ہاتھرس میں جانور دوست دلت شخص کو چاقو کے وار سے قتل کر دیا گیا، مشتعل لوگوں نے علی گڑھ آگرہ روڈ بلاک کر دی
ایس پی چرنجیو ناتھ سنہا نے بتایا کہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ حملہ آوروں کی تلاش کی جارہی ہے۔
Published : September 10, 2025 at 10:10 AM IST
ہاتھرس، اتر پردیش: پرانی دشمنی کی وجہ سے منگل کی شام چاندپا تھانہ علاقہ کے گاؤں ارجن پور میں جانور دوست شخص کو چاقو مار کر قتل کر دیا گیا۔ متوفی اپنے پلاٹ پر جانور دیکھنے گیا ہوا تھا۔ واقعہ کے بعد علاقے میں کہرام مچ گیا۔ اطلاع کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس ٹیم نے ملزمین کی تلاش شروع کر دی ہے۔ وہیں، دلت جانور دوست شخص کے قتل کے بعد لوگوں نے کوتوالی چنداپا کے سامنے علی گڑھ-آگرہ روڈ کو بلاک کر دیا۔ افسران موقع پر موجود لوگوں کو سمجھانے میں مصروف ہیں۔
پلاٹ پر جانوروں کو دیکھنے گیا تھا
خبر کے مطابق، ارجن پور گاؤں کے 48 سالہ ونے کمار کا منگل کی شام اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ جانوروں کو دیکھنے جا رہا تھا۔ بھائی لیتیش کمار نے بتایا کہ ونے کمار اپنے پلاٹ پر جانوروں کو دیکھنے گیا تھا۔ اس نے الزام لگایا کہ اس دوران کئی لوگوں نے ونے کو گھیر لیا اور اس پر چاقو سے حملہ کیا۔ ارتکاب جرم کے بعد حملہ آور موقع سے فرار ہوگئے۔ شدید زخمی ونے کمار کو ضلع اسپتال لایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ قتل کی اطلاع ملنے کے بعد ونے کے گھر میں افراتفری مچ گئی۔ ونے کمار ویٹرنری ڈیپارٹمنٹ میں پشو مترا تھے۔
لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی
ایس پی چرنجیو ناتھ سنہا نے بتایا کہ ارجن پور گاؤں میں چاقو مار کر ایک شخص کے قتل کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کرکے مزید کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ چاندپا پولیس تھانہ اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ دشمنی کس بات پر تھی۔
نوٹ:
ای ٹی وی بھارت کی اپیل: کسی کا قتل کوئی حل نہیں ہے!
اگر آپ کسی کے قتل کے خیالات رکھتے ہیں یا آپ کسی دوست کے بارے میں پریشان ہیں یا آپ کو جذباتی سہارے کی ضرورت ہے، تو کوئی ہے جو آپ کی بات سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ سنیہا فاؤنڈیشن - 04424640050 (24x7) دستیاب ہے یا iCall، ٹاٹا انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سائنسز ہیلپ لائن - 9152987821 پر کال کریں (پیر سے ہفتہ صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک دستیاب ہے)۔
انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے
کسی کا قتل کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو ہمیشہ ہمت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو صورتحال سے نمٹنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا ہے، تو آپ فوری طور پر اس کی روک تھام کی ہیلپ لائن پر کال کر سکتے ہیں: 18002333330۔ یاد رکھیں، زندگی کسی بھی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر آپ پریشانی محسوس کر رہے ہیں تو خاندان اور دوستوں سے بات کریں۔