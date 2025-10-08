اعظم خان اور اکھلیش یادو کی ملاقات:اکھلیش کو ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے گئے اعظم خان
اکھلیش یادو 23 ماہ بعد اعظم خان سے ملاقات کے لیے رامپور میں ہیں۔
رامپور: یوپی کے سابق وزیر اعلی اکھلیش یادو آج سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان سے ملاقات کرنے رامپور پہنچے۔ ان کا ہیلی کاپٹر جوہر یونیورسٹی میں اترا۔ اس کے بعد وہ گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ اعظم خان کے گھر پہنچے۔ اعظم خان اکھلیش یادو کے استقبال کے لیے گیٹ پر کھڑے تھے۔ جیسے ہی اکھلیش یادو پہنچے، اعظم خان انہیں اندر لے گئے۔ پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ گھر کے باہر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اعظم خان کے گھر کے اندر کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ دونوں رہنما اس وقت بات چیت کر رہے ہیں۔
واضح رہے کہ سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان 23 ماہ بعد جیل سے رہا ہوئے ہیں۔ ایک دن پہلے منگل کو اعظم خان نے میڈیا سے کہا تھا، "میں اکھلیش یادو سے ملوں گا، اور وہ صرف مجھ سے ملیں گے۔ وہ میری صحت کے بارے میں پوچھنے کے لیے آرہے ہیں، اور یہ میرا حق ہے۔ ایک ہی معاملے میں 34 لاکھ روپے کا جرمانہ ہے۔ میں آپ کے ذریعے درخواست کر رہا ہوں کہ کوئی یہ گھر خریدے۔" اعظم خان کے اس بیان کی کئی طرح سے تشریح کی جا رہی ہے۔
واضح رہے کہ اعظم خان کو 23 ستمبر کو سیتا پور جیل سے رہا کیا گیا تھا۔ اعظم اکتوبر 2023 سے وہاں قید تھے۔ اعظم خان نے سماج وادی پارٹی کی حکومت میں کئی اہم محکموں میں وزیر کے طور پر کام کیا۔ 1989 میں، وہ اتر پردیش حکومت میں کابینہ کے وزیر بن گئے، انہوں نے محنت، روزگار، مسلم وقف اور حج جیسے محکموں کو سنبھالا۔ 1993 میں وہ ایک بار پھر ریاستی حکومت میں کابینہ کے وزیر بن گئے۔ اعظم خان اتر پردیش قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں۔
2003 سے 2007 تک کابینہ کے وزیر کے طور پر، انہوں نے پارلیمانی امور، شہری ترقی، پانی کی فراہمی، شہری روزگار، اور غربت کے خاتمے کے محکموں کی نگرانی کی۔ 2012 میں اکھلیش یادو کی حکومت کے دوران اعظم خان شہری ترقی سمیت کئی اہم محکموں کے وزیر بنے۔
