آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں ہائی الرٹ، شدید بارش کے باعث 2 افراد ہلاک

امراوتی ؍ حیدرآباد : آندھراپردیش اور تلنگانہ میں شدید بارش کی پیش قیاسی کے بعد انتظامیہ متحرک ہوگیا ہے۔ ریاستی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی (ایس ڈی ایم اے) نے جمعرات کے روز پورے آندھرا پردیش میں موسلادھار بارش کے پیش نظر ہائی الرٹ کا اعلان کیا ہے۔
ایس ڈی ایم اے کے ایم ڈی، پرکھر جین نے بتایا کہ الوری، کونسیما، ایلورو، این ٹی آر، کرشنا، گنٹور، باپٹلہ، پالنڈو اور پرکاشم اضلاع میں درمیانی سے بھاری بارش کی توقع ہے۔ کئی دیگر اضلاع میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ حکام نے دریائے کرشنا کے طاس اور دیہات کے رہائشیوں کو الرٹ رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ کشتیوں کا استعمال کرکے دریا میں نہ جائیں۔ سیلابی پانی میں تیراکی اور ماہی گیری سے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔
حکام چوکس ہیں کیونکہ اوپر سے آنے والا سیلاب پرکاشم بیراج تک پہنچ رہا ہے، جس میں 4 لاکھ کیوسک سے زیادہ سیلابی پانی بہہ رہا ہے۔ ایس ڈی ایم اے نے صورت حال کے پیش نظر نمبر ون ڈیزاسٹر الرٹ جاری کیا ہے۔ وجئے واڑہ میونسپل کارپوریشن نے بتایا کہ موسلا دھار بارش نے وجئے واڑہ کو لپیٹ میں لے لیا، جس سے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے اور ایک 51 سالہ شخص غلطی سے زیر زمین نالے میں گرنے سے فوت ہوگیا۔
بلدیاتی ادارے کے مطابق غلام محی الدین اسٹریٹ کے قریب نالے کی صفائی کا کام جاری تھا کہ علاقے میں پانی بھر جانے کے باعث ایک شخص اس میں گرگیا۔ وی ایم سی نے ایک سرکاری ریلیز میں کہا، "وجے واڑہ میں منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں شدید بارش ہوئی، جس سے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔" اناکاپلے ضلع کے پیکاراپیٹ منڈل کے پیڈرامابھدراپورم میں شدید بارش کی وجہ سے جمعرات کی صبح ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جب سریرام پورم جانے والی سڑک پر ایک بہت بڑا درخت گر گیا۔
درخت گرنے سے سی ایچ سرینواس (30) موقع پر ہی ہلاک ہو گیا جبکہ گاڑی پر سوار دوسرا شحص سائی شدید زخمی ہوگیا۔ سرینواس مشرقی گوداوری ضلع کا رہائشی تھا۔ پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔
چیف منسٹر این چندرابابو نائیڈو نے عہدیداروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سی ایم نے بدھ کو ایک سرکاری ریلیز میں کہاکہ "افسران کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہئیں اور دریائے کرشنا کے طاس میں ندیوں اور ندی نالوں سے آنے والے سیلاب کی مسلسل نگرانی کی جانی چاہیے۔"
وہیں تلنگانہ بھر میں بھی شدید بارش کے پیش نظر الرٹ کردیا گیا۔ حکام کے مطابق 14 اور 15 اگست کو کچھ اضلاع میں شدید سے شدید تر بارش ہونے کا امکان ہے۔ اطلاعات کے مطابق وزیراعلیٰ کرن کمار ریڈی نے حکام کو چوکس رہنے کا مشورہ دیا۔