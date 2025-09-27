ابنائے ندوہ فارغین 1996 بیچ کی جانب سے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے یوم تاسیس پر سالانہ جلسہ کا انعقاد
مہمان ذی وقار کی حیثیت سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینیئر ممبر حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے شرکت کی۔
Published : September 27, 2025 at 7:57 PM IST
لکھنؤ: (خورشید احمد مصباحی) ابنائے ندوہ فارغین 1996 بیچ کی جانب سے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے یوم تاسیس کے موقع پر چوتھا سالانہ جلسہ کا انعقاد اسلامک سینٹر اف انڈیا عیدگاہ عیش باغ لکھنؤ میں کیا گیا۔جلسے کی صدارت ندوۃ العلماء کے ناظم حضرت مولانا بلال عبدالحئی حسنی نے کی اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے ندوۃ العلماء کے ناظر عام مولانا عمار حسنی ندوی نے شرکت کی۔مہمان ذی وقار کی حیثیت سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینیئر ممبر حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے شرکت کی۔
ندوۃ العلماء کے اساتذہ میں مولانا ابو سحبان روح القدس ندوی، مولانا محمد سہیل ندوی، مولانا ڈاکٹر نذیر احمد ندوی، مولانا محمد فرمان ندوی، مدرسہ عالیہ عرفانیہ کے سینیئر استاد مولانا شیر افغن ندوی، مولانا محب اللہ ندوی (ممبر آف پارلیمنٹ)، مولانا مصطفی مدنی ندوی، مولانا ذکی نور عظیم ندوی، ڈاکٹر محمد ادریس ندوی، ڈاکٹر عمار نگرامی، مبشر ندوی وغیرہ نے شرکت کی۔
جلسہ کے کو-آرڈینیٹر ڈاکٹر مسیح الدین خان ندوی نے نظامت کے فرائض انجام دیے آغاز محمد رضوان متعلم دارالعلوم ندوۃ العلماء کی تلاوت سے ہوا اور ترانہ ندوہ عبدالناصر اور ان کے رفقا نے پیش کیا۔
اس موقع پر صدر محترم اور مہمانان ذی وقار اور اساتذہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی خدمت میں سپاس نامے پیش کیے گئے، وہیں فارغین ندوہ 1996 بیچ کو اعزازات سے نوازا گیا، اس موقع پر سوینیر کا اجرا بھی عمل میں آیا۔
مہمانوں کا استقبال جلسہ کے کنوینر مولانا عبدالسلام ندوی، مولانا شاہد مصطفی ندوی، مولانا زبیر احمد ندوی بارہ بنکوی، مولانا فضیل احمد ندوی، مولانا محمد افضل حسین ندوی، مولانا شاہد اعظمی ندوی، مولانا رضی احمد ندوی، مولانا ریاض الدین صدیقی ندوی نے کیا۔
پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاد مولانا محمد فرمان ندوی نے ابنائے ندوہ کو مبارکباد پیش کی اور ندوۃ العلماء کی روشن تاریخ پر روشنی ڈالی۔ مولانا ذکی نور عظیم ندوی نے ندوۃالعلماء کی فکری و ثقافتی تربیت کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے سامعین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔مولانا مصطفی مدنی نے ندوۃالعلماء کے مزاج و امتیاز پر پُرمغز خطاب کیا۔
دارالعلوم ندوۃالعلماء کے استاد مولانا ابو سحبان روح القدس ندوی نے اپنی گفتگو میں قدیم صالح جدید نافع پر گفتگو کی اور کہا کہ ہمیں اپنے بیانیہ اور پیشکش کو موثر بنانے کی شدید ضرورت ہے۔
آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینیئر رکن مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ملک کے بدلتے حالات میں ندوۃ العلماء کا منہج ہندوستان میں امن و سلامتی اور قومی یکجہتی کو بنائے رکھنے کے لیے ایک مفید اور موثر طریقہ کار ثابت ہو سکتا ہے۔ مولانا عمار حسنی ندوی نے ندوۃ العلماء کے موجودہ عہد کی منظر کشی کرتے ہوئے ابنائے ندوہ کو مادر علمی سے وابستہ رہنے پر زور دیا۔
اخیر میں صدارتی گفتگو کرتے ہوئے ندوۃالعلماء کی ناظم مولانا بلال عبدالحئی حسنی نے کہا کہ ہمیں اپنے مشن اور مقصد کو سامنے رکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ ندوۃ العلماء اپنے منہج، زبان ہوشمند اور فکر ارجمند کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے اور اس کے اثرات ہر جگہ محسوس کیے جاتے ہیں۔
اس پروگرام کے کنوینر مولانا عبدالسلام ندوی نے اپنی گفتگو میں مادر علمی سے وابستگی اس کی فکری و ثقافتی وراثت کو دنیا بھر میں عام کرنے کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیا۔
جلسہ میں سوینیر "ہم نازش ملک و ملت" کے مدیر ڈاکٹر مسیح الدین خان ندوی نے اپنا اداریہ پڑھ کر سنایا، اس موقع پر مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب کا بالخصوص شکریہ ادا کیا کہ مولانا ہر پروگرام میں اپنا تعاون پیش کرتے ہیں اور سرپرستی فرماتے ہیں۔
پروگرام میں فارغین ندوہ 1996 بیچ کے حاجی ثناء اللہ ندوی ممبئی، نورالعین ندوی گورکھپور، سمیع الزمان ندوی گڑگاؤں، جاوید عباس ندوی کلکتہ، سیف اللہ اعظمی ندوی ممبئی، بلال ندوی بستوی، ماسٹر مسیح الدین ندوی بلرام پوری، سعید ندوی جےپوری، ایاز ندوی شاہجہان ندوی ثاقب ندوی، حمایت اللہ ندوی، افضل ندوی، انیس ندوی، ڈاکٹر عرفان ندوی، ڈاکٹر قیصر ندوی، فہیم ندوی کانپوری عارف اندوری، اتبان کریمی، فیروز ندوی، احمر ندوی، اشتیاق ندوی، عبدالقادر ندوی، رضوان ندوی، مصور ندوی وغیرہ اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے اظہار خیال کیا۔
آخر میں مولانا شاہد مصطفی ندوی اور افضل ندوی نے آنے والے تمام مہمانان اور ندوی برادران کا بالخصوص شکریہ ادا کیا۔ مولانا زبیر ندوی بارہ بنکوی کے اعلان پر پروگرام کا اختتام ہوا۔