے حکم نامے کے مطابق اب ایف آئی آر، گرفتاری میمو، چارج شیٹ اور دیگر پولیس دستاویزات سے ذات کے ذکر کو مکمل طور پر ہٹا دیا جائے گا۔ اس کے بجائے والدین کے نام درج کیے جائیں گے۔ مزید برآں پولیس اسٹیشن کے نوٹس بورڈز، گاڑیوں اور سائن بورڈز پر لکھے گئے ذات سے متعلق علامت یا نعرے ہٹا دیے جائیں گے۔ حکومت نے ذات پات کی بنیاد پر ہونے والی ریلیوں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی ایسے مواد پر کڑی نظر رکھی جائے گی جو ذاتوں کے بیچ تفریق کو فروغ دیتا ہو۔

ذات برادری سے متعلق یوگی حکومت نے جاری کیا اہم فرمان
ذات برادری سے متعلق یوگی حکومت نے جاری کیا اہم فرمان (Photo Credit : UP government)

متعلقہ خبر: ذات برادری کی شان بڑھانا 'قوم مخالف'، عوامی دستاویزات سے ایسے کالم اور اندراجات کو ہٹا دیں: الہ آباد ہائی کورٹ

حکمنامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ قاعدہ ایس سی/ایس ٹی ایکٹ جیسے معاملات میں لاگو نہیں ہوگا، جہاں ذاتوں کا ذکر قانونی طور پر ضروری ہے۔ اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے پولیس مینوئل میں ترمیم کی جائے گی اور ایک معیاری آپریٹنگ طریقہ کار (SOP) تیار کیا جائے گا۔ حکومت نے اس قدم کو سماجی اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ اس سے نہ صرف پولیس کے نظام میں شفافیت آئے گی بلکہ معاشرے میں مساوات کا پیغام بھی جائے گا۔ حکومت نے تمام متعلقہ محکموں کو اس حکم پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLAHABAD HIGH COURT ORDERACTING CHIEF SECRETARY DEEPAK KUMARYOGI GOVERNMENT ORDERBAN ON CASTE BASED RALLIES IN UPCASTE BASED RALLIES BAN UP

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.