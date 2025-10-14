ہریانہ میں ایک اور پولیس افسر کی خودکشی: تین صفحات کا سوسائڈ نوٹ برآمد

ہریانہ میں ایک اور پولیس افسر کی خودکشی: تین صفحات کا سوسائڈ نوٹ برآمد
ہریانہ میں ایک اور پولیس افسر نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ جائے وقوعہ سے ایک خودکشی کا نوٹ اور پستول برآمد ہوا ہے۔
Published : October 14, 2025 at 5:18 PM IST
روہتک : ہریانہ کے روہتک میں منگل کو ایک اور پولیس افسر نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ ایک کھیت میں بنے کمرے میں پیش آیا۔ جائے وقوعہ سے ایک خودکشی کا نوٹ اور ایک پستول برآمد ہوا ہے۔ متوفی کی شناخت اسسٹنٹ سب انسپکٹر (اے ایس آئی) سندیپ لاتھر کے نام سے ہوئی ہے۔ وہ روہتک کے سائبر سیل میں تعینات تھے۔ ان کی لاش لادھوٹ-دھاماد روڈ پر ایک گھر سے ملی۔
روہتک کے ایس پی سریندر بھوریا نے سندیپ کو ایماندار اور محنتی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سندیپ لگن سے کام کرنے والے افسر تھے۔ فرانزک ٹیم معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سندیپ لاتھر کی موت نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ پولیس حکام اس واقعے کی گہرائی سے چھان بین کر رہے ہیں۔
سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں سندیپ سچائی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو ان کی موت کے بعد سامنے آئی ہے۔ ایس پی بھوریا نے اس ویڈیو اور خودکشی کے نوٹ پر فوری تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم تحقیقات کر رہی ہے اور سچائی جلد سامنے آئے گی۔
یہ واقعہ ہریانہ کے اے ڈی جی پی اور آئی پی ایس افسر وائی پونن کمار کی حالیہ خودکشی کے بعد پیش آیا ہے۔ اس معاملے میں ان کی اہلیہ نے ہریانہ کے ڈی جی پی اور سابق روہتک ایس پی کے خلاف شکایت درج کرائی تھی۔
خودکشی کوئی حل نہیں
اگر آپ خودکشی کے خیالات کا شکار ہیں، یا کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں، تو براہ کرم مدد طلب کریں۔ جذباتی مدد کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے۔
مدد کے لیے رابطہ کریں:
سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7 دستیاب) یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں، جو پیر تا ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے۔