ETV Bharat / state

'لیو اِن ریلیشن کتوں کا کلچر ہے...'، انیرودھ آچاریہ کے ایسے تین بیانات جنہوں نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کردیا - STATEMENT ON DOGS CULTURE

ورنداون کے کہانی گو انیرودھ آچاریہ ایک بار پھر خبروں میں ہیں، وہ پہلے بھی تنقید کا نشانہ بن چکے ہیں۔

aniruddhacharya katha vachak remarks on women controversy live in dogs culture 3 big statements Urdu News
انیرودھاچاریہ کا لیو ان پر دوبارہ متنازعہ بیان (Social Media)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 24, 2025 at 2:18 PM IST

3 Min Read

متھرا، اترپردیش: ورنداون کے کہانی گو انیرودھ آچاریہ جی ایک بار پھر خبروں میں ہیں۔ اس بار ان کے ایک بیان کو لے کر سوشل میڈیا پر خوب چرچا ہے۔ ساتھ ہی کتوں سے محبت کرنے والے بھی ان کے بیان پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اس بیان کے علاوہ آئیے ان پرانے بیانات کے بارے میں بھی جانتے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کردیا۔

1. لیو ان کتوں کا کلچر ہے

حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک کتا اور کتیا ایک سے زیادہ جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح مرد اور عورت بھی ایک سے زیادہ افراد کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سطح کتوں اور بلیوں جیسی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں کتے ہزاروں سالوں سے لیو اِن میں رہ رہے ہیں، ہمارے ہاں کتوں کو لیو اِن میں رہنے کا کلچر ہے۔ ایسے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان کی راتیں بے خواب ہیں، سو نہیں پا رہے ہیں۔

2. لڑکیوں کی شادی پر تبصرہ

جولائی میں، ایک تقریر کے دوران، کہانی گو سنت انیرودھ آچاریہ نے لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کے بارے میں ایک متنازعہ بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی شادی 14 سال کی عمر میں کر دی جائے، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ لڑکیاں کئی جگہ چھیڑخانی کرنے لگتی ہیں، اس لیے لڑکیوں کی شادی 14 سال کی عمر میں کر دی جائے تاکہ وہ اپنے سسرال جا کر اپنے خاندان کے ساتھ ہم آہنگی سے رہ سکیں۔ ان کے متنازعہ بیان کے سامنے آنے کے بعد خواتین کی سماجی تنظیموں نے انیرودھ آچاریہ کے خلاف محاذ کھولا اور احتجاج کیا تھا۔ اس کے بعد انیرودھ آچاریہ کو معافی مانگنی پڑی تھی۔

3. خواتین کے کردار پر بیان

اگست کے مہینے میں، سنت انیرودھ آچاریہ نے خواتین کے کردار کے بارے میں ایک بیان دیا تھا۔ کتھا سنانے کی گفتگو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ آج کے دور میں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مرد 10 لڑکیوں کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ بناتے ہیں۔ ان کے اس متنازعہ بیان کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اس پر بھی بعد میں سنت انیرودھ آچاریہ کو معافی مانگنی پڑی تھی۔

یہ بھی پڑھیں:

متھرا، اترپردیش: ورنداون کے کہانی گو انیرودھ آچاریہ جی ایک بار پھر خبروں میں ہیں۔ اس بار ان کے ایک بیان کو لے کر سوشل میڈیا پر خوب چرچا ہے۔ ساتھ ہی کتوں سے محبت کرنے والے بھی ان کے بیان پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اس بیان کے علاوہ آئیے ان پرانے بیانات کے بارے میں بھی جانتے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کردیا۔

1. لیو ان کتوں کا کلچر ہے

حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ایک کتا اور کتیا ایک سے زیادہ جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح مرد اور عورت بھی ایک سے زیادہ افراد کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سطح کتوں اور بلیوں جیسی ہے۔ ہمارے ہندوستان میں کتے ہزاروں سالوں سے لیو اِن میں رہ رہے ہیں، ہمارے ہاں کتوں کو لیو اِن میں رہنے کا کلچر ہے۔ ایسے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان کی راتیں بے خواب ہیں، سو نہیں پا رہے ہیں۔

2. لڑکیوں کی شادی پر تبصرہ

جولائی میں، ایک تقریر کے دوران، کہانی گو سنت انیرودھ آچاریہ نے لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کے بارے میں ایک متنازعہ بیان دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کی شادی 14 سال کی عمر میں کر دی جائے، عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ لڑکیاں کئی جگہ چھیڑخانی کرنے لگتی ہیں، اس لیے لڑکیوں کی شادی 14 سال کی عمر میں کر دی جائے تاکہ وہ اپنے سسرال جا کر اپنے خاندان کے ساتھ ہم آہنگی سے رہ سکیں۔ ان کے متنازعہ بیان کے سامنے آنے کے بعد خواتین کی سماجی تنظیموں نے انیرودھ آچاریہ کے خلاف محاذ کھولا اور احتجاج کیا تھا۔ اس کے بعد انیرودھ آچاریہ کو معافی مانگنی پڑی تھی۔

3. خواتین کے کردار پر بیان

اگست کے مہینے میں، سنت انیرودھ آچاریہ نے خواتین کے کردار کے بارے میں ایک بیان دیا تھا۔ کتھا سنانے کی گفتگو کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ آج کے دور میں لوگ کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مرد 10 لڑکیوں کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ بناتے ہیں۔ ان کے اس متنازعہ بیان کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ اس پر بھی بعد میں سنت انیرودھ آچاریہ کو معافی مانگنی پڑی تھی۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

ANIRUDDHACHARYA MAHARAJ LIVE INANIRUDDHACHARYA STATEMENTSANIRUDDHACHARYA STATEMENT ON DOGSANIRUDDHACHARYA ON DOGS CULTURESTATEMENT ON DOGS CULTURE

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.