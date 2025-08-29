آندھرا پردیش سنگل ٹیچر اسکولز میں سرفہرست، وزارت تعلیم کی رپورٹ میں انکشاف

امراوتی: تعلیمی سال 2024-25 کے دوران ملک میں واحد ٹیچر اسکولوں کی سب سے زیادہ تعداد آندھرا پردیش میں ہے۔ اس بات کا انکشاف بھارت کی اسکولی تعلیم پر یونیفائیڈ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سسٹم فار ایجوکیشن پلس کی رپورٹ میں کیا گیا۔
یونیفائیڈ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سسٹم فار ایجوکیشن پلس 2024-25 رپورٹ، جو جمعرات کو وزارت تعلیم کی طرف سے جاری کی گئی ہے، نے پورے بھارت کے اسکولوں کی حالت کا تجزیہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق، آندھرا پردیش میں گزشتہ سال 12,912 سنگل ٹیچر اسکول ریکارڈ کیے گئے، جو تقریباً 1,97,113 طلباء کو پڑھاتے ہیں۔ ان اسکولوں میں اول سے 5ویں تک کی کلاسیں ایک ہی استاد کے زیر انتظام تھیں، جس سے تدریسی معیار بری طرح متاثر ہوا۔
ماہرین تعلیم نے اس صورتحال کی وجہ پچھلی وائی ایس آر کانگریس پارٹی حکومت کی تعلیمی پالیسیوں کو قرار دیا ہے جس میں کلاس 3، 4 اور 5 کو اپر پرائمری اور ہائی اسکولوں میں منتقل کیا گیا تھا جس سے بہت سے پرائمری اسکول صرف کلاس اول اور دوم کے ساتھ رہ گئے تھے۔
رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ آندھرا پردیش میں 34,240 سرکاری اسکول تھے جو گزشتہ سال اول سے 5ویں تک کی کلاسیں کو پڑھا رہے تھے، جن میں سے تقریباً 38 فیصد واحد ٹیچر اسکول تھے، جو قومی اوسط سے کافی زیادہ ہے۔ ماہرین نے دلیل دی ہے کہ واحد استاد پر اتنا زیادہ انحصار نہ صرف سیکھنے کے تجربے کو متاثر کرتا ہے بلکہ اساتذہ پر بھی بوجھ پڑتا ہے، جو ایک ساتھ متعدد مضامین، انتظامی کام اور مڈ ڈے میل کی نگرانی پر مجبور ہیں۔
رپورٹ میں ایک اور تشویشناک پہلو جس پر روشنی ڈالی گئی ہے وہ ڈراپ آؤٹ کی بڑھتی ہوئی شرح ہے۔ آندھرا پردیش میں کلاس 9-12 میں ڈراپ آؤٹ کا فیصد قومی اوسط سے زیادہ ہے، جو طلباء کو اعلیٰ کلاسوں میں برقرار رکھنے میں نظامی کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رپورٹ میں مزید انکشاف کیا گیا ہے کہ اسکولوں میں طلبہ کی طاقت انتہائی غیر متوازن ہے۔ جب کہ 9.8 فیصد اسکولوں میں 10 سے کم طلباء ہیں، 12.9 فیصد میں 11 سے 20 طلباء ہیں اور 15.8 فیصد صرف 21-30 طلباء کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری طرف، ریاست میں صرف 6.2 فیصد اسکولوں میں طلباء کی تعداد 500 سے زیادہ ہے۔
ماہرین تعلیم کا کہنا ہے کہ یہ ایک خطرناک رجحان کی عکاسی کرتا ہے جہاں کم طلبہ والے چھوٹے اسکول بڑھ رہے ہیں جبکہ بڑے، اچھے عملے والے ادارے سکڑ رہے ہیں۔ رپورٹ کے نتائج نے آندھرا پردیش میں سرکاری اسکولوں کے نظام میں اصلاحات کی فوری ضرورت پر ایک تازہ بحث کو جنم دیا ہے۔