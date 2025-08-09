امرتسر: پولیس نے مندر کی دیوار سمیت تین مقامات پر ملک مخالف نعرے لکھنے کے الزام میں دو لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں جانکاری دیتے ہوئے امرتسر کے پولس کمشنر (سی پی) گرپریت سنگھ بھلر نے کہا کہ حال ہی میں امرتسر میں ملک مخالف نعرے لکھے گئے تھے۔
اس کے بعد امرتسر پولیس نے تین ایف آئی آر درج کرکے کارروائی کی اور 24 گھنٹے کے اندر ملک مخالف نعرے لکھنے والوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کمشنر گرپریت سنگھ بھولر کے مطابق، 'جشن پریت نام کے ایک شخص اور اس کے ایک ساتھی، جس کی عمر 22 سال ہے، کو گرفتار کیا گیا ہے۔
ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ گرفتار کیے گئے دونوں افراد بیرون ملک مقیم شمشیر سنگھ عرف شیرا مان کے رابطے میں تھے جنہوں نے پنوں کے حکم پر انہیں یہ حرکت کرنے کا حکم دیا تھا۔
ان دونوں کو خالصتان کے حق میں نعرے لگانے کی لالچ دی گئی اور بدلے میں رقم دینے کا وعدہ کیا گیا، لیکن ابھی تک انہیں کوئی رقم نہیں بھیجی گئی۔ نعرے لکھنے کے بعد ان کی تصاویر سوشل میڈیا ایپ سنیپ چیٹ کے ذریعے بیرون ملک بھیجی گئیں۔
ملزمان کو گرفتاری کے بعد عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ پر پوچھ گچھ کی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ضلع بس اسٹینڈ کے قریب واقع ہندو مندر، ڈسٹرکٹ کورٹ اور خالصہ کالج کی دیواروں پر خالصتان کے حق میں نعرے لکھے گئے تھے۔ ملک مخالف نعرے لکھے جانے کا یہ دعویٰ سکھ فار جسٹس کے سربراہ گروپتونت سنگھ پنو نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کیا۔
پنوں نے کہا کہ "ایس ایف جے ریفرنڈم زندہ باد، بھگونت مان مردآباد" جیسے نعرے لکھے گئے تھے۔ پنو نے ایک ویڈیو جاری کیا اور 15 اگست کے بارے میں خبردار کیا۔ پنوں نے کہا کہ "یہ پیغام ہندوؤں اور بھگونت مان کے لیے ہے۔ 40 ہزار ایکڑ زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔"
عام آدمی پارٹی کے لیڈر 15 اگست کو ترنگا لہرا رہے ہیں۔ اگر زمین بچانی ہے تو جہاں بھی ترنگا لہرا رہے ہیں وہاں خالصتانی جھنڈا لہراؤ۔‘‘ دوسری طرف شیوالا مندر کے منتظمین نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مندر کی دیواروں پر لکھا خالصتان لفظ پینٹ کر کے مٹا دیا۔
مندر کمیٹی نے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ مندر کے صدر جتیندر اروڑا نے کہا، ’’مندر میں کئی مقامات پر کیمرے پہلے سے نصب ہیں، لیکن جس جگہ یہ واقعہ پیش آیا وہاں کوئی کیمرہ نہیں تھا‘‘۔
اب وہ جلد از جلد اس جگہ پر نگرانی کے لیے کیمرہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔‘‘ انہوں نے کہا، ’’یہ ملک مخالف نعرے کچھ شرپسندوں نے صبح 4 سے 5 بجے کے درمیان لکھے تھے۔
ان کا ہمارے مندر یا عقیدت مندوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مندر میں تمام مذہبی رسومات معمول کے مطابق چل رہی تھیں اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ مندر کی سکیورٹی بڑھانے کے لیے مزید سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔''
پچھلے سال 15 اگست کو بھگونت مان بلٹ پروف شیشے میں تھے، لیکن اس بار وہ فرید کوٹ میں جھنڈا لہرائیں گے۔
گرپتونت پنوں کون ہے؟
گروپتونت پنوں بھارت مخالف سرگرمیوں کے لیے بدنام ہے۔ پنوں ایک امریکی-کینیڈین دوہرا شہری ہے جسے بھارتی حکومت نے جولائی 2020 میں علیحدگی پسند سرگرمیوں میں مبینہ طور پر ملوث ہونے پر دہشت گرد قرار دیا تھا۔
پنوں کی قیادت میں ایس ایف جے پر پنجاب اور بھارت کے دیگر حصوں میں تشدد بھڑکانے، پروپیگنڈہ پھیلانے اور علیحدگی پسند جذبات بھڑکانے کا الزام لگایا گیا ہے۔
ان پر خالصتان کی وکالت کرتے ہوئے ریفرنڈم اور ریلیاں منعقد کرنے کا الزام ہے۔ بھارتی حکومت نے پنوں کی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، جس میں سکھس فار جسٹس کی ویب سائٹس اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر پابندی لگانا اور ایس ایف جے کو دہشت گرد تنظیم قرار دینا شامل ہے۔
