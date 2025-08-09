گوہاٹی، آسام: بہار میں خصوصی رائے دہندگان کی نظرثانی پر ہونے والے ہنگامے کے درمیان الیکشن کمیشن نے آسام میں اسپیشل سمری ریویژن (ایس ایس آر) کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آئندہ 15 سے 20 دنوں میں ووٹر لسٹوں پر نظرثانی کی سمری کا اعلان کرنے کا امکان ہے۔ آسام کے چیف الیکٹورل آفیسر انوراگ گوئل نے تمام ضلعی الیکشن افسروں کو فوری تیاریوں کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہدایات جاری کی ہیں۔
4 اگست کو جاری کردہ ہدایات میں، سی ای او نے زور دیا کہ تمام الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز (EROs)، اسسٹنٹ EROs (AEROs) اور بوتھ لیول آفیسرز (BLOs) SIR پروگرام کے اعلان سے پہلے اپنی تعیناتی کو یقینی بنائیں۔ ریشنلائزیشن کے بعد بنائے گئے نئے پولنگ سٹیشنوں کے لیے اضافی بی ایل اوز کی پہلے سے نشاندہی کی جائے، تاکہ الیکشن کمیشن کی منظوری کے بعد ان کا تقرر کیا جا سکے۔
حکم نامے میں مزید ہدایت کی گئی ہے کہ انتخابی عملے اور ڈیٹا انٹری آپریٹرز کو ایس آئی آر کے عمل کے دوران اضافی ڈیوٹی نہیں دی جانی چاہیے، اور بوڈولینڈ ٹیریٹوریل کونسل (بی ٹی سی) کے اضلاع ان اہلکاروں کو بی ٹی سی انتخابات کے لیے نہ بھیجیں۔ اس کے بجائے متبادل افرادی قوت کا بندوبست کیا جائے۔
2005 کی حتمی ووٹر لسٹ - جس میں مکمل نظر ثانی کے بعد اپ ڈیٹ کیا گیا ہے - سی ای او آسام کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔ اسے تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ ہدایت میں یہ بھی کہا گیا کہ ضلعی رابطہ مرکز کو مرکزی طور پر فعال کیا جائے گا۔ لیکن ڈی ای اوز کو دفتری اوقات کے دوران روزانہ کی جانے والی کالوں کا جواب دینے کے لیے عملے کو نامزد کرنا ہوگا اور بغیر اضافی قیمت کے این جی ایس پی پورٹل کو اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔
سی ای او نے تمام ڈی ای اوز کو ہدایت کی کہ وہ اس معاملے کو انتہائی ضروری سمجھیں۔ قابل ذکر ہے کہ آسام میں اگلے سال کے اوائل میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ 126 اسمبلی سیٹوں کی حلقہ بندیوں کے بعد یہ پہلا الیکشن ہوگا۔
SSR کیا ہے: خصوصی خلاصہ نظر ثانی (SSR) میں ووٹر لسٹ کا جائزہ لینا اور ووٹر لسٹ کا مسودہ جاری کرنا شامل ہے۔ یہ اکثر انتخابات سے پہلے کیا جاتا ہے اور اس کا مقصد نئے اہل ووٹرز کو شامل کر کے ووٹنگ کے منصفانہ اور شفاف عمل کو برقرار رکھنا ہے، بشمول وہ لوگ جنہوں نے 18 سال کی عمر حاصل کر لی ہے یا اپنا حلقہ تبدیل کر لیا ہے۔ اس میں ڈپلیکیٹ اور مردہ ووٹرز بھی شامل ہیں۔