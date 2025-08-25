نئی دہلی: پولیس نے عوامی سماعت کے دوران سی ایم ریکھا پر حملہ کرنے والے ملزم راجیش عرف راجیش بھائی کھمجی کے دوست کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پر حملے میں پولیس نے ملزم راجیش کے دوست تحسین سید کو گرفتار کر لیا ہے۔ مرکزی ملزم کے دوست کو راجکوٹ سے گرفتار کرکے دہلی لایا گیا ہے۔
اب تک کی پوچھ گچھ میں ہوئے انکشافات کے مطابق ملزم راجیش اپنے دوست کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔ راجکوٹ کے رہنے والے ملزم کے دوست نے اس کی مدد کے لیے رقم بھیجی تھی۔ پولیس ملزم سے مسلسل پوچھ گچھ کر رہی ہے۔
In the Delhi CM Rekha Gupta attack case, Delhi Police have made a second arrest—Rajesh’s friend, a resident of Rajkot, Tehsin Sayyad, has been arrested. The police will produce both Rajesh and his friend in court: Sources pic.twitter.com/F6D56GjvO9— IANS (@ians_india) August 24, 2025
راجدھانی دہلی میں سول لائنز میں ان کی سرکاری رہائش گاہ پر جاری عوامی سماعت کے دوران وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر حملے کے معاملے میں پولیس نے مرکزی ملزم راجیش بھائی کھمجی کے دوست تحسین سید کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ راجیش اپنے دوست تحسین کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا۔
پولیس کے مطابق تحسین کو اتوار کو حراست میں لیا گیا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کھمجی نے سی ایم گپتا کی شالیمار باغ رہائش گاہ کا ایک ویڈیو تحسین کو بھیجا تھا، جب کہ تحسین نے انہیں 2000 روپے بھیجے تھے اور وہ مسلسل ان سے رابطے میں تھا۔
وزیر اعلیٰ پر حملے کی بات تحسین سے شیئر کی!
بتایا جا رہا ہے کہ جب ملزم راجکوٹ سے نکلا تھا، تب بھی راجیش اور تحسین نے وزیر اعلیٰ پر حملہ کرنے اور سپریم کورٹ میں بھی حملہ کرنے کی بات شیئر کی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دہلی پہنچنے کے بعد راجیش نے وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ جانے سے پہلے سپریم کورٹ کے بارے میں بھی دریافت کیا تھا اور ان کا وہاں جانے کا ارادہ بھی تھا، لیکن سپریم کورٹ میں سخت حفاظتی انتظامات دیکھ کر وہ سپریم کورٹ کے بجائے شالیمار باغ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ پہنچا جہاں اسے اطلاع ملی کہ عوامی سماعت اگلے بدھ کو ہونے والی ہے اور وہ بہت آسانی سے وزیر اعلیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔
پولس کے مطابق، آٹورکشا ڈرائیور کھمجی کے خلاف راجکوٹ کے بھکتی نگر پولیس اسٹیشن میں 2017 اور 2024 کے درمیان حملہ اور شراب رکھنے کے پانچ معاملے درج کیے گئے ہیں اور اس کے خلاف کئی احتیاطی کارروائیاں بھی کی گئی ہیں۔
کھمجی نے تفتیش کاروں کو بتایا کہ اس نے آوارہ کتوں کو دوسری جگہوں پر منتقل کرنے کے سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف دہلی کے رام لیلا میدان میں احتجاج کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، بالکل اسی طرح جیسے سماجی کارکن انا ہزارے نے بدعنوانی کے معاملے پر احتجاج کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی، پولیس نے کھمجی کے موبائل فون کو فارنسک جانچ کے لیے بھیج دیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا اس نے حملے سے پہلے کوئی اہم معلومات ڈیلیٹ کی تھیں۔
عدالت نے کھمجی کو پانچ دن کی پولیس حراست میں بھیج دیا ہے۔ اس نے پولیس کو بتایا ہے کہ وہ آوارہ کتوں کا مسئلہ اٹھانے کے لیے وزیر اعلیٰ کے "جن سنوائی" پروگرام میں گیا تھا۔
راجکوٹ پولیس کے مطابق، کھمجی 19 اگست کو مدھیہ پردیش کے اجین سے دہلی گیا تھا تاکہ آوارہ کتوں کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف احتجاج میں حصہ لے سکے۔
پولیس نے اتوار کو تحسین کو راجکوٹ سے حراست میں لیا۔ اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کی سکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ سی آر پی ایف کو باہر کے دائرے میں تعینات کیا جائے گا اور وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے اندر، دہلی پولیس وزیر اعلیٰ کے سیکورٹی سرکل کی ذمہ داری سنبھالے گی۔
فی الحال پولیس مرکزی ملزم راجیش کے دوست تحسین سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے اور اس معاملے میں کئی اور نئے انکشافات کی بھی توقع ہے۔
