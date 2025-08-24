متھرا، اترپردیش: ورنداون کے کہانی گو انیرودھ آچاریہ جی ایک بار پھر خبروں میں ہیں۔ اس بار ان کے ایک بیان کو لے کر سوشل میڈیا پر خوب چرچا ہے۔ ساتھ ہی کتوں سے محبت کرنے والے بھی ان کے بیان پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اس بیان کے علاوہ آئیے ان پرانے بیانات کے بارے میں بھی جانتے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کردیا۔
1. لیو ان کتوں کا کلچر ہے
حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک کتا اور کتیا ایک سے زیادہ جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح مرد اور عورت بھی ایک سے زیادہ افراد کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سطح کتوں اور بلیوں جیسی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں کتے ہزاروں سالوں سے لیو اِن میں رہ رہے ہیں، ہمارے ہاں کتوں کو لیو اِن میں رہنے کا کلچر ہے۔ ایسے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان کی راتیں بے خواب ہیں، سو نہیں پا رہے ہیں۔
2. لڑکیوں کی شادی پر تبصرہ
جولائی میں، ایک تقریر کے دوران، کہانی گو سنت انیرودھ آچاریہ نے لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کے بارے میں ایک متنازعہ بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی شادی 14 سال کی عمر میں کر دی جائے، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ لڑکیاں کئی جگہ چھیڑخانی کرنے لگتی ہیں، اس لیے لڑکیوں کی شادی 14 سال کی عمر میں کر دی جائے تاکہ وہ اپنے سسرال جا کر اپنے خاندان کے ساتھ ہم آہنگی سے رہ سکیں۔ ان کے متنازعہ بیان کے سامنے آنے کے بعد خواتین کی سماجی تنظیموں نے انیرودھ آچاریہ کے خلاف محاذ کھولا اور احتجاج کیا تھا۔ اس کے بعد انیرودھ آچاریہ کو معافی مانگنی پڑی تھی۔
3. خواتین کے کردار پر بیان
اگست کے مہینے میں، سنت انیرودھ آچاریہ نے خواتین کے کردار کے بارے میں ایک بیان دیا تھا۔ کتھا سنانے کی گفتگو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ آج کے دور میں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مرد 10 لڑکیوں کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ بناتے ہیں۔ ان کے اس متنازعہ بیان کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اس پر بھی بعد میں سنت انیرودھ آچاریہ کو معافی مانگنی پڑی تھی۔