اب تمل ناڈو میں ایک شخص نے جج پر چپل پھینک دی، عدالتی برادری میں ہلچل
تمل ناڈو میں ایک ملزم نے کمرہ عدالت میں جج پر چپل پھینک دی۔ اس واقعہ کی مذمت کی جا رہی ہے۔
Published : October 8, 2025 at 1:16 PM IST
ترونیل ویلی: سپریم کورٹ میں ایک وکیل کی جانب سے چیف جسٹس آف انڈیا پر جوتا پھینکنے کے ایک دن بعد، تمل ناڈو کے علاقے ترونیل ویلی کی ایک عدالت میں ایسا ہی واقعہ پیش آیا، جہاں چوری کے ایک مقدمے کے ایک ملزم نے کمرہ عدالت میں جج پر چپل پھینک دی۔ اس واقعہ نے عدالتی برادری اور اس سے باہر ہلچل پیدا کر دی ہے۔
پولیس کے مطابق، ملزم، تریندر سنگھ (29) کو منگل (7 اکتوبر) کو ترونیل ویلی میں چیرنمہادیوی ڈسٹرکٹ کورٹ میں مندر کی رقم کی چوری کے ایک معاملے میں سماعت کے لیے پیش کیا گیا۔ جج ارون شنکر نے سماعت کو دوبارہ شیڈول کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد تریندر سنگھ کو پولیس کی حفاظت میں کمرہ عدالت کے باہر بٹھا دیا گیا۔
عدالت کے فیصلے سے مایوس ہو کر اس نے اپنی چپل اتار کر جج کی طرف پھینک دی۔ وہاں موجود وکلاء اور پولیس اس وقت حیران رہ گئے جب اس نے جج پر یکے بعد دیگرے دو چپلیں پھینکیں۔ پولیس اسے فوراً روک کر تھانے لے گئی۔ ملزم کو گرفتار کرنے والی چیرنمہادیوی پولیس واقعے کی مکمل تحقیقات کر رہی ہے۔
پیر کو سپریم کورٹ میں اسی طرح کے ایک واقعہ سامنے آیا تھا، جب ایک 71 سالہ وکیل راکیش کشور نے چیف جسٹس بی آر گوئی پر جوتا پھینکنے کی کوشش کی۔ گوئی عدالتی کارروائی میں مصروف تھے، لیکن چوکس سکیورٹی اہلکاروں نے اسے روک دیا۔ بار کونسل آف انڈیا نے وکیل راکیش کشور کا لائسنس فوری اثر سے معطل کر دیا۔
کشور نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ مدھیہ پردیش کے کھجوراہو کمپلیکس میں وشنو کی ایک تباہ شدہ مورتی کی بحالی سے متعلق ایک عرضی پر سماعت کے دوران جج گوئی کے حالیہ " جاو اور بھگوان سے پوچھو" کے ریمارکس سے ناراض تھا۔ اس پریشان کن واقعے کے باوجود چیف جسٹس نے سماعت جاری رکھی۔ انھوں نے کہا، "ان سب سے پریشان نہ ہوں، ہم پریشان نہیں ہیں، یہ چیزیں مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتیں۔"
یہ بھی پڑھیں: