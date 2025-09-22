اترپردیش میں ذات پر مبنی ریلیوں پر پابندی، پولیس ریکارڈ اور عوامی مقامات سے ذاتوں کا ذکر ہٹانے کا حکم جاری
یوپی کے قائم مقام چیف سکریٹری دیپک کمار نے الہ آباد ہائی کورٹ کی ہدایت کے بعد ایک حکم جاری کیا۔
Published : September 22, 2025 at 7:46 AM IST
لکھنؤ: اتر پردیش حکومت نے ذات پات کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کی ہدایت کے بعد قائم مقام چیف سکریٹری دیپک کمار نے حکم جاری کیا ہے کہ پولیس ریکارڈ اور عوامی مقامات پر ذات کا اب ذکر نہیں کیا جائے گا۔ اس فیصلے کا مقصد معاشرے میں مساوات کو فروغ دینا اور ذات پات کی بنیاد پر رائج امتیاز کو کم کرنا ہے۔
اتر پردیش کے کارگزار چیف سکریٹری دیپک کمار نے کہا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ملک میں ذات پات اور نسلی امتیاز کو لے کر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ خاص طور پر پولیس ریکارڈ میں ذات کا ذکر سماجی ہم آہنگی کو متاثر کرتا ہے۔ اس پس منظر میں الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک معاملے کی سماعت کرتے ہوئے حکومت کو ہدایت دی کہ وہ ذات برادری کی بنیاد پر امتیاز کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ اس کے جواب میں یہ حکم جاری کیا گیا ہے۔
نئے حکم نامے کے مطابق اب ایف آئی آر، گرفتاری میمو، چارج شیٹ اور دیگر پولیس دستاویزات سے ذات کے ذکر کو مکمل طور پر ہٹا دیا جائے گا۔ اس کے بجائے والدین کے نام درج کیے جائیں گے۔ مزید برآں پولیس اسٹیشن کے نوٹس بورڈز، گاڑیوں اور سائن بورڈز پر لکھے گئے ذات سے متعلق علامت یا نعرے ہٹا دیے جائیں گے۔ حکومت نے ذات پات کی بنیاد پر ہونے والی ریلیوں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی ایسے مواد پر کڑی نظر رکھی جائے گی جو ذاتوں کے بیچ تفریق کو فروغ دیتا ہو۔
حکمنامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ قاعدہ ایس سی/ایس ٹی ایکٹ جیسے معاملات میں لاگو نہیں ہوگا، جہاں ذاتوں کا ذکر قانونی طور پر ضروری ہے۔ اس حکم کو نافذ کرنے کے لیے پولیس مینوئل میں ترمیم کی جائے گی اور ایک معیاری آپریٹنگ طریقہ کار (SOP) تیار کیا جائے گا۔ حکومت نے اس قدم کو سماجی اتحاد کو مضبوط بنانے کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ اس سے نہ صرف پولیس کے نظام میں شفافیت آئے گی بلکہ معاشرے میں مساوات کا پیغام بھی جائے گا۔ حکومت نے تمام متعلقہ محکموں کو اس حکم پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔