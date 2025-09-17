عدالت کا تاریخی فیصلہ، نابالغ کو عمر قید
بھوجپور کی آرا سول کورٹ نے قتل کرنے کے جرم میں ایک نابالغ کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔
بھوجپور: بہار کے ضلع آرا کی ایک عدالت نے منگل کو ایک تاریخی فیصلہ سنایا۔ ایک نابالغ لڑکے کو قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس پر 1.02 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔
سلوک کے لحاظ سے سزا کم ہوگی:
عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ طرز عمل کی بنیاد پر نابالغ کی سزا میں کمی کی جا سکتی ہے۔ مزید برآں، اگر ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی معاوضے کی رقم کو ناکافی سمجھتا ہے، تو وہ اسے بڑھا سکتا ہے۔
اسپیشل جج شیلیندر کمار پانڈا نے فیصلہ سنایا:
پہلے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کم جوونائل کورٹ کیسز کے خصوصی جج شیلیندر کمار پانڈا نے بھوجپور کے برہارا پولیس اسٹیشن سے متعلق ایک قتل کیس میں منگل کو یہ سزا سنائی۔
آرا کورٹ نے کہا کہ نابالغ کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے قتل کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ مزید برآں، متوفی سنتوش کے علاج پر اہل خانہ نے کافی رقم خرچ کی ہے، اس لیے000 12 روپے کا جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اس جرمانے میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔
قتل 2022 میں ہوا تھا: قتل کیس میں ایف آئی آر درج کرنے والے سادھو شرن رائے نے بتایا کہ یہ واقعہ برہارا تھانہ علاقہ میں پیش آیا۔ 17 مئی 2022 کو سنتوش کمار نامی نوجوان کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ سنتوش کمار رات 10 بجے اپنے بیٹے اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ گھر کے باہر بیٹھے تھے۔
اسی دوران دو موٹر سائیکلوں پر پانچ افراد جائے وقوعہ پر پہنچے جن میں ایک نابالغ لڑکا بھی شامل تھا۔ الزام ہے کہ اس نے سنتوش کمار کو گولی مار کر قتل کیا۔ واقعے کے بعد سنتوش کمار کو علاج کے لیے متوکپور کے بنیادی صحت مرکز لے جایا گیا، جہاں اس کی موت ہوگئی۔
راج، ایس پی پولیس کی طرف سے پیش کیے گئے شواہد، چارج شیٹ، اور استغاثہ کی گواہی کی بنیاد پر، عدالت نے نابالغ لڑکے کو قتل کے جرم میں عمر قید اور آرمس ایکٹ کے تحت تین سال قید کی سزا سنائی۔