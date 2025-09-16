چھٹی جماعت کی طالبہ پر ٹیچر کا تشدد، کھوپڑی میں فریکچر، مقدمہ درج
ایک ہندی ٹیچر نے مبینہ طور پر کلاس روم میں بدتمیزی کی سزا کے طور پر، اسکول کے بیگ سے طالبہ کے سر پر مارا۔
Published : September 16, 2025 at 1:13 PM IST
چتور: آندھرا پردیش کے چتور ضلع کے تحت پنگنور میں ایک پرائیویٹ اسکول کے ایک استاد کے خلاف چھٹی جماعت کے طالب علم کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی فریکچر ہوگئی۔ یہ واقعہ والدین اور مقامی کمیونٹی میں شدید تشویش کا باعث بن گیا ہے۔
پولیس کے مطابق، 11 سالہ طالبہ ستویکا ناگاشری کو ہندی ٹیچر نے کلاس میں بدتمیزی کی مبینہ سزا کے طور پر اسکول بیگ سے سر پر مارا۔ یہ واقعہ 10 ستمبر کو پیش آیا، جس نے اسکولوں میں بچوں کی حفاظت پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔
ابتدائی طور پر، ناگاشری کی والدہ، جو اسی اسکول میں کام کرتی ہیں، نے اسے معمول کی تادیبی کارروائی سمجھا۔ انہوں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ تاہم، چند دنوں بعد ناگاشری کو مسلسل سر درد رہنے لگا اور وہ تین دن تک اسکول نہیں جا سکی۔ بچی کی بگڑتی حالت سے پریشان ہو کر والدین اسے پنگنور کے ایک نجی اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے ابتدائی معائنے کے بعد مزید ایڈوانسڈ طبی دیکھ بھال کے لیے اسے بنگلور لے جانے کا مشورہ دیا۔
بنگلور کے ایک نجی اسپتال میں ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹروں نے چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ ہندی ٹیچر کی مار سے ناگاشری کی کھوپڑی میں فریکچر ہو گیا تھا۔ اس کی حالت کو سنگین قرار دیتے ہوئے فوری علاج شروع کر دیا گیا۔
سر میں فریکچر کی تصدیق کے بعد، ناگاشری کی والدہ نے رشتہ داروں کے ساتھ اسکول انتظامیہ کے خلاف پولیس میں شکایت درج کرائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس واقعے نے والدین اور مقامی کمیونٹی میں شدید غم و غصہ پیدا کیا ہے۔