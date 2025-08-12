علی گڑھ: ریاست اترپردیش کے علی گڑھ ضلع میں ملزم کو گرفتار کرنے آئی پولیس ٹیم پر لوگوں نے حملہ کر دیا۔ گاؤں کی خواتین اور مقامی لوگوں کی پولیس سے جھڑپ ہوئی۔ مشتعل لوگوں نے پولیس کی بلٹ کو نقصان پہنچایا اور کئی پولیس اہلکاروں کی وردیاں پھاڑ دیں۔ یہی نہیں شکایت کرنے والے فریق کو بھی مارا پیٹا گیا۔ یہ واقعہ علی گڑھ ضلع کے چندوس تھانہ علاقے کے جموا گاؤں میں پیش آیا۔
جانکاری کے مطابق رکھشا بندھن کے دن گاؤں کے ہنومان مندر کے پاس دوسری برادری کے نوجوانوں پر شراب پینے کا الزام تھا۔ اس معاملے میں 9 اگست 2025 کو دونوں برادریوں کے درمیان جھگڑا ہوا جس کے بعد ایک برادری نے دوسری برادری کے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرایا۔ پیر کو پولیس کی ٹیم اس معاملے میں ملزم نوجوانوں کو گرفتار کرنے گاؤں پہنچی۔ پولیس نے ایک ملزم کو حراست میں لے لیا، جب کہ دو ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔
خواتین پر حملہ
پولیس کے گاؤں پہنچنے کی اطلاع ملتے ہی شکایت کنندہ برادری کے لوگ بھی موقع پر پہنچ گئے۔ اس دوران ملزم برادری کی خواتین مشتعل ہوگئیں۔ خواتین نے شکایت کنندگان اور پولیس ٹیم پر حملہ کیا۔ اس میں شکایت کنندہ برادری کے کئی لوگ زخمی ہوئے۔ پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی اور تصادم ہوا۔ کچھ پولیس اہلکاروں کی وردیاں پھاڑ دی گئیں۔
پولس کی گولی سے نقصان پہنچا
ایریا آفیسر گبھانا سنجیو کمار تومر نے بتایا کہ واقعہ کے دوران پولیس کی بلٹ گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ اس حملے میں دو افراد کو معمولی چوٹیں آئی ہیں، جنہیں ضلع اسپتال بھیجا گیا ہے۔ اس وقت گاؤں میں امن ہے۔
کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس فورس اور کئی تھانوں کے انتظامی افسران موقع پر موجود ہیں۔ گاؤں میں حالات کشیدہ ہیں تاہم پولیس نے حالات پر قابو پالیا ہے۔ انتظامیہ نے لوگوں سے افواہوں پر دھیان نہ دینے اور امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔