سنسنی خیز واردات: دو لڑکوں کا گلا کاٹ دیا، بیوی اور دو بیٹیوں کو کمرے میں بند کر کے لگا دی آگ، ایک ہی گھر سے چھ لاشیں برآمد
گھرکے باہر کھڑے ٹریکٹر کو بھی آگ لگا دی گئی۔ کمرے میں سندور ملا۔ پولیس جادو ٹونے کے زاویے سے بھی تفتیش کر رہی ہے۔
Published : October 1, 2025 at 7:51 PM IST
بہرائچ: ایک سبزی فروش نے گاؤں کے دو لڑکوں کو اپنے گھر بلایا اور ان کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی، دو بیٹیوں اور چار مویشیوں کے ساتھ خود کو آگ لگا کر ان سب کو بھی ختم کر دیا۔ علاقہ میں ایک ہی گھر سے چھ لاشیں ملنے سے سنسنی پھیل گئی۔ واقعے کے بعد دیوی پٹن ڈویژن کے اے ڈی جی سمیت کئی افسران جائے وقوعہ پر پہنچے اور تحقیقات کی۔ کمرے میں سندور بھی ملا۔ پولیس جادو ٹونے کے زاویے سے بھی تفتیش کر رہی ہے۔
یہ واقعہ رام گاؤں علاقے کے نندورپوروا گاؤں میں پیش آیا۔ اے ڈی جی امیت پاٹھک نے بتایا کہ تحقیقات میں دو چیزیں سامنے آئیں: دو کمروں میں سے ایک میں آگ لگ گئی۔ جائے وقوعہ سے ایک گیلن آتش گیر مواد ملا ہے۔ مویشی بھی لا کر کمرے میں بند کر دیے گئے۔ پولیس تمام پہلوؤں سے تفتیش کر رہی ہے۔
ایک لڑکے کو باہر بھیجا اور دو کو مار ڈالا:
گاؤں والوں کے مطابق، نندورپوروا گاؤں کے سبزی فروش وجے کمار (40) نے تین دیگر لڑکوں، کشن (13)، سورج (12) اور شانی (13) کو لہسن کے ڈنٹھل چننے کے لیے مزدوری پر رکھا۔ جب تینوں لڑکے مصروف تھے، وجے نے کشن کو شاخیں کاٹنے کے لیے بھیج دیا۔ اس کے بعد وجے نے تیز دھار ہتھیار سے شانی اور سورج کی گردنیں کاٹ کر انہیں ہلاک کر دیا۔
ایک کمرے میں چار مویشی بھی لے گئے:
وجے نے پھر گھر کے باہر کھڑے ٹریکٹر کو آگ لگا دی۔ پھر وہ چار مویشیوں کو ایک کمرے میں لے گیا۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی دھیرج کماری (35) اور دو بیٹیوں پریانشی (10) اور ریاشی (6) کو ایک ہی کمرے میں لے گیا۔ اس کے بعد اس نے دروازہ بند کر کے آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے اور دھواں دیکھ کر گاؤں والوں نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے دروازہ توڑ کر تمام لاشیں نکالیں۔
اے ڈی جی، ڈی ایم، اور ایس پی گاؤں پہنچے:
ایک گھر میں چھ لاشیں ملنے پر، اے ڈی جی امیت پاٹھک، ڈی ایم اکشے ترپاٹھی، اور ایس پی رامنائن سنگھ جائے وقوعہ پر پہنچے۔ اے ڈی جی نے بتایا کہ گاؤں والوں نے چار لاشوں کی شناخت کی، جن کے بارے میں خیال ہے کہ انہیں جلا کر ہلاک کیا گیا ہے۔ وہ لکڑیوں والے کمرے میں مر گئے۔ مویشی بھی موجود تھے، انہیں بھی جلا دیا گیا۔ دو بچوں کی لاشیں ملحقہ کمرے سے ملی ہیں۔ ان کے جسموں پر ہتھیاروں کے حملے کے نشانات تھے۔ گھر اندر سے بند تھا۔
اے ڈی جی نے کہا کہ بچوں میں سے ایک نے کچھ اہم معلومات فراہم کی ہیں۔ جائے وقوعہ سے ملنے والے شواہد کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی تفتیش میں اہم ہوگی۔ اس سے پتہ چلے گا کہ شوہر، بیوی اور ان کی دو بیٹیوں کی موت کیسے ہوئی۔ یہ سارا واقعہ منصوبہ بند تھا۔
اے ڈی جی نے کہا کہ وجے سخت مزاج تھا:
اے ڈی جی نے یہ بھی بتایا کہ ٹریکٹر گھر سے بہت دور تھا اور اسے آگ لگا دی گئی۔ چار ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کا انتظار ہے۔ پولیس موت کی وجہ کی بنیاد پر کارروائی کرے گی۔ گھر کے آس پاس کے لوگوں سے بھی معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وجے سخت مزاج کا آدمی تھا۔ ماضی قریب میں ان کے کچھ قریبی رشتہ دار انتقال کر گئے تھے جن میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے۔
اے ڈی جی نے بتایا کہ ایک جگہ سے سرخ رنگ کا پاؤڈر ملا ہے۔ اس بات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کی جائیں گی کہ آیا اس کا تعلق جادو ٹونے سے تھا یا بچاؤ کے دوران گرا تھا۔ پولس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ اس واقعہ کے سلسلے میں پی اے سی کے اہلکاروں کے ساتھ کئی تھانوں کی پولیس کو تعینات کیا گیا ہے۔
'جب میں واپس آیا تو گھر جل رہا تھا':
کشن نے وضاحت کی، "وجے نے صبح ہم تینوں لڑکوں کو لہسن کی ڈنٹھلیاں توڑنے کے لیے بلایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد، اس نے مجھے درخت کی شاخیں کاٹنے کے لیے بھیجا"۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے کہا کہ وہ ڈنٹھل کے 4 روپے کلو کے بجائے 10 روپے کلو دے گا اور میں اس سے شاخیں کاٹ دوں گا۔ پھر میں چلا گیا۔ وجے نے شانی اور سورج کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ میں واپس آیا تو گھر جلتا ہوا پایا۔
