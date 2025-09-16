ایشیا کا پہلا خواتین کینسر ہسپتال دہلی میں شروع، وزیراعلیٰ ریکھا گپتا نے کیا افتتاح
وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے ہسپتال کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ اس سے قومی صحت مشن کو تقویت ملے گی۔
Published : September 16, 2025 at 10:41 PM IST
نئی دہلی: دنیا بھر میں خواتین میں کینسر کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ خواتین میں کینسر کے بڑھتے ہوئے کیسز لوگوں کی تشویش میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ اس تشویش کو دور کرنے کے لیے منگل کو دارالحکومت دہلی کے ڈیفنس کالونی علاقے میں اپولو ایتھینا اسپتال کا افتتاح کیا گیا۔ یہ ہسپتال خاص طور پر خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے۔
ایشیا میں خواتین کے لیے وقف پہلا کینسر ہسپتال
اپولو ہسپتال انٹرپرائز لمیٹڈ (AHEL) نے نئی دہلی کی ڈیفنس کالونی میں ایشیا کا پہلا خواتین کینسر ہسپتال 'اپولو ایتھینا' کے نام سے شروع کر دیا ہے۔ دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے منگل کو منعقدہ افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور ربن کاٹ کر اسپتال کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس موقعے پر رکن پارلیمنٹ بانسری سوراج، ایم ایل اے نیرج بسویا، اے ایچ ای ایل کے بانی چیرمین ڈاکٹر پرتاپ سی ریڈی، اے ایچ ای ایل کے ایگزیکٹو نائب صدر پریتا ریڈی کے علاوہ ملک اور بیرون ملک کے معروف آنکولوجسٹ موجود تھے۔
ریکھا گپتا اور بانسری سوراج نے مبارکباد دی
اپنے خطاب کے دوران دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا کہ خواتین کے لیے وقف اپولو ہاسپٹلس گروپ کا کینسر اسپتال صحت کی دیکھ بھال کے میدان میں سنگ میل ثابت ہوگا اور 'بااختیار خواتین بااختیار دیش' کے وزیر اعظم کے خواب کو پورا کرے گا۔ ساتھ ہی رکن پارلیمنٹ بانسری سوراج نے کہا کہ حکومت ہند کینسر کی روک تھام اور جلد تشخیص پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ "اپولو ایتھینا خواتین پر مرکوز کینسر کی دیکھ بھال میں عالمی معیار قائم کرے گا اور نیشنل ہیلتھ مشن کو بااختیار بنائے گا۔"
خواتین میں کینسر کے کیسز میں مسلسل اضافہ
ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حالیہ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں خواتین میں کینسر کے کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ آئی سی ایم آر کے نیشنل کینسر رجسٹری پروگرام (NCRP) کے مطابق خواتین میں چھاتی اور سروائیکل کینسر سب سے زیادہ عام ہیں۔ اسی کے ساتھ گلوبکین 2022 کے مطابق، بھارتی خواتین میں پائے جانے والے کینسر کے کل کیسز میں سے تقریباً 54 فیصد صرف خواتین سے متعلق کینسر کے ہیں۔
مزید پڑھیں:
اے ایم یو کے سائنسدانوں کو کینسر مخالف نئی دوا کے فارمولے کے لئے پیٹنٹ عطا کیا گیا
شراب کی بوتلوں پر بھی لگے وارننگ لیبل، ایمس کے محققین کا مطالبہ، جانیں کیا ہے وجہ؟
سگریٹ نوشی ہی نہیں سگریٹ نوشی نہ کرنے والوں کو بھی منہ اور گلے کا کینسر ہوتا ہے، وجہ جانیں
روس نے کینسر کی ویکسین بنا لی، جانیں کیسے اور کب دستیاب ہو گی؟