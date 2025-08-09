گوہاٹی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کی جانب سے آئندہ 15-20 دنوں کے اندر انتخابی فہرستوں کی سمری انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) شروع کرنے کی ہدایت کے بعد آسام کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) انوراگ گوئل نے تمام ضلعی الیکشن افسران (ڈی ای اوز) کو فوری تیاری کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔
4 اگست کو ایک ہدایت میں، سی ای او نے اس بات پر زور دیا تھا کہ تمام الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز، اسسٹنٹ ای آر اوز اور بوتھ لیول آفیسرز کو ایس آئی آر شیڈول کا اعلان ہونے سے پہلے اپنی پوزیشن پر ہونا چاہیے۔ نئے بنائے گئے پولنگ اسٹیشنوں کے لیے اضافی بوتھ لیول آفیسرز کی شناخت پہلے سے کر لینی چاہیے جو کہ ای سی آئی کی منظوری حاصل ہونے کے بعد تقرری کے لیے تیار ہیں۔
حکم نامے میں مزید ہدایت کی گئی ہے کہ انتخابی عملے اور ڈیٹا انٹری آپریٹرز کو ایس آئی آر کے عمل کے دوران اضافی ڈیوٹیاں نہیں دی جانی چاہئیں اور یہ کہ بوڈولینڈ ٹیریٹوریل کونسل (بی ٹی سی) کے اضلاع ان اہلکاروں کو بی ٹی سی انتخابات کے لیے نہیں بھیجیں، بجائے اس کے متبادل افرادی قوت کا بندوبست کریں۔
حکام کو یاد دلایا گیا کہ 2005 کی حتمی ووٹر لسٹ - ایک گہری نظر ثانی کے بعد اپ ڈیٹ کی گئی- سی ای او آسام کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے، اور اسے تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کیا جانا چاہیے۔
ہدایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضلعی رابطہ مراکز کو مرکزی طور پر کھول دیا جائے، ملازمین کو کالز اٹینڈ کرنے اور دفتری اوقات کے دوران روزانہ این جی ایس پی پورٹل کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بغیر کسی اضافی اخراجات کے مقرر کرنا چاہیے۔
سی ای او نے تمام ڈی ای اوز کو اس معاملے کو "انتہائی فوری" کے طور پر دیکھنے کی ہدایت دی ہے۔ آسام میں اگلے سال کے اوائل میں انتخابات ہونے والے ہیں، یہ 126 اسمبلی سیٹوں کی حلقہ بندیوں کے بعد یہ پہلا انتخاب ہے۔
فی الحال، بہار میں ایس آئی آر جاری ہے، جہاں اسمبلی انتخابات اکتوبر-نومبر 2025 میں ہونے والے ہیں۔ کانگریس کی قیادت میں اپوزیشن انڈیا بلاک پول پینل کی ایس آئی آر مشق کی بھرپور مخالفت کر رہا ہے۔