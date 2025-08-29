الور: راجستھان پولیس نے آشرم کے مہنت کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے جب دو لڑکوں بشمول ایک نابالغ نے اس پر الور گاؤں میں "چھیڑ چھاڑ" کا الزام لگایا تھا۔ پولیس کے مطابق، یہ واقعہ منگل (26 اگست) کو اس وقت پیش آیا جب مہنت نے دو لڑکوں، ایک نابالغ اور ایک 22 سالہ، کو اپنے آشرم میں بلایا، انہیں کھانا کھلایا اور اپنے آشرم میں اس کی خدمت کرنے کو کہا۔
پولیس کے مطابق "متاثرہ لڑکوں نے نے ملزم پجاری سے پہلی بار پانڈوپول میلے میں اور بعد میں قریبی پرانے ہنومان مندر میں ملے تھے۔" پولیس نے کہا کہ مہنت مبینہ طور پر متاثرین کو دوسرے آشرم میں لے گیا، جہاں اس نے دوسرے عقیدتمندوں کو بھیجا اور لڑکوں کے ساتھ "بدتمیزی" کی۔ پولیس نے متاثرین کے اہل خانہ کی شکایت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ "متاثرین میں سے ایک نے پولیس کو بتایا کہ مہنت نے انہیں اس کی مالش کرنے پر مجبور کیا اور بعد میں ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔"
پولیس سپرنٹنڈنٹ (ایس پی) سدھیر چودھری نے کہا کہ واقعہ کے بعد لڑکے وہاں سے فرار ہوگئے، اور انہوں نے اپنے اہل خانہ کو اطلاع دی، جنہوں نے بعد میں ٹہلہ پولیس اسٹیشن سے شکایت کی۔
انہوں نے کہا، "ایک کیس درج کر لیا گیا ہے، اور تفتیش راج گڑھ کی ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ڈی ایس پی) منیشا مینا کو سونپی گئی ہے"۔ ایس پی نے مزید کہاکہ "تفتیش مکمل ہونے کے بعد واقعہ کی تفصیلات سے واقف کروایا جائے گا۔"