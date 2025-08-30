ETV Bharat / state

عدالت نے ساہا کو 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا۔ وہ مبینہ طورپر نوکریوں کی بھرتی میں بے ضابطگی معاملہ میں ملوث تھے۔

ای ڈی کیس میں ٹی ایم سی رکن اسمبلی کو جوڈیشل ریمانڈ میں بھیج دیا گیا
ای ڈی کیس میں ٹی ایم سی رکن اسمبلی کو جوڈیشل ریمانڈ میں بھیج دیا گیا (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 30, 2025 at 6:07 PM IST

کولکاتا: منی لانڈرنگ کی روک تھام کے ایک خصوصی قانون (پی ایم ایل اے) کی عدالت نے ہفتہ کے روز انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) کے ذریعہ گرفتار ٹی ایم سی ایم ایل اے جیبن کرشنا ساہا کو 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا۔ ساہا، جسے 25 اگست کو وفاقی ایجنسی نے منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کیا تھا، کو چھ دن کے ای ڈی ریمانڈ کے اختتام پر عدالت میں پیش کیا گیا۔

ایجنسی کے وکیل بھاسکر پرساد بنرجی نے خصوصی عدالت کے جج کے سامنے ساہا کی عدالتی تحویل کی درخواست کی۔ ایم ایل اے نے عدالت کے سامنے ضمانت کی عرضی داخل نہیں کی۔ مرشد آباد ضلع کے بروان حلقہ سے رکن اسمبلی کو وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے ان کی رہائش گاہ پر تلاشی لینے کے بعد گرفتار کر لیا۔

چھاپوں میں ان کے ساتھیوں اور پرسنا کمار رائے نامی ایک مبینہ درمیانی کے احاطے کا بھی احاطہ کیا گیا۔ ساہا کو قبل ازیں سی بی آئی نے اپریل 2023 میں اسکول کی نوکریوں میں بھرتی کی مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں گرفتار کیا تھا اور مئی 2024 میں سپریم کورٹ سے ضمانت دی گئی تھی۔ ای ڈی نے الزام لگایا کہ ساہا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مغربی بنگال میں نوکریوں پر غیرمستحق امیدواروں کی بھرتی معاملہ میں رقم جمع کرنے اور ایجنٹ کے طور پر کام کیا۔

ایجنسی نے کہا کہ ساہا نے تلاشی کے دوران احاطے سے فرار ہونے کی کوشش کی اور اپنے موبائل فون کو نالے میں پھینک کر ثبوت کو تباہ کرنے کی کوشش کی، جسے بعد میں تلاشی ٹیم نے برآمد کر لیا۔

