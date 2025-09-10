ڈنگر پور کیس میں اعظم خان کو ضمانت، الہ آباد ہائی کورٹ نے عرضی قبول کی، ہوئی تھی 10 سال کی قید
سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان کو مشہور ڈنگر پور کیس میں الہ آباد ہائی کورٹ سے راحت ملی ہے۔
Published : September 10, 2025 at 4:25 PM IST
پریاگ راج(اتر پردیش): اعظم خان کو الہ آباد ہائی کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ اعظم اور شریک ملزم برکت علی سے متعلق فوجداری اپیل کیس میں جسٹس سمیر جین نے دونوں ملزمان کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے۔ اس معاملے میں 12 اگست کو سماعت مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ رام پور کے مشہور ڈنگر پور کیس میں اعظم کو ایم پی-ایم ایل اے کورٹ نے 10 سال اور برکت علی کو 7 سال کی سزا سنائی ہے۔
ڈنگر پور کیس میں اعظم خان اور برکت علی کی جانب سے سزا کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ میں فوجداری اپیل دائر کی گئی تھی۔ دونوں نے ہائی کورٹ سے اپیل کے زیر التوا ہونے تک ضمانت کی درخواست کی تھی۔ عدالت نے دونوں کی درخواست منظور کر لی۔ 30 مئی 2024 کو رام پور کی ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے اعظم خان کو سزا سنائی۔
شکایت کنندہ نے یہ الزام لگایا تھا۔
ابرار نامی شخص نے اگست 2019 میں ڈنگر پور معاملے میں اعظم خان، ریٹائرڈ سی او علی حسن خان اور ٹھیکیدار برکت علی کے خلاف رام پور کے گنج تھانے میں مقدمہ درج کرایا تھا۔ الزام تھا کہ اعظم خان، علی حسن خان اور برکت علی نے ان کی پٹائی کی۔ الزام ہے کہ ان لوگوں نے اس کے گھر میں بھی توڑ پھوڑ کی۔ تینوں نے ان کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی۔
اس کے علاوہ ڈنگر پور بستی میں رہنے والے لوگوں نے بھی 12 مقدمات درج کرائے تھے۔ یہ مقدمات ڈکیتی، چوری، مارپیٹ سمیت مختلف دفعات کے تحت درج کیے گئے تھے۔ بستی کے لوگوں نے اعظم سمیت تینوں ملزمان پر کئی سنگین الزامات لگائے تھے۔