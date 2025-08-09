Essay Contest 2025

بہار کے بعد آسام میں ’ایس آئی آر‘ کےلئے تیاریوں کا الیکشن کمیشن نے دیا حکم - ASSAM ELECTION COMMISSION

آسام میں 2026 کے اوائل میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ 126 اسمبلی سیٹوں کی حلقہ بندیوں کے بعد یہ پہلا الیکشن ہوگا۔

آسام میں ایس آئی آر
بہار کے بعد آسام میں ’ایس آئی آر‘ کےلئے تیاریوں کا الیکشن کمیشن نے دیا حکم (Etv Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 9, 2025 at 9:59 PM IST

گوہاٹی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کی جانب سے آئندہ 15-20 دنوں کے اندر انتخابی فہرستوں کی سمری انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) شروع کرنے کی ہدایت کے بعد آسام کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) انوراگ گوئل نے تمام ضلعی الیکشن افسران (ڈی ای اوز) کو فوری تیاری کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔

4 اگست کو ایک ہدایت میں، سی ای او نے اس بات پر زور دیا تھا کہ تمام الیکٹورل رجسٹریشن آفیسرز، اسسٹنٹ ای آر اوز اور بوتھ لیول آفیسرز کو ایس آئی آر شیڈول کا اعلان ہونے سے پہلے اپنی پوزیشن پر ہونا چاہیے۔ نئے بنائے گئے پولنگ اسٹیشنوں کے لیے اضافی بوتھ لیول آفیسرز کی شناخت پہلے سے کر لینی چاہیے جو کہ ای سی آئی کی منظوری حاصل ہونے کے بعد تقرری کے لیے تیار ہیں۔

حکم نامے میں مزید ہدایت کی گئی ہے کہ انتخابی عملے اور ڈیٹا انٹری آپریٹرز کو ایس آئی آر کے عمل کے دوران اضافی ڈیوٹیاں نہیں دی جانی چاہئیں اور یہ کہ بوڈولینڈ ٹیریٹوریل کونسل (بی ٹی سی) کے اضلاع ان اہلکاروں کو بی ٹی سی انتخابات کے لیے نہیں بھیجیں، بجائے اس کے متبادل افرادی قوت کا بندوبست کریں۔

حکام کو یاد دلایا گیا کہ 2005 کی حتمی ووٹر لسٹ - ایک گہری نظر ثانی کے بعد اپ ڈیٹ کی گئی- سی ای او آسام کی ویب سائٹ پر دستیاب ہے، اور اسے تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کیا جانا چاہیے۔

ہدایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ضلعی رابطہ مراکز کو مرکزی طور پر کھول دیا جائے، ملازمین کو کالز اٹینڈ کرنے اور دفتری اوقات کے دوران روزانہ این جی ایس پی پورٹل کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بغیر کسی اضافی اخراجات کے مقرر کرنا چاہیے۔

سی ای او نے تمام ڈی ای اوز کو اس معاملے کو "انتہائی فوری" کے طور پر دیکھنے کی ہدایت دی ہے۔ آسام میں اگلے سال کے اوائل میں انتخابات ہونے والے ہیں، یہ 126 اسمبلی سیٹوں کی حلقہ بندیوں کے بعد یہ پہلا انتخاب ہے۔

فی الحال، بہار میں ایس آئی آر جاری ہے، جہاں اسمبلی انتخابات اکتوبر-نومبر 2025 میں ہونے والے ہیں۔ کانگریس کی قیادت میں اپوزیشن انڈیا بلاک پول پینل کی ایس آئی آر مشق کی بھرپور مخالفت کر رہا ہے۔

