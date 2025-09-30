اعظم خان نے جیل کے دنوں کو کیا یاد۔۔کہا،لیموں کا اچار اور پتلی روٹی کھاتا تھا، اکھلیش سے متعلق کہی یہ بات
اعظم خان نے کہا کہ مختار انصاری کی موت کی خبر آنے کے بعد وہ کھانے پینے کو لے کر بہت زیادہ محتاط ہو گئے۔
Published : September 30, 2025 at 1:40 PM IST
رامپور: سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان کو تقریباً ایک ہفتہ قبل 23 ستمبر کو جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ تب سے وہ سرخیوں میں ہیں۔ جیل کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے اعظم نے کہا کہ وہ لیموں کا اچار بنا کر پتلی روٹی کے ساتھ کھاتے تھے۔ اعظم خان نے ایس پی سربراہ اکھلیش یادو پر طنز کیا اور مختار انصاری کو بھی یاد کیا۔ اپنی مستقبل کی سیاسی چالوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فی الحال ان کی صحت ان کی پہلی ترجیح ہے۔
اعظم خان نے تقریباً 23 ماہ جیل میں گزارے اور تقریباً دو سال قبل انہیں سیتا پور جیل بھیج دیا گیا تھا۔ اعظم خان ایس پی حکومت میں کئی اہم محکموں پر فائز رہے۔ وہ 1989 میں کابینہ کے وزیر بنے اور محنت، روزگار، مسلم وقف اور حج جیسے محکموں کو سنبھالا۔ 1993 میں وہ دوبارہ ریاستی حکومت میں کابینہ کے وزیر بن گئے۔ اعظم خان نے اتر پردیش قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔
2003 سے 2007 تک کابینہ کے وزیر کے طور پر، انہوں نے پارلیمانی امور، شہری ترقی، پانی کی فراہمی، شہری روزگار، اور غربت کے خاتمے کے محکموں کی نگرانی کی۔ 2012 میں اکھلیش یادو کی حکومت کے دوران اعظم خان شہری ترقی سمیت کئی اہم محکموں کے وزیر بنے۔
جیل سے رہائی کے بعد اعظم کے اگلے سیاسی اقدام کے بارے میں کافی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ تاہم اعظم خان کا کہنا ہے کہ ان کی ترجیح ان کی صحت ہے۔ اعظم نے بتایا کہ جیل میں پتلی روٹیاں کھائیں۔ وہ لیموں سے اچار بناتے اور روٹیوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ اعظم خان نے اپنے ہی انداز میں اکھلیش یادو پر طنز کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اخبار میں اکھلیش یادو کے دورے کی خبر پڑھی۔ وہ بڑے آدمی ہیں، اگر وہ میرے گھر آئے تو یہ اعزاز کی بات ہوگی۔ میں ایک چھوٹی گلی میں رہتا ہوں، جہاں بارش کے موسم میں میرے گھر میں دو سے ڈھائی فٹ پانی آجاتا ہے۔
اعظم خان نے کہا کہ اگر کوئی شخص مختصر وقت کے علاوہ پانچ سال تک ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں تنہا رہے اور آس پاس دوسرے لوگوں کا کوئی نام و نشان نہ ہو تو اس کا بیمار ہونا فطری بات ہے۔ وہ اسپتال گئے، چیک اپ کروایا، اور پہلے سے بہتر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مختار انصاری کی موت کی خبر ٹی وی اور اخبارات پر آئی۔ اس کا اثر ان پر پڑا اور وہ کھانے پینے کو لے کر بہت زیادہ محتاط ہو گئے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا کچھ نہ ہو۔
اعظم خان نے کہا کہ وہ جیل میں اپنا کھانا خود نہیں بنا سکتے تھے۔ وہ دوپہر کو بہت پتلی روٹی کھاتے۔ وہ وہاں لیموں کا اچار بناتے اور اس کے ساتھ روٹی کھاتے۔
